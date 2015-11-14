Назад в СССР. Как сборная России вновь стала негласным чемпионом мира

<p><em>Впереди у Леонида Слуцкого первые товарищеские матчи. В связи с этим «Бомбардир» вспоминает, как наша сборная атаковала в неофициальных спаррингах при Фабио Капелло, и делает очень неожиданные выводы.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Новое испытание Слуцкого и заслуги Капелло</strong></span></p> <p>Облегченно выдохнув после завоевания прямой путевки на Евро-2016, сборная России готовится к своему первому товарищескому поединку под руководством Слуцкого. Даже несмотря на отсутствие сразу нескольких ключевых игроков (Шатова, Кокорина, Смольникова, Василия Березуцкого), предстоящий матч с португальцами ожидается со сдержанным оптимизмом и нескрываемым любопытством.</p> <p>Основная интрига заключается в том, сумеет ли свободная от серьезных задач сборная Слуцкого сыграть более раскрепощенно, но не менее ответственно против соперника, сопоставимого с ней по уровню. Как интересно и то, сможет ли хоть кто-то из игроков, не входящих в основу, заявить о своих претензиях на что-то более весомое и значимое, чем просто добросовестное исполнение роли второго плана.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447415236_Леня.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p>Что же касается источников для оптимизма, в нынешний посткапелловский период их достаточно. Перезагрузившаяся с приходом Слуцкого сборная наверняка не прочь максимально продлить свою 4-матчевую победную серию, пусть это и не является важной задачей.</p> <p>Тут, кстати, надо отдать должное и Фабио, которого в последнее время у нас принято поминать незлым тихим словом. Именно Капелло вернул сборной России почетный, хоть и эфемерный титул чемпиона мира по товарищеским играм, который был утерян Хиддинком перед Евро – в играх с румынами и голландцами.</p> <p>Напомним, что в СССР со злорадством шутили: сборная стабильно побеждала самых сильных соперников в товарищеских играх, но после чемпионата Европы 1960 года так и не выиграла большого турнира (олимпийский победа в Сеуле не всеми оценивается как грандиозный успех).<br /> Спору нет, возвращение этого «трофея» из славного советского прошлого обошлось дороговато, но факт остается фактом: в 14-ти матчах при Фабио сборная одержала восемь побед, не проиграв притом ни разу.</p> <p>Весьма показательно, что уровень соперников по этим товарищеским матчам менялся в зависимости от результатов в поединках официальных. И если на фоне успехов в квалификации к ЧМ-2014 сборная уверенно разбиралась с Исландией и билась на равных с Бразилией, то два года спустя (или, если хотите, спустив) пыталась самоутвердиться за счет Казахстана и Беларуси.</p> <p><a href="https://bombardir.ru/articles/445253" target="_blank"><strong>Тест: Как сильно вы болеете за сборную России?</strong></a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447415605_Капелло.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Итальянский парадокс</strong></span></p> <p>Именно в неофициальных играх команда Капелло смогла в полной мере реализовать свой атакующий потенциал, в среднем забивая почти по два мяча за игру (1,8 / 25 голов), а казахи оказались единственными, кому удалось выйти сухими из добрососедской сходки.</p> <p>Для сравнения: в 16-ти официальных матчах под руководством Фабио (без учета Люксембурга и Лихтенштейна) сборная России забивала почти вдвое реже (в среднем ровно по одному мячу за игру / 16 голов). При этом, как ни странно (а может, напротив, не странно вовсе), в количественном выражении сборная острее атаковала как раз в официальных матчах (в среднем 5,00 голевых моментов против 4,64), но эффективность в товарищеских оказалась на порядок выше (38,5% против 20,0%).</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447415714_Сохраненное изображение 2015-11-13_14-54-47.176.jpg" style="width: 550px; height: 395px;" /></p> <p>И, в целом, оценивая важные встречи и дружеские, можно найти три важных расхождения:</p> <ol> <li>В товарищеских матчах почти треть как голевых, так и реализованных моментов было создано после розыгрыша стандартов. При этом после навесных стандартов сборная забивала в среднем в каждом втором матче (7 мячей). Для сравнения, в 16 официальных поединках при Капелло (опять же, без учета «карликов») после подач со штрафных мячи влетали исключительно в наши ворота.</li> <li>В неофициальных играх сборная была «равноопасна» по каждому из направлений, тогда как в важных поединках половина всех голевых возможностей была создана через центральную зону (50% потенциально опасных атак, 61% результативных), а левый фланг явно провисал (лишь 17% атак, 8% результативных).</li> <li>В товарищеских встречах сборной удавалось проводить почти вдвое больше опасных многоходовок (с участием 4 и более игроков) по сравнению с официальными – 62% против 34%.</li> </ol> <p>Таким образом, далеко немногое из того, что команда оттачивала на репетициях, удалось перенести и на официальные матчи. Будем верить, под руководством Слуцкого от тренировочных игр с повышенной ответственностью будет толку значительно больше.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447416985_Черыш.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Переходя к разговору о персоналиях, следует отметить, что три года работы Капелло успел «приобщить к атмосфере товарищества», пожалуй, не многим менее полусотни российских игроков разного возраста и калибра. Например, в дебютном матче с Кот-д’Ивуаром засветились даже звезды Евро-2008 – Аршавин и Павлюченко.</p> <p>Кстати, поговаривают, что они еще не потеряли надежду получить вызов от Слуцкого, якобы воодушевившись примером Кузьмина, ставшего дебютантом сборной в свои 34, и Черышева, который вызывается, уже полгода почти не выходя на поле. Впрочем, надеяться на то, что в данном случае сработает синергетический эффект, пожалуй, не приходится.</p> <p><a href="https://bombardir.ru/articles/445076" target="_blank"><strong>Самый любимый игрок сборной России. Рейтинг читателей «Бомбардира»</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Персональные достижения</strong></span></p> <p>Оценивая личную атакующую активность игроков сборной в матчах различного статуса и накала, их можно разделить на три условные группы. Первые гораздо продуктивнее действуют в товарищеских матчах, вторые больше заряжены на официальные, а третьи демонстрируют стабильность.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1447415899_Сохраненное изображение 2015-11-13_14-57-59.164.jpg" style="width: 550px; height: 413px;" /></p> <p>Яркими представителями первой группы являются Самедов и Комбаров. Атакующая активность Александра в товарняках определяется коэффициентом КАА 1,27, что на 37% выше, чем в матчах официальных (КАА 0,90), а у Дмитрия разница в аналогичных показателях еще заметнее – почти 35%.</p> <p>В качестве обратных примеров можно привести Дзагоева (КАА 1,09 против 1,57, дельта 43%), Кокорина (41%) и Глушакова (51%), а эталоном стабильности можно смело назвать Широкова (КАА 1,41, причем в обоих случаях!).</p> <p>Обращаем ваше внимание, что в таблице представлены все основные атакующие игроки сборной, которые суммарно провели не менее пяти полных матчей каждой категории в течение последних трех лет.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/7956985" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Делать на основании этих цифр какие-то глобальные выводы поостережемся, потому как причины столь заметного изменения активности для каждого конкретного игрока могут быть абсолютно разными. К примеру, низкую атакующую активность в официальных матчах можно объяснить как банальной нехваткой уверенности самого игрока, так и строгим тренерским наказом «играть понадежнее».</p> <p>В любом случае, будет интересно, как Леонид Слуцкий поставит атаку в ближайших играх. А затем сравнить ее эффективность с показателями сборной Капелло.</p> <p><a href="https://bombardir.ru/articles/448376" target="_blank"><strong>Все формы участников Евро-2016 (ФОТО)</strong></a></p>