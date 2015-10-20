Дебют Клоппа и покер Вейналдума. Главные события 9-го тура английской Премьер-лиги

<p><em>«Манчестер Сити» восстанавливает репутацию, Варди становится лучшим нападающим Англии, а «Юнайтед» отвечает критикам. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарил нам футбольный уик-энд в Англии.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Дебют Клоппа удался</strong></span></p> <p>Не смотрите на итоговый счет матча «Тоттенхэм» - «Ливерпуль». Нули на табло никак не должны разубедить вас в том, что дебют Юргена Клоппа в английской Премьер-лиге получился удачным. Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино перед матчем тепло обнимал Клоппа и давал ему какие-то долгие наставления и советы. Одно понятно уже сейчас: легко в новой для себя лиге бывшему тренеру дортмундской «Боруссии» не будет. Но Клоппа такая перспектива вряд ли пугает.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445321690_Юрген.jpg" style="width: 720px; height: 421px;" /></p> <p>Болельщики на «Уайт Харт Лэйн» в первые 20 минут матча находились под большим впечатлением от того, во что начал играть новый «Ливерпуль». Это был не просто прессинг. Это была тотальная беготня на всех участках поля. Если бы не перекладина и находчивость Уго Льориса, уже в дебюте матч мог закончиться. Но такому «Ливерпулю» не хватило именно гола. К середине тайма энергия у гостей закончилась, а к забитому мячу находились ближе уже футболисты «Тоттенхэма». Клопп должен поблагодарить Симона Миньоле, что его первый матч в Англии не закончился поражением. Но масштаб фронта работ новый тренер «Ливерпуля» уже оценил. Действуйте, господин Юрген!</p> <p><strong><a href="https:///articles/444543" target="_blank">Юрген Клопп в «Ливерпуле»: провал или победа?</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Варди снова спас «Лестер»</strong></span></p> <p>Остановите этого парня! Фанаты «Саутгемптона», уже готовившиеся праздновать победу над «Лестером», присоединились к ненавистникам (в хорошем смысле) Джейми Варди. Форвард «лис» может на поле все, в чем смогли убедиться футболисты «святых». Голы Фонте и Ван Дейка еще в первом тайме позволили «Саутгемптону» чувствовать себя спокойно. Вот только все мы знаем, как «Лестер» умеет устраивать охоту на слишком самоуверенных соперников. Расслабляться раньше времени в играх с командой Раньери не стоит никому.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445321770_Варди.jpg" style="width: 720px; height: 421px;" /></p> <p>По ходу второго тайма тренер «Лестера» совершил важный тактический ход. На замену вышел Рияд Марез, у которого отлично налажено взаимопонимание с Джейми Варди. Марез рискует уже зимой перебраться в какой-нибудь топ-клуб, а пока делает результат для «Лестера». Но сначала Варди воплотил в гол передачу Дайера. До Мареза дело дошло в концовке. В одной из последних атак алжирский полузащитник принял самое активное участие, ассистировав Варди в его втором забитом мяче. «Саутгемптон» теперь довольствуется лишь одним набранным очком, а Варди укрепился на первой строчке в списке бомбардиров. Теперь на его счету уже девять голов!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Ньюкасл» наконец-то победил</strong></span></p> <p>По окончании встречи с «Норвичем» болельщики «Ньюкасла» наверняка ринулись в клубный магазин. Теперь у них есть новый кумир – голландец Джорджиньо Вейналдум. Полузащитник, которым летом всерьез интересовался петербуржский «Зенит», сделал для «Ньюкасла» первую победу в нынешнем сезоне. Этого пришлось ждать девять туров, но увиденное стоило испытания всех предыдущих бед. Стив Макларен все-таки смог заставить своих подопечных играть в футбол, а Вейналдум стал настоящим сердцем атак. У голландца получалось все!</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8038864" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Когда к 34-й минуте матча счет был 3:2 в пользу «Ньюкасла», нейтральный зритель наверняка надеялся на продолжение борьбы. «Норвич» тоже был неплох и всерьез пытался навязать сопернику свою игру. «Канарейки» перед началом тура опережали своего соперника на шесть очков, поэтому многие спешили именно «Норвич» записать в фаворита встречи. Но это был день Вейналдума! Полузащитник «Ньюкасла» оформил покер, в один миг оправдав свой многомиллионный трансфер. Кроме него в победе «сорок» немаловажную роль сыграли Мусса Сиссоко и Айосе Перес. «Ньюкасл» победил и поднялся на 18-ю строчку. Прогресс!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Манчестер Юнайтед» посрамил критиков</strong></span></p> <p>Разгромное поражение от «Арсенала» заставило противников «Манчестер Юнайтед» раскрыть рты. Негатив в адрес команды полился со всех сторон, но у команды Луи Ван Гаала нервы оказались крепкие. Перерыв на матчи сборных пошел «Юнайтед» на пользу. На матч против «Эвертона» футболисты «Манчестера» вышли по-хорошему голодными, стремясь реабилитироваться за предыдущую неудачу. И это у них получилось сполна.</p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8036841" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Еще в первом тайме игру можно было заканчивать. Морган Шнайдерлин и Андер Эррера фактически сняли все вопросы о победителе матча. «Эвертон», правда, пытался показать какие-то попытки сопротивления, но Давид Де Хеа продемонстрировал все свое мастерство. Голкипер «Манчестера» определяет разницу между этими командами. Его несколько впечатляющих спасений заставили «Эвертон» бросить все попытки вернуться в игру. А во втором тайме забил еще и Руни. Единственным негативным моментом стало то, что без результативных баллов ушел с поля Антони Марсьяль. Но когда так впечатляюще играет вся команда, юному французу можно немножко передохнуть.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>У «Сити» все наладилось</strong></span></p> <p>Вряд ли болельщикам «Манчестер Сити» можно всерьез радоваться успеху их любимой команды в матче с «Борнмутом». Лишившись своего главного форварда Каллума Уилсона «вишни» больше не представляют опасности для топовых команд. В этой встрече для футболистов «Манчестера» было главным показать, что дела в команде пошли на лад. «Горожане» по-прежнему являются главными претендентами на чемпионский титул. А игра против «Борнмута» прошла для подопечных Пеллегрини удивительно гладко.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445322785_Бони.jpg" style="width: 720px; height: 405px;" /></p> <p>В составе «Сити» есть люди, способные сделать результат. Оказалось, что таких людей даже очень много. Вильфрид Бони, заменивший в составе Серхио Агуэро, забил дважды и сделал голевую передачу. Недавно ивуарийский форвард рассказал, как тяжело провел межсезонье, умудрившись переболеть малярией. Зато теперь ему ничто не мешает подтверждать свой класс. Рахиму Стерлингу было важно отойти от напряжения и конфликтной ситуации, сложившийся из-за его летнего трансфера. Настроение у полузащитника наладилось, а когда у Стерлинга все хорошо, то его не остановить. Хет-трик Рахима позволил «Манчестер Сити» остаться на первой строчке. Борьба за чемпионство обещает быть жаркой!</p> <p><strong><a href="https:///articles/444842" target="_blank">Рахим Стерлинг: «Я не говорил, что устал играть за сборную Англии»</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445323475_Сохраненное изображение 2015-10-20_9-44-7.531.jpg" style="width: 450px; height: 547px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Все результаты 9-го тура английской Премьер-лиги:</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/80210" target="_blank">Тоттенхэм - Ливерпуль</a> - 0:0 (<a href="https:///video/334" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80204" target="_blank">Челси - Астон Вилла</a> - 2:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80206" target="_blank">Эвертон - Манчестер Юнайтед</a> - 0:3 (<a href="https:///video/338" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80205" target="_blank">Кристал Пэлас - Вест Хэм</a> - 1:3</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80207" target="_blank">Манчестер Сити - Борнмут</a> - 5:1 (<a href="https:///video/348" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80209" target="_blank">Саутгемптон - Лестер</a> - 2:2</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80213" target="_blank">Вест Бромвич - Сандерленд</a> - 1:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80212" target="_blank">Уотфорд - Арсенал</a> - 0:3 (<a href="https:///video/339" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80208" target="_blank">Ньюкасл - Норвич</a> - 6:2 (<a href="https:///video/358" target="_blank">видео</a>)</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80211" target="_blank">Суонси - Сток Сити</a> - 0:1 (<a href="https:///video/365" target="_blank">видео</a>)</strong></p>