Равнение на «Газовик», веселый «Зенит-2» и еще 3 тенденции сезона ФНЛ

Почему турнир стал ровнее? Когда молодые игроки получат больше игровой практики? Кто еще последует примеру "изменщиков" Житнева и Дюпина? Разбираясь в этих вопросах, "Бомбардир" выделяет пять тенденций нынешнего сезона ФНЛ.

Тенденция №1. Команды подравнялись по уровню

"На мой взгляд, турнир стал еще ровнее", - с наставником "Газовика" Робертом Евдокимовым поспорить сложно. Ситуация проста: если в прошлом сезоне жаркая борьба развернулась исключительно между представителями первой восьмерки, то в этом – круг соискателей на успех значительно расширился. И это не связано с тем, что количество самих участников турнира увеличилось с 18 до 20. Причина в другом: практически все клубы подравнялись по уровню, а соблюдение некого баланса видно невооруженным глазом. Отметим, что, несмотря на увеличение числа коллективов, количество ничейных результатов существенно снизилось (39 ничьих в 126 матчах – в прошлом сезоне, 33 ничьи в 140 матчах – в нынешнем). Стало быть, турнир стал еще более непредсказуемым. Об этом говорит и турнирная таблица. К примеру, "Сибирь", "Балтика" и "Сокол", ныне располагающиеся в первой десятке, в прошлом сезоне были откинуты за ее пределы. А вот "Волгарь", "Шинник", "Енисей" и "Тосно", напротив, тогда показывая внушительные результаты, сейчас барахтаются почти что на дне.

Прибавить газу. Как "Газовик" рвется в РФПЛ

Тенденция №2. Есть очевидный лидер

Речь о "Газовике", который уже несколько сезонов ходит вокруг да около пьедестала, впечатляет развязной игрой, но в итоге остается ни с чем. Все почему? Вспомните, каких мастодонтов забросило в лигу в прошлом сезоне. "Анжи" и "Крылья Советов" были объединены одной целью – сходу вернуться в Премьер-лигу. И кадровая ситуация для этого была благоприятная, и с финансами проблем никаких. Их же курсу следовали "Томь" и "Тосно". В итоге в зарубе этой четверки судьба больше благоволила первому дуэту. Что имеем сейчас: в "Томи" и "Арсенале" смена акцентов и кадровая перестройка. Прошлогодние летчики высокого полета ("Тосно", "Шинник" и "Волгарь") стали сбитыми. Попросту "Газовику" стало легче дышать.

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Однако бытует мнение, мол, и не нужна совсем оренбуржцам эта Премьер-лига. Якобы и инфраструктуры подходящей нет, и денег больших не водится. Вопрос финансирования, конечно, актуальности своей не потеряет никогда, да разве ж это убавит соблазна попробовать силы на новой ступени? К тому же в плане цельности и стабильности команды "Газовику" объективно нет равных. Что касается Роберта Евдокимова, собравшего этот механизм по крупицам, то он уже созрел для нового вызова. И это будет либо один из проектов в Премьер-лиге (как уже присматривающийся "Рубин"), либо "Газовик", но уже перешагнувший через ФНЛ.

Тенденция №3. Дебютанты впечатляют

Согласитесь, впечатлять можно по-разному: как с положительной, так и с отрицательной стороны. И в эти рамки полюсных результатов новобранцы лиги вписываются идеально. Напомним, в этот раз новичков набралось целых шесть, но это если брать тех, кто поднялся из низших дивизионов. Тем не менее вся эта амбициозная шайка разбилась на два лагеря: те, кто сходу стал жечь напалмом, и те, у кого даже маленький костер развести не получается. Первые – фарм-клубы "Спартака" и "Зенита", а также "Факел". Питерцы в отличие от москвичей обосновались в нижней части турнирной таблицы, однако попробуй их упрекни в скучной игре. Пропускают много, забивают столько же – в общем, дарят зрелище. Юные спартаковцы так и вовсе вплотную подобрались к когорте лидеров.

"Хорошо, что в ФНЛ есть такие команды как "Зенит-2" и "Спартак-2". То, что они играют в лиге – большой плюс", - поделился соображениями главный тренер "Сибири" Борис Стукалов. Единственный минус: борись не борись, выше подняться не получится по регламенту. Разве что вылететь в ПФЛ. "Если выйдем в Премьер-лигу, то можно будет поменять составы "Спартака-2" и "Спартака", - отшутился по этому поводу хавбек москвичей Георгий Мелкадзе. "Факелу" же на старте спетых дифирамб было не счесть. Правда, начали воронежцы слабо (спасибо жуткому календарю), но затем набрали ход. Конечно, гарантий дальнейшей феерии дебютантов нет никаких, но то, что имеется сейчас, это круто.

Что до группы "отстающих", то ее представляют "Байкал", "Торпедо" и КАМАЗ. Но и здесь не все так уныло. Челнинцы и армавирцы – уникумы в этом смысле. "Торпедо", например, разразилось всероссийским рекордом (пять ничьих подряд на старте), КАМАЗ – семиматчевой серией из поражений. "Байкал" же – прямо-таки мечта Виталия Мутко: ни одного легионера в заявке. Отрадно, но результатам это помогает едва ли. Вообще ситуация на дне обещает быть жаркой: жить-то хочется всем, а мест на вылет, как это было в сезоне 2011/12, стало пять.

Тенденция №4. Молодые игроки находятся на задворках

Тезис, что ФНЛ – прекрасная площадка для развития молодых игроков, имеет все меньшую актуальность. К сожалению, клубы первого дивизиона в редких случаях полагаются на неопытных юнцов, больше доверяясь проверенным бойцам. Лишь в некоторых клубах ("Спартак-2" и "Зенит-2" не в счет) можно найти футболистов младше 23 лет, которые приносят пользу не пустым полированием скамейки запасных. Например, в "Волгаре" это Алексей Сутормин и Руслан Болов, забивший три гола. В "Факеле" – Дмитрий Коробов. В "СКА-Энергии" – арендованный у ЦСКА Константин Базелюк. В "Торпедо" – Давид Хурцидзе и еще один игрок ЦСКА Армен Амбарцумян. В "Луче-Энергии" – Руслан Гордиенко. В "Шиннике" – Михаил Земсков. В "Балтике" – настоящее открытие Артем Макарчук. Считанные крохи, как видите. Хотя если расширить рамки и считать молодыми игроками 24-25-летних парней (так уж повелось в нашей стране), то ситуация получится более радужная.

Тенденция №5. Смена позиций

То, как нападающий становится вратарем, мы видели. В этой шкуре, к примеру, уже оказался форвард "Сибири" Максим Житнев. Мало того что в матче с КАМАЗом на 90-й минуте он сменил в воротах удаленного Цыгана, так и удар с пенальти потащил, спася для "орлов" три очка! Место обратной метаморфозе тоже найдется. Например, как это делал голкипер "СКА-Энергии" Юрий Дюпин во встрече с "Томью". Нет, подключения вратарей на "стандарты" в заключительные мгновения игры – дело привычное. Но тут-то шла всего 64-я минута. Да и ладно, если бы это было разовой акцией, но ведь и потом Дюпин не стеснялся помогать партнерам в атаке, однажды даже пробив. "Это была установка. Просто я посчитал уместным такое подключение вратаря в игре именно с Томском", - отмечал после матча рулевой хабаровчан Александр Григорян. Интересно: может, кто из тренеров, вспомнив молодость, рванет на футбольный газон? В такой ситуации ожидать можно всякого. Это ФНЛ.