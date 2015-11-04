11 вещей, которые необходимо знать о матче «Лион» - «Зенит»

<p><em>Сегодня вечером «Лион» примет у себя дома петербуржский «Зенит» в решающем матче группы Н. «Бомбардир» рассказывает обо всем, что необходимо знать о предстоящем матче.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>1. Где и как посмотреть матч?</strong></span></p> <p>Телеканал «Матч ТВ» покажет игру «Лион» - «Зенит» в прямом эфире. Начало матча в 22:45. У читателей «Бомбардира» есть возможность следить за матчем с помощью <a href="https:///online/87030" target="_blank">текстового онлайна</a> и видеотрансляции, предоставляемой «НТВ-Плюс». Для просмотра встречи на нашем портале достаточно перейти в <a href="https:///online/87030" target="_blank">онлайн матча</a>, выбрать вкладку «видео», а затем оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446650553_Фекир.jpg" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>2. Кадровые потери</strong></span></p> <p>«Лион» уже давно лишился Набиля Фекира – восходящей звезды французского футбола. Не примут участие в сегодняшнем матче травмированные Фофана и Калулу. Под большим вопросом находятся только набирающие игровые кондиции Бишевац и Гренье.</p> <p>Главной потерей «Зенита» является центральный защитник Эсекьэль Гарай, получивший мышечное повреждение. Не готов к матчу и травмированный Виктор Файзулин. Зато отличной новостью является тот факт, что восстановился от полученного в матче Кубка России повреждения бразилец Халк.</p> <p><strong><a href="https:///articles/446849" target="_blank">Шоу, Куртуа, Фекир и другие игроки, которым травма испортила сезон</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>3. Ориентировочные составы по версии «Бомбардира»</strong></span></p> <p><strong>"Лион"</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1446650256_Сохраненное изображение 2015-11-4_17-54-58.293.jpg" style="width: 420px; height: 539px;" /></strong></p> <p><strong>"Зенит"</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1446650276_Зенит.jpg" style="width: 420px; height: 537px;" /></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>4. Причины для оптимизма болельщиков «Лиона»</strong></span></p> <ul> <li>Поддержка собственных фанатов должна придать дополнительных сил и уверенности.</li> <li>«Зенит» традиционно неудачно выступает во Франции. Все мы помним провальные гостевые матчи петербургской команды против «Марселя», «Осера» и «Монако».</li> <li>В последних двух матчах французский клуб не пропускал мячей в собственные ворота. «Зенит» пока так и остается последней командой, которая огорчала Энтони Лопеша.</li> </ul> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>5. Причины для оптимизма болельщиков «Зенита»</strong></span></p> <ul> <li>«Зенит» - единственная команда, набравшая максимальное количество очков в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.</li> <li>Бразилец Халк полностью готов вернуться на поле и помочь своей команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов. </li> <li>Для выхода из группы «Зениту» достаточно ничейного результата, если «Гент» не сможет выиграть у «Валенсии». Если команда Виллаш-Боаша добывает три очка, то при любых раскладах обеспечивает себе проход в весеннюю часть Лиги чемпионов.</li> </ul> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8044893" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>6. История противостояния</strong></span></p> <p>20 октября 2015: «Зенит» - «Лион» - 3:1</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">7. Текущие результаты команд</span></strong></p> <p><strong>«Лион»</strong></p> <p>«Труа» - «Лион» - 0:1</p> <p>«Лион» - «Тулуза» - 3:0</p> <p>«Зенит» - «Лион» - 3:1</p> <p>«Монако» - «Лион» - 1:1</p> <p><strong>«Зенит»</strong></p> <p>«Зенит» - «Мордовия» - 0:0</p> <p>«Зенит» - «Тосно» - 5:0</p> <p>«Зенит» - «Анжи» - 5:1</p> <p>«Зенит» - «Лион» - 3:1</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>8. Ключевой игрок «Лиона»</strong></span></p> <p>Александр Лаказетт в нынешнем сезоне пока не впечатляет. Всего два гола в Лиге 1 не позволяют говорить о нем, как о большой звезде. Однако не забывайте, что этот парень творил в прошлом сезоне, заставив европейские топ-клубы выстроиться в очередь за своей персоной. Итогом стало то, что Лаказетт все-таки остался во Франции, а вскоре захворал. «Мне очень не хватает Фекира», - рассказывает форвард, сам входивший в сезон на фоне повреждения. Лаказетта стоит опасаться даже в его нынешнем состоянии. Да и все мы знаем, как вратари «Зенита» умеют помогать соперникам забивать голы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446650639_Лаказетт.jpg" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>9. Ключевой игрок «Зенита»</strong></span></p> <p>Бразильский нападающий Халк проводит лучший сезон в своей российской карьере. Халк не только в обычном стиле пытается решить ход противостояния в одиночку, но еще и научился раздавать голевые передачи. Бразилец превратился во многом в командного игрока. Когда Халк получил повреждение в кубковой встрече против «Тосно», болельщики «Зенита» выглядели подавленными и испуганными. Без своей ударной силы петербуржцы даже не смогли забить в ворота «Мордовии». Но к игре с «Лионом» Халк полностью восстановился и готов помочь своей команде одержать победу. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>10. Котировки букмекеров</strong></span></p> <p>Букмекерская контора «Леон» в этом матче довольно неожиданно отдает предпочтение хозяевам поля:</p> <p>Победа «Лиона»: 2.08</p> <p>Ничья: 3.34</p> <p>Победа «Зенита»: 3.29</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446651022_Тре.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>11. Цитаты</strong></span></p> <p>Наставник «Лиона» Юбер Фурнье отметил текущий расклад сил в данном противостоянии.</p> <p>«Против «Зенита» мы должны провести по-настоящему сумасшедший матч. Это команда с игроками мирового класса. На нас давят обстоятельства, но у нас больше нет права на ошибку», - заявил Фурнье.</p> <p>Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал о настрое на предстоящий матч.</p> <p>«Мы хотим выйти в плей-офф как можно скорее. «Лиону» будет нечего терять, а нам нужно просто добыть здесь хотя бы одно очко. Все условия для того, чтобы сыграть хорошо, у нашей команды имеются», - высказал мнение Виллаш-Боаш.</p> <script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-comments="false" data-embed-by="4b7ba90f-d32a-488d-9dd9-75f3ddc1d8e4" data-game="/alexandrp10/11-4-2015-3-34-08-pm" data-game-info="false" data-recommend="false" data-shares="false"> </div>