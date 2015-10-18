«Спартак» - «Локомотив» - 1:2. Фоторепортаж

«Локомотив» выиграл дерби у московского «Спартака». «Бомбардир» показывает главные моменты этого противостояния.

Красивым перфомансом болельщики московского "Спартака" отпраздновали десятилетие дружбы с "Црвеной Звездой".

Дмитрий Тарасов самоотверженно шел в борьбу, но в итоге не доиграл даже первый тайм. Полузащитник "Локомотива" получил травму.

"Локомотив" с первых минут поразил соперника высоким прессингом, что вскоре принесло свои плоды.

Денису Глушакову в борьбе с настырным Умаром Ниассе приходилось тяжело.

А когда за дело брался Самедов, Денис даже не пытался отобрать мяч. Бесполезное это дело.

Ивелин Попов явно провел не самую лучшую по качеству игру.

Игорь Черевченко в хорошем настроении наблюдал за игрой своих подопечных.

У Попова отлично получалось фолить, но совсем плохо дело обстояло с созиданием.

Красивые девушки пытались впечатлить игроков "Спартака".

У фанатов сегодня получалось болеть красиво!

Артем Ребров приходилось серьезно потрудиться, чтобы спасти "Спартак" от еще больших неприятностей.

Гилерме стал одним из главных творцов итоговой победы "Локомотива"!

Миранчук неплохо вошел в игру со скамейки, а Ниассе сделал результат.

"Спартак" свой гол все-таки забил. Боккетти отличился пяткой!

Но на большее красно-белых не хватило. "Локомотив" одержал важнейшую победу в дерби!

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