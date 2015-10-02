10 лучших голов второго тура Лиги Европы

Гол-передача Гонсало Кастро. "Свеча" от Монне-Паке. Мяч на индивидуальном мастерстве от Игуаина. "Бомбардир" представляет подборку самых крутых голов второго тура группового этапа Лиги Европы.
10 место: Адам Лаллана
Клуб: "Ливерпуль"
Матч: "Ливерпуль" - "Сьон" - 1:1
С первых минут "Ливерпуль" начал оказывать давление на ворота "Сьона", ведя борьбу до конца в каждом из моментов. Вот и в моменте с забитым мячом подопечные Роджерса сначала поиграли в регби, а затем все-таки добились своего. Трудовой гол.
9 место: Федор Смолов
Клуб: "Краснодар"
Матч: "Краснодар" - "Габала" - 2:1
Игра уже катилась к ничейному результату, когда футболисты "Краснодара" решились провести контратаку. Федор Смолов, получив передачу, не стушевался. Форвард вошел в штрафную, переложил мяч на левую ногу и ударил в дальний. Есть первая победа "Краснодара" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы!
8 место: Гонсало Кастро
Клуб: "Боруссия" Д
Матч: ПАОК – "Боруссия" Д – 1:1
"Боруссия" давила на греческую оборону всеми силами, но футболисты ПАОКа держались. Успех "шмелям" принесла передача (!) в исполнении Гонсало Кастро и нестандартное решение Йонаса Хоффмана, дезориентировавшее голкипера.
7 место: Штеффен Хофманн
Клуб: "Рапид"
Матч: "Динамо" Мн – "Рапид" - 0:1
Минские динамовцы уверенно держали оборону, когда позиционная атака "Рапида" вдруг набрала скорость. Несколько острых передач завершились выкатом под удар Хофманну, который ударом из-за пределов штрафной вколотил мяч в ворота. Гутар в такой ситуации был бессилен.
6 место: Крис Коммонс
Клуб: "Селтик"
Матч: "Селтик" - "Фенербахче" - 2:2
Форрест на фланге разбросал защитников и прострелил в штрафную, откуда Коммонс мощным ударом не оставил шансов Фабиано. Шотландский клуб повел 2:0, но преимущество удержать так и не смог.
5 место: Кевин Монне-Паке
Клуб: "Сент-Этьен"
Матч: "Лацио" - "Сент-Этьен" - 3:2
Французы уже находились в большом меньшинстве, проигрывали в счете, но все равно продолжали бороться! Откликнувшись на заброс Диоманда, Монне-Паке сначала выиграл борьбу у защитника, а затем ловко перебросил голкипера.
4 место: Брайан Руис
Клуб: "Спортинг"
Матч: "Бешикташ" - "Спортинг" - 1:1
Атака футболистов "Спортинга" началась еще от собственной штрафной площади. Португальская команда всеми силами ринулась вперед, пройдя центр поля при помощи большого количество передач. Турки и опомниться не успели, а мяч уже оказался в сетке их ворот.
3 место: Гекхан Торе
Клуб: "Бешикташ"
Матч: "Бешикташ" - "Спортинг" - 1:1
Португальцы в этой ситуации решили подавить своего соперника прессингом, но подопечные Сенола Гюнеша быстро из-под него выбрались. Да еще как! Атака "Бешикташа" всего за несколько точных передач дошла до чужой штрафной, где Соса пяткой выкатил мяч на Торе. Засветившийся в "Рубине" полузащитник не промахнулся!
2 место: Ричард Алмейда
Клуб: "Карабах"
Матч: "Карабах" - "Андерлехт" - 1:0
Всегда получается хорошо, когда делаешь все сам. Ричард Алмейда не стал надеяться на партнеров, в одиночку прошел нескольких соперников и мощным ударом вколотил мяч в сетку. Гол, заслуживающий почетного второго места в нашей подборке!
1 место: Гонсало Игуаин
Клуб: "Наполи"
Матч: "Легия" - "Наполи" - 0:2
"Легия" всеми силами бросилась отыгрываться, но "Наполи" ответил на это образцовым уколом. До Гонсало Игуаина довели мяч, а он, положившись на свое индивидуальное мастерство, прошел четверых и прошил ближнюю девятку ворот Куцяка. В нашей подборке гол аргентинца оказывается лучшим!