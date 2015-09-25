Федун продает «Спартак». На Блаттера завели уголовное дело. Дайджест событий дня

<p><em>Слуцкий огласил заявку сборной. Стали известны сроки проведения мирового первенства в Катаре. «Кубани» запрещено регистрировать новых футболистов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Слуцкий определился с составом сборной России на матчи с Молдовой и Черногорией</strong></span></p> <p>Главный тренер национальной сборной России Леонид Слуцкий определился с составом для подготовки к отборочным матчам Евро-2016 с Молдовой и Черногорией. В данный список вошли 24 футболиста, среди которых оказались и футболисты «Локомотива» Дмитрий Тарасов и Александр Самедов. Полностью заявку российской команды можно посмотреть <a href="https:///news?id=443435" target="_blank">здесь</a>.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=443462" target="_blank">10 хороших российских игроков, которые не нужны Слуцкому</a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Кубани» запрещено регистрировать новых игроков из-за трансфера Ткачева</strong></span></p> <p>По итогам собрания Палаты по разрешению споров РФС было принято решение наложить на краснодарскую "Кубань" запрет на регистрацию новых футболистов из-за неисполнения обязательств перед московским "Локомотивом" по трансферу полузащитника<a href="https:///player/15678" target="_blank"> Сергея Ткачева</a>.</p> <p>Желто-зеленые должны были частично выплатить трансферную стоимость игрока "железнодорожникам", согласно решению Палаты от 13 августа 2015 года, однако до сих пор этого не сделали. Сообщается, что запрет наложен в качестве обеспечительной меры и может быть снят в случае исполнения "Кубанью" обязательств перед "Локомотивом".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря</strong></span></p> <p>Исполнительный комитет ФИФА сегодня на заседании в Цюрихе утвердил сроки проведения чемпионата мира 2022 года, который будет принимать Катар. Сообщается, что мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря и продлится в общей сложности 28 дней вместо обычных 31-32. Решение о принятии столь необычных сроков проведения турнира связано с аномально высокими температурами воздуха в летнее время в Катаре.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Спартак» может быть продан</strong></span></p> <p>Владелец московского <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака" </a>Леонид Федун ведет переговоры с бизнесменом Петром Авеном о продаже клуба.</p> <p>Сообщается, что переговоры начались еще летом, и в случае продажи "Спартака" и других своих активов Федун намерен переехать в Лондон. Авен является болельщиком "Спартака" и несколько раз публично заявлял о своем желании стать его владельцем.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443212199_Блаттерр.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Швейцарские власти открыли уголовное дело против Блаттера</strong></span></p> <p>Генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело в отношении президента ФИФА Йозефа Блаттера. Чиновник подозревается в преступной халатности, иначе говоря, в присвоении.</p> <p>Швейцарцы подозревают, что контракт, подписанный Блаттером с карибским футбольным союзом в 2005 году, заключен на невыгодных для ФИФА условиях. Также функционер подозревается в незаконной выплате 2 миллионов швейцарских франков главе УЕФА Мишелю Платини. Сообщается, что денежная операция была проведена за счет ФИФА.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ткачук первым в истории «Зенита» оформил хет-трик в дополнительное время</strong></span></p> <p>Хет-трик в дополнительное время <a href="https:///online/87213" target="_blank">в ворота "Волги"</a> позволили полузащитнику "Зенита" Денису Ткачуку войти в историю клуба. Он стал 29-м игроком команды, которому удалось сделать хет-трик в официальном матче, и 8-м — в кубковом.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>На матче «Спартак» - «Зенит» будет второй аншлаг в истории «Открытие Арены»</strong></span></p> <p>На <a href="https:///online/80992" target="_blank">матче </a>10-го тура чемпионата России между московским <a href="https:///articles?id=443421" target="_blank">"Спартаком" и "Зенитом"</a> будет аншлаг. Сообщается, что сегодня в кассах "Открытие Арены" были проданы последние билеты на матч.</p> <p>Новый стадион красно-белых только второй раз в истории будет заполнен целиком. Первый аншлаг на арене состоялся в 5 туре чемпионата России на матче против ЦСКА.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=443459" target="_blank">Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 10-й тур РФПЛ </a></strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Бабаев: «Надеемся, ЦСКА сможет сыграть свой первый матч на новом стадионе в марте»</strong></span></p> <p>«На данный момент мы ожидаем окончания основной части строительных работ до конца года и очень надеемся, что в марте сможем провести первый официальный матч чемпионата России.</p> <p>Шоу-открытие планируем сделать или летом, или в первом же матче после зимнего перерыва – со "Спартаком», - сообщил Бабаев.</p>