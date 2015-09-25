Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Федун продает «Спартак». На Блаттера завели уголовное дело. Дайджест событий дня

Федун продает «Спартак». На Блаттера завели уголовное дело. Дайджест событий дня

<p><em>Слуцкий огласил заявку сборной. Стали известны сроки проведения мирового первенства в Катаре. «Кубани» запрещено регистрировать новых футболистов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Слуцкий определился с составом сборной России на матчи с Молдовой и Черногорией</strong></span></p> <p>Главный тренер национальной сборной России Леонид Слуцкий определился с составом для подготовки к отборочным матчам Евро-2016 с Молдовой и Черногорией. В данный список вошли 24 футболиста, среди которых оказались и футболисты «Локомотива» Дмитрий Тарасов и Александр Самедов. Полностью заявку российской команды можно посмотреть <a href="https:///news?id=443435" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=443462" target="_blank">10 хороших российских игроков, которые не нужны Слуцкому</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Кубани» запрещено регистрировать новых игроков из-за трансфера Ткачева</strong></span></p> <p>По итогам собрания Палаты по разрешению споров РФС было принято решение наложить на краснодарскую "Кубань" запрет на регистрацию новых футболистов из-за неисполнения обязательств перед московским "Локомотивом" по трансферу полузащитника<a href="https:///player/15678" target="_blank"> Сергея Ткачева</a>.</p> <p>Желто-зеленые должны были частично выплатить трансферную стоимость игрока "железнодорожникам", согласно решению Палаты от 13 августа 2015 года, однако до сих пор этого не сделали. Сообщается, что запрет наложен в качестве обеспечительной меры и может быть снят в случае исполнения "Кубанью" обязательств перед "Локомотивом".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря</strong></span></p> <p>Исполнительный комитет ФИФА сегодня на заседании в Цюрихе утвердил сроки проведения чемпионата мира 2022 года, который будет принимать Катар. Сообщается, что мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря и продлится в общей сложности 28 дней вместо обычных 31-32. Решение о принятии столь необычных сроков проведения турнира связано с аномально высокими температурами воздуха в летнее время в Катаре.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Спартак» может быть продан</strong></span></p> <p>Владелец московского <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака" </a>Леонид Федун ведет переговоры с бизнесменом Петром Авеном о продаже клуба.</p> <p>Сообщается, что переговоры начались еще летом, и в случае продажи "Спартака" и других своих активов Федун намерен переехать в Лондон. Авен является болельщиком "Спартака" и несколько раз публично заявлял о своем желании стать его владельцем.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443212199_Блаттерр.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Швейцарские власти открыли уголовное дело против Блаттера</strong></span></p> <p>Генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело в отношении президента ФИФА Йозефа Блаттера. Чиновник подозревается в преступной халатности, иначе говоря, в присвоении.</p> <p>Швейцарцы подозревают, что контракт, подписанный Блаттером с карибским футбольным союзом в 2005 году, заключен на невыгодных для ФИФА условиях. Также функционер подозревается в незаконной выплате 2 миллионов швейцарских франков главе УЕФА Мишелю Платини. Сообщается, что денежная операция была проведена за счет ФИФА.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ткачук первым в истории «Зенита» оформил хет-трик в дополнительное время</strong></span></p> <p>Хет-трик в дополнительное время <a href="https:///online/87213" target="_blank">в ворота "Волги"</a> позволили полузащитнику "Зенита" Денису Ткачуку войти в историю клуба. Он стал 29-м игроком команды, которому удалось сделать хет-трик в официальном матче, и 8-м — в кубковом.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>На матче «Спартак» - «Зенит» будет второй аншлаг в истории «Открытие Арены»</strong></span></p> <p>На <a href="https:///online/80992" target="_blank">матче </a>10-го тура чемпионата России между московским <a href="https:///articles?id=443421" target="_blank">"Спартаком" и "Зенитом"</a> будет аншлаг. Сообщается, что сегодня в кассах "Открытие Арены" были проданы последние билеты на матч.</p> <p>Новый стадион красно-белых только второй раз в истории будет заполнен целиком. Первый аншлаг на арене состоялся в 5 туре чемпионата России на матче против ЦСКА.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=443459" target="_blank">Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 10-й тур РФПЛ </a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Бабаев: «Надеемся, ЦСКА сможет сыграть свой первый матч на новом стадионе в марте»</strong></span></p> <p>«На данный момент мы ожидаем окончания основной части строительных работ до конца года и очень надеемся, что в марте сможем провести первый официальный матч чемпионата России.</p> <p>Шоу-открытие планируем сделать или летом, или в первом же матче после зимнего перерыва – со "Спартаком», - сообщил Бабаев.</p>

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Россия Кубань (ЛФЛ) Ткачук Денис Ткачев Сергей Слуцкий Леонид Блаттер Зепп Федун Леонид Бабаев Роман
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
TRACTOR
1443215578
Страсти то какие...
Ответить
successful
1443237375
видимо Федуна подприжали, раз он собрался в Лондон
Ответить
andreyd57
1443248709
Он в Лондоне дубль Челси купит :)
Ответить
Taps
1443273540
Продай,Федун. И верни наворованные деньги народу.
Ответить
koka7751
1443281820
Держи карман шире. Евреи долги не возвращают. Как бы лишнего не прихватил. А, вообще, туда ему и дорога. Там как раз все отбросы России собираются, только вот жаль, что им наши дают спокойно доживать там.
Ответить
зоркий глаз
1443340958
Спартак беслатно никто не возьмет! Ведь к продаже предлагаются только футболеры с платежной ведомостью, стикер "Спартак" и т н бред. А стадион к Спартаку никакого отношения не имеет. У него даже название Возрождение. Стадион зарегистрирован на Сейшелах на второго мужа сестры мужа брата Федуна(этот чел паспорт потерял в Питере,нет прописки и жилья). Единственный плюс, что скоро Химки будут свободны(Динамо и ЦСКА достроят стадионы). И Спартак будет один арендовать Химки один.
Ответить
Главные новости
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
1
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
2
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
7
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
57
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
4
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+