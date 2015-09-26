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    «Наполи» - «Ювентус» - 2:1, «Ньюкасл» - «Челси» - 2:2, «Спартак» - «Зенит» - 2:2. Онлайн событий дня


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    Голосов: 0
    26.09.2015 21:30
    В РФПЛ сегодня проходят два суперматча. Да и европейские чемпионаты не отстают. Основные события игрового дня в онлайне от "Бомбардира"

    21:30 Сегодня получился крутой и насыщенный день. Но у нас для вас есть еще и десерт. "Наполи"-"Ювентус". Отличный матч, чтобы "полирнуть" сегодняшние события

    21:26 Все! 2:2 закончили. Потери очков "пенсионерами" уже перестают удвивлять

    21:15 Сравнивает счет лондонский "Челси"! Это делает наш старый знакомый Виллиан!

    21:09 Отыгрывает один мяч "Челси"!

    20:55

    20:48 "Челси" второй пропускает. 2:0 ведет "Ньюкасл"! Кого обвинит в поражение Моур на этот раз?

    20:46. Дзюба. Забивает. "Спартаку". Уедет ли Артем из Тушино...

    20:44 На поле выходит герой кубковой встречи с тверской "Волгой". Поможет ли это петербуржцам?

    20:29 И опять Лодыгин пропускает за шиворот! Шикарнейший гол Ивелина Попова. "Спартак" вновь выходит вперед!

    20:20

    20:10 "НЬЮКАСЛ" ОТКРЫВАЕТ СЧЕТ. Айозе Перес!

    20:04 Возобновилась игра на "Открытие Арене"

    19:47 Перерыв в Тушино

    19:39 Напомним, что сегодня "Челси" играет без Диего Косты, который получил по заслугам за провокацию в матче с "Арсеналом".

    19:32 Дзюба забивает, но из офсайда

    19:28 ХАЛК ПУШКА СТРАШНАЯ! 1:1

    19:25 Если вам вдруг не мил матч "Спартак" - "Зенит", то мы готовы вам, как альтернативу, предложить встречу "Ньюкасла" и "Челси".

    19:06 Юрий Лодыгин опять грубо ошибается на выходе! Зе Луиш открывает счет ударом метров 40!

    19:02 Очередной крутой перфоманс от болельщиков "Спартака".

    19:00 "Спартак" - "Зенит". ПОЕХАЛИ!

    18:59 Команды на поле встречают весьма брутальные джентельмены

    18:56 Сектор гостевых болельщиков на "Открытие Арене"

    18:53 Хуан Мата ставит финальную точку! 3:0 выигрывает "Манчестер Юнайтед"

    18:38 В матче молодежных составов красно-белые оказались сильнее 2:1

    18:30 Стартовые составы участников второго крупного матча РФПЛ за сегодня. Какие ваши прогнозы? Веселее будет чем в Химках?

    18:26

    18:14 Справедливость восторжествовала! "Анжи" сравнивает счет! 1:1

    18:06 Не успели МЮ и "Сандерленд" выйти из рездевалок, а счет уже удвоен.

    18:00 Давил-давил "Анжи" и забил. В свои ворота. Похоже Юрию Павловичу пора покупать билет из Махачкалы

    17:48 Перед самым перерывом "Манчестер Юнайтед" открывает счет!

    17:20 Перерыв в Махачкале. 0:0 пока в матче "Анжи" - "Уфа". Хозяева играют с ощутимым преимуществом

    17:00 Начинается матч в "Театре мечты"

    16:52 "Синяя" часть Манчестера сегодня в трауре. Какие же эмоции будет испытывать "красная"? Узнаем после матча "Юнайтед" против "Сандерленда". Бодрейшая текстовая трансляция, конечно же, имеется.

    16:35 Закончили свою игру "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". Разгромную победу хозяев мы увидели

    16:26 Вашему вниманию текстовая трансляция матча в Махачкале! Наслаждайтесь!

    16:24 И еще один гол влетает в ворота Харта! 4:1. "МанСити" разгромлен

    16:11 Пока переведем дух матч от супербаталий в РФПЛ и обратим внимание на матч "Анжи"-"Уфа". тем более, составы уже известны

    16:03 Посыпались "горожане". 3:1 счет становится

    15:55 Матч в Химках окончен!

    15:53 "Тоттенхэм" выходит ВПЕРЕД! 2:1!

    15:40 Ведран Чорлука получает вторую желтую карточку и отправляется отдыхать. Сергей Карасев, похоже, станет главным гером этой встречи

    15:34 Перерыв на "Уайт Харт Лейн"

    15:32 Сравнивают счет "шпоры"

    15:30 Пока что это главное событие второго тайма в матче ЦСКА-"Локомотив"

    15:10

    15:04 Второй тайм в Химках начался. Будут ли еще пенальти, интересно...

    14:48 Перерыв в матче ЦСКА и "Локомотива". Как вам, ребят? Должен ли Касаев быть в сборной?

    14:42 Стартовые составы соперников по первому матчу АПЛ сегодня

    14:40 Пока ЦСКА и "Локо" соревнуются в пробитие пенальти, в Англии начинается матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". И вот наша текстовая и видео трансляция этой встречи

    14:21 А теперь "Локомотив" забил пенальти! 1:1! Бай Умар Ньяссе! Небезынтересно это все, друзья!

    14:16 Думбия реализует пенальти! 1:0

    13:55 До матча осталось 5 минут. Самое время перейти в нашу текстовую трансляцию, где вас уже ждет Андрей Ковалев. Как всегда ждем вас в перерыве здесь для обмена эмоциями.

    13:50 В матче дублирующих составов сильнее оказались армейцы. 3:0

    13:45 А вот и форма соперников по одному из главных матчей круга

    13:37 Вот в таких составах выйдут соперники на поле. Как считаете, сильно отразится на игре хозяев отсутствие Еременко и Фернандеса?

    13:30 Добрый день, друзья! Начинаем наш субботний онлайн событий дня. И сразу отправляемся с места в карьер. ЦСКА - "Локомотив". Первое и второе место чемпионата. Битва обещает быть знатной. У нас есть полчаса на моральные подготовления

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +79

      dima090887 26 сентября 2015, 20:40

      Азар - второй месси)))) Моур невывозимый тренер) Достойно проиграли.

      0
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      Рейтинг: +10

      steblin 26 сентября 2015, 16:05

      поздравляйте судью цска без судей вы простой середнячок. уже тошно смотреть

      -1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 26 сентября 2015, 16:01

      И когда же остановят конский и судейский беспредел, пенальти в ворота Локо придумано, удаление Чорлуки вообще бред, жаль конских адептов, даже трудно себе представить какое западло за них болеть понимая, что все всего навсего успехи хорошо оплачены

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 26 сентября 2015, 15:58

      Увиденное зрелище в исполнении лидеров - позор нашего чемпионата! А судья - позор нашего судейского корпуса!

      0
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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 26 сентября 2015, 15:42

      карасев локомотив 1 1

      -1
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      Рейтинг: +1532

      starche 26 сентября 2015, 15:07

      Первый тайм - тухлая тягомотина двух дворовых команд.

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 26 сентября 2015, 14:21

      клоунада

      1
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 26 сентября 2015, 14:19

      как вы сука достали со своими лошадьми

      2
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      Рейтинг: +96

      Айзен 87 26 сентября 2015, 14:19

      судья бабло отробатывает, страно почему красную не дал

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 26 сентября 2015, 14:18

      Это просто беспредел,опять выдуманный пенальти,нарушение до штрафной площади было,и в каждом матче так ,,,ЦСКА бъёт пенальти почти в каждом матче

      2
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