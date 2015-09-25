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    Федун продает «Спартак». На Блаттера завели уголовное дело. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    25.09.2015 23:30
    Слуцкий огласил заявку сборной. Стали известны сроки проведения мирового первенства в Катаре. «Кубани» запрещено регистрировать новых футболистов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Слуцкий огласил заявку сборной. Стали известны сроки проведения мирового первенства в Катаре. «Кубани» запрещено регистрировать новых футболистов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Слуцкий определился с составом сборной России на матчи с Молдовой и Черногорией

    Главный тренер национальной сборной России Леонид Слуцкий определился с составом для подготовки к отборочным матчам Евро-2016 с Молдовой и Черногорией. В данный список вошли 24 футболиста, среди которых оказались и футболисты «Локомотива» Дмитрий Тарасов и Александр Самедов. Полностью заявку российской команды можно посмотреть здесь.

    10 хороших российских игроков, которые не нужны Слуцкому

    «Кубани» запрещено регистрировать новых игроков из-за трансфера Ткачева

    По итогам собрания Палаты по разрешению споров РФС было принято решение наложить на краснодарскую "Кубань" запрет на регистрацию новых футболистов из-за неисполнения обязательств перед московским "Локомотивом" по трансферу полузащитника Сергея Ткачева.

    Желто-зеленые должны были частично выплатить трансферную стоимость игрока "железнодорожникам", согласно решению Палаты от 13 августа 2015 года, однако до сих пор этого не сделали. Сообщается, что запрет наложен в качестве обеспечительной меры и может быть снят в случае исполнения "Кубанью" обязательств перед "Локомотивом".

    Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря

    Исполнительный комитет ФИФА сегодня на заседании в Цюрихе утвердил сроки проведения чемпионата мира 2022 года, который будет принимать Катар. Сообщается, что мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря и продлится в общей сложности 28 дней вместо обычных 31-32. Решение о принятии столь необычных сроков проведения турнира связано с аномально высокими температурами воздуха в летнее время в Катаре.

    «Спартак» может быть продан

    Владелец московского "Спартака" Леонид Федун ведет переговоры с бизнесменом Петром Авеном о продаже клуба.

    Сообщается, что переговоры начались еще летом, и в случае продажи "Спартака" и других своих активов Федун намерен переехать в Лондон. Авен является болельщиком "Спартака" и несколько раз публично заявлял о своем желании стать его владельцем.

    Швейцарские власти открыли уголовное дело против Блаттера

    Генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело в отношении президента ФИФА Йозефа Блаттера. Чиновник подозревается в преступной халатности, иначе говоря, в присвоении.

    Швейцарцы подозревают, что контракт, подписанный Блаттером с карибским футбольным союзом в 2005 году, заключен на невыгодных для ФИФА условиях. Также функционер подозревается в незаконной выплате 2 миллионов швейцарских франков главе УЕФА Мишелю Платини. Сообщается, что денежная операция была проведена за счет ФИФА.

    Ткачук первым в истории «Зенита» оформил хет-трик в дополнительное время

    Хет-трик в дополнительное время в ворота "Волги" позволили полузащитнику "Зенита" Денису Ткачуку войти в историю клуба. Он стал 29-м игроком команды, которому удалось сделать хет-трик в официальном матче, и 8-м — в кубковом.

    На матче «Спартак» - «Зенит» будет второй аншлаг в истории «Открытие Арены»

    На матче 10-го тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Зенитом" будет аншлаг. Сообщается, что сегодня в кассах "Открытие Арены" были проданы последние билеты на матч.

    Новый стадион красно-белых только второй раз в истории будет заполнен целиком. Первый аншлаг на арене состоялся в 5 туре чемпионата России на матче против ЦСКА.

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    Бабаев: «Надеемся, ЦСКА сможет сыграть свой первый матч на новом стадионе в марте»

    «На данный момент мы ожидаем окончания основной части строительных работ до конца года и очень надеемся, что в марте сможем провести первый официальный матч чемпионата России.

    Шоу-открытие планируем сделать или летом, или в первом же матче после зимнего перерыва – со "Спартаком», - сообщил Бабаев.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13

      зоркий глаз 27 сентября 2015, 11:02

      Спартак беслатно никто не возьмет! Ведь к продаже предлагаются только футболеры с платежной ведомостью, стикер "Спартак" и т н бред.
      А стадион к Спартаку никакого отношения не имеет. У него даже название Возрождение. Стадион зарегистрирован на Сейшелах на второго мужа сестры мужа брата Федуна(этот чел паспорт потерял в Питере,нет прописки и жилья). Единственный плюс, что скоро Химки будут свободны(Динамо и ЦСКА достроят стадионы). И Спартак будет один арендовать Химки один.

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      Рейтинг: +74

      koka7751 26 сентября 2015, 18:37

      Держи карман шире. Евреи долги не возвращают. Как бы лишнего не прихватил. А, вообще, туда ему и дорога. Там как раз все отбросы России собираются, только вот жаль, что им наши дают спокойно доживать там.

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      Рейтинг: +1311

      Taps 26 сентября 2015, 16:19

      Продай,Федун.
      И верни наворованные деньги народу.

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      Рейтинг: +59

      andreyd57 26 сентября 2015, 09:25

      Он в Лондоне дубль Челси купит :)

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      Рейтинг: +20

      successful 26 сентября 2015, 06:16

      видимо Федуна подприжали, раз он собрался в Лондон

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      Рейтинг: +17

      TRACTOR 26 сентября 2015, 00:12

      Страсти то какие...

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