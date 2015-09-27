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    Как Юрий Лодыгин разучился играть в воротах


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    Голосов: 1
    27.09.2015 10:16
    Сезон для голкипера «Зенита» начался довольно успешно. Однако в один прекрасный момент над его игрой все стали насмехаться. Почему? «Бомбардир» показывает главные ляпы второго вратаря России.

    Сезон для голкипера "Зенита" начался довольно успешно. Однако в один прекрасный момент над его игрой все стали насмехаться. Почему? "Бомбардир" показывает главные ляпы второго вратаря России.

    "Зенит" - "Краснодар" - 0:2

    В матче против "Краснодара" Андре Виллаш-Боаш решил пойти на эксперименты. Ротация состава, правда, никак не коснулась голкипера Юрия Лодыгина. Весь матч вратарь "Зенита" занимался непонятно чем, пытаясь строить из себя Мануэля Нойера. Хорошо еще, что "Зенит" пропустил только дважды. И второй из этих голов явно на совести Лодыгина. Так спокойно "спать" в собственных владениях высококлассному голкиперу нельзя.

    "Юра – ты не клоун, ты – вратарь". Как "Зенит" выживает в условиях нового лимита

    ЦСКА - "Зенит" - 2:2

    В матче против ЦСКА голкипер петербуржцев сначала доставил своей команде массу проблем, а затем стал творцом ничейного успеха. С первых же минут в действиях Лодыгина и обороны "Зенита" чувствовалась явная несогласованность, что быстро вылилось в автогол Ломбертса. Вратарь, к слову, здесь занимался непонятно чем. И это еще Еременко в концовке игры не смог наказать Юрия за неудачный дриблинг (!) в своей штрафной площади. Забеги к центру поля, промахи по мячу – все это делало из Лодыгина явного антигероя встречи. Однако в середине второго тайма голкипер "Зенита" совершил два важных спасения, а потом взял пенальти от Дзагоева. Хоть как-то реабилитировался.

    "Валенсия" - "Зенит" - 2:3

    Вояж в Испанию начался для "Зенита" успешно. Два забитых мяча еще в первом тайме позволили "Зениту" чувствовать себя комфортно. Но Лодыгину, видимо, захотелось интриги и веселья. Неожиданно для всех он сначала пустил мяч в ближний угол после удара португальского защитника Канселу, подумав, что тот будет делать подачу. А затем снаряд пролетел буквально сквозь Лодыгина, когда по воротам пальнул уже Андре Гомеш. "Зенит", правда, нашел в себе силы собраться и все-таки вырвать победу. Самому вратарю потом пришлось сердечно благодарить партнеров за такой успех.

    "Спартак" - "Зенит" - 2:2

    Андре Виллаш-Боаш выразил своему голкиперу публичную поддержку, но это Лодыгина только раззадорило. С первых же секунд матча против "Спартака" болельщики "Зенита" поняли, что стоит ждать большой беды. Она и пришла довольно быстро. Ломбертс скинул мяч прямо на ногу Зе Луишу, который расстрелял пустые ворота! Голкипер "Зенита" в этот момент лежал недалеко от линии своей штрафной площади, провожая летящий снаряд глазами. Во втором тайме Лодыгин опростоволосился снова. Ивелин Попов издевательски перекинул мяч через Хави Гарсию, а потом закинул его за шиворот Лодыгину. Юрий слишком далеко вышел из ворот и даже не удосужился подпрыгнуть.

    "Спартак" - "Зенит". Фоторепортаж

    Вывод

    У Юрия Лодыгина есть явные проблемы с психологией. Он может совершить несколько крутых сэйвов, но в том же матче пустить какой-нибудь глупый гол. Андре Виллаш-Боашу надо срочно с этим что-то делать, иначе второй голкипер сборной России продолжит и дальше позориться на всю Европу. Тем более что от этого страдают и результаты "Зенита". А простыми извинениями перед партнерами, вынужденными выполнять двойную работу, Юрий Лодыгин скоро уже не отделается.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК "Зенит"
    Рейтинг: 3 Голосов: 1
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +320

      3eмлянин 30 сентября 2015, 06:57

      ААААА Ха Ха Ха :~))

      0
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      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 29 сентября 2015, 09:50

      В прошлом сезоне Юрец был хорош, не без косяков конечно, но хорош. в этом же, каждый раз хватаюсь за сердце когда мяч на нашей половине поля, даже не вблизи штрафной. кипер то он хороший и может вырасти еще, но мозги вправить надо. меньше за прической следить и больше за игрой. ну и на пару матчиков на скамейке помариновать, чтобы понял, что незаменимых нет. но я в него верю.

      1
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 29 сентября 2015, 00:21

      Лодырка(((

      -1
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      Рейтинг: +407

      18JG 28 сентября 2015, 21:07

      У Лодыгина на счету 5 мячей. Больше, чем у Дзюбы!

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 28 сентября 2015, 19:36

      Это он так в Зените играет,где сильная защита а если поставить его в ворота команды из нижней половины таблицы что тогда вообще жоопа будет

      0
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      Рейтинг: +185

      Shinra 28 сентября 2015, 00:15

      Ради справедливости, представьте, как от лица Лодыгина это всё тяжело. Он знает, что может выдать косяк, от этого нервозность и ещё хуже начинает косячить. А противники знают, что он косячит, им тренер наверняка перед игрой сказал - посматривайте на вратаря, он может ошибиться в позиции, и пользуйтесь моментом, что они и делают, ещё более роняя самооценку лодыге и скатывая его игру до неприличного уровня. В общем, тут дофига психологии.

      2
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      Рейтинг: +93

      Borz1 27 сентября 2015, 21:34

      понты скаэываются

      1
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      Рейтинг: +23

      nik. 27 сентября 2015, 20:28

      Странно почему столько шума вокруг этого вратаря.Ну если спад в игре так у Зенита есть другие вратари.Можно подменить на время.А Юрий немного отдохнет.

      1
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 27 сентября 2015, 17:38

      что с Лодыгином случилось?в прошлом сезоне классный вратарь был.

      4
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      Рейтинг: +1311

      Taps 27 сентября 2015, 15:35

      Высококлассный голкипер ?
      КЛОУН.
      Пусть стоит Миша Кержаков.

      1
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