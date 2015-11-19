Особенности национальной обороны. Почему сборная России впервые провалилась при Слуцком

<p><i>Проигрыш сборной Хорватии многие восприняли на удивление спокойно. Это просто товарищеский матч, рано или поздно бы проиграли. Но «Бомбардир» очень беспокоит защита сборной России, будущее которой без Игнашевича и Березуцкого представить все равно сложно.</i></p> <p>Домашним поражением от Хорватии российская сборная поставила точку в неоднозначном, но все-таки удачном для себя сезоне, попутно прервав бравую пятиматчевую победную серию. Судя по почти стопроцентной ротации игроков основы (о которой было известно давно), Слуцкого статистические достижения волновали в последнюю очередь, хотя задачи добиться максимального результата вроде как никто не отменял.</p> <p>С другой стороны, было бы странно требовать многого (в первую очередь, в созидательном плане) от команды, в составе которой только три человека играют друг с другом на регулярной основе – и, кстати, совершенно не важно, где именно. Тем удивительнее, что как раз с конструктивной точки зрения сборная скорее приятно удивила, но в плане тыловой надежности оказалась до неприличия беспомощной.</p> <p>Если кто не в курсе, до матча с хорватами сборная России пропустила больше одного мяча лишь один раз в сорока с лишним матчах – три года назад в поединке против американцев. Но это всего лишь голая статистическая правда, от которой, по большому счету, не должно быть ни холодно, ни жарко.</p> <p><a href="https:///articles/448493" target="_blank"><strong>Назад в СССР. Как сборная России вновь стала негласным чемпионом мира</strong></a></p> <p>А вот от качества оборонительной игры сборной, честно говоря, если не мороз по коже, то холодный пот по болельщицким спинам струился наверняка. По нашим инженерным подсчетам, хорваты за полтора часа игры создали 10 голевых моментов у наших ворот. Чтобы вы в должной мере оценили масштаб происшествия, заметим, что в недавнем матче с Лихтенштейном (0:7) Дзюба и компания создали лишь на один больше.</p> <p>После проведения видеорасшифровки голевых эпизодов были установлены все виновники случившегося оборонительного коллапса, причем выделить из этой банды разгильдяев и беспредельщиков самого отъявленного оказалось практически невозможно. Поэтому давайте-ка обо всех по порядку.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447915955_ZPzXrdrvfzQ.jpg" style="width: 720px; height: 210px;" /></p> <p>Лодыгин дважды за тайм ошибся, причем один раз в особо грубой форме. Впрочем, если бы не два его суперспасения, все могло бы окончиться для сборной России и одним из самых крупных поражений в ее истории.</p> <p>Ребров вроде бы не делал ничего дурного, но волею судьбы именно ему приходилось исправно доставать мячи из сетки. Не исключено, что в эти мгновения Артем ощущал легкое дежа-вю, непритворно удивляясь отсутствию ромбика на своей футболке.</p> <p>Из-под Романа Шишкина забили лишь однажды, хотя потенциально голевых наскоков с его фланга оказалось больше, чем с противоположного. Если бы не два сэйва Лодыгина, его заявка на звание слабейшего из слабейших была бы удовлетворена с вероятностью близкой к 100%. Но и без того 5 потенциально голевых ошибок при одной результативной, позволяют лишь надеяться на скорое возвращение в строй Кузьмина и Смольникова.</p> <p>При попытке оценить игру Семенова и Васина, возникла вот такая аллюзия:</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="540" src="https://www.youtube.com/embed/1706QgYQcMY" width="720"></iframe></p> <p>Вовсе не намекаем, что после тяжелого кальянного прошлого в сборной появились любители как следует расслабиться перед матчем, но действия экспериментальной связки центральных защитников, зачастую просто необъяснимые, давали основания предполагать абсолютно любые версии. В конечном итоге, вслед за Шишкиным оба совершили по 5 потенциально голевых просчетов каждый, но по результативным в этой микродуэли Виктор "взял верх" со счетом 2:1.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8104114" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Бьемся об заклад, что Дмитрий Комбаров возглавил shit-парады по оценкам абсолютного большинства экспертов, хотя количественно ошибался реже других защитников. Но один его фееричный обрез, приведший к первому пропущенному мячу, выглядел настолько эффектно, что затмил собой многочисленные прегрешения партнеров. Не считая этого эпизода, Дмитрий совершил только одну персональную ошибку, проиграв верховую борьбу в эпизоде на 40-й минуте.</p> <p>При этом еще как минимум в двух случаях (на 30-й и 48-й минутах) Комбаров оказывался в роли без вины виноватого, когда его оставляли бороться в одиночку против двух соперников. В первом эпизоде на подключение крайнего защитника хорватов обязан был симметрично реагировать Черышев, а во втором Васин и Семенов в достаточно простой ситуации не смогли разобрать в штрафной двух нападающих после очередного флангового провала Шишкина.</p> <p>Так или иначе, отличной возможностью потеснить из основы сборной неудачно сыгравшего против португальцев Жиркова спартаковский защитник воспользоваться не смог.</p> <p><a href="https:///articles/448889" target="_blank"><strong>Руслан Пименов: «Не стал бы сейчас вызывать в сборную Акинфеева и Широкова»</strong></a></p> <p>То же можно сказать и в отношении его закадычного друга Дениса Глушакова, вчистую проигравшего еще один раунд заочной конкурентной борьбы за место в опорной зоне Денисову. В отсутствии самоотдачи упрекнуть Дениса просто невозможно, но три потенциально голевые ошибки за полтора тайма для игрока его позиции – это непростительно много.</p> <p>А вот игравший в связке с Глушаковым зенитовец Юсупов предстал в куда как более выгодном для себя свете. По большому счету, ни одной ошибки криминального характера он не совершил, хотя, например, в эпизоде с первым пропущенным голом, с его стороны уместнее было сфолить из тактических соображений, но атаку хорватов, насколько мог, он все-таки притормозил. При этом с точки зрения атакующего конструктива Юсупов стал одним из лучших в команде. Достаточно лишь сказать, что именно с его перехвата началась единственная голевая атака, да и разрезающий пас на Дзюбу на 72-й минуте вышел на загляденье.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447916264_image.orig.79067.jpg" style="width: 720px;" /></p> <p>Следует обратить особое внимание на крайне халатное отношение к оборонительным обязанностям со стороны крайних атакующих игроков. Ни Ионов, ни Черышев, ни переместившийся ближе к концу матча на позицию левого инсайда Смолов не смогли оказать своим латералям должной поддержки, хотя в ряде эпизодов были просто обязаны это делать.</p> <p>Так, например, в моменте с первым пропущенным мячом Черышев не подстраховал Комбарова, а в эпизоде с голом Манджукича Смолов схожим образом проспал своего игрока и подставил Новосельцева. Памятуя о том, насколько хорош в подстраховке и предельно внимателен Шатов, выступающий на той же позиции, место в основе сборной на ближайшие месяцы за Олегом, скорее всего, забронировано.</p> <p>Проверка ближайшего резерва, в первую очередь, показала, насколько задача по выведению нового поколения качественных отечественных защитников сложнее, нежели продление срока службы опытных образцов, испытанных за время многолетней почти безаварийной эксплуатации.</p> <p>В том числе и поэтому напоследок хотелось бы от всей редакции «Бомбардира» поздравить Сергея Игнашевича с его умопомрачительным рекордом в 113 матчей за сборную, и пожелать ему не только дожить до ста лет, но и доиграть как минимум до полтинника. Несмотря на то, что в следующем году им с Василием Березуцким на двоих стукнет семьдесят, достойной альтернативы армейским ветеранам, как ни печально, пока не просматривается.</p> <p><a href="https:///articles/449058" target="_blank"><strong>Не до Жиру. Почему Евро-2016 может стать худшим в истории</strong></a></p> <p>[poll id=882] <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script></p>