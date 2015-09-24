Ташаев забивает, Ташуев не приехал. Обзор игр 1/16 Кубка России

<p><em>«Бомбардир» рассказывает, как проходили матчи 1/16 финала второго по рангу футбольного турнира России. На этой стадии в борьбу вступили клубы РФПЛ, и интерес к турниру существенно вырос.</em></p> <p><a href="https:///online/87227" target="_blank"><strong>Сахалин – Уфа</strong></a><strong> - 0:4</strong></p> <p>Основной состав уфимцев не поленился преодолеть почти 8 000 километров до Южно-Сахалинска. И за это был вознагражден уверенной победой над местным клубом. Героем встречи стал один из любимчиков Мурата Якина – Вячеслав Кротов. Экс-спартаковец отличился дважды. А его почин поддержали Александр Кацалапов и Семен Фомин. Также примечательно, что ворота гостей защищал Сергей Нарубин, отыгравший «на ноль» и доказавший, что не заплесневел за широкой спиной Давида Юрченко. </p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7987355" width="720"></iframe></p> <p><strong><a href="https:///online/87224" target="_blank">Байкал – ЦСКА </a>- 1:2 ДВ</strong></p> <p>Ссылка в Иркутск Понтуса Вернблума и Марио Фернандеса стала одной из главных тем для шуток в преддверии матча. А вот на самом зеленом прямоугольнике ЦСКА было не до смеха. Пропустив в первом тайме от Максима Машнева, армейцы не могли отыграться вплоть до 78-ой минуты. А победу именитые гости смогли выцарапать лишь в дополнительное время. Спасибо нужно сказать Кириллу Панченко. Также примечательно, что в этом матче впервые в красно-синей футболке на поле оказалось сразу два Натхо. Бибрас провел весь матч, а Амир вышел помогать в овертайме.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7987552" width="720"></iframe></p> <p><strong><a href="https:///online/87213" target="_blank">Волга Тв – Зенит</a> - 0:3 ДВ</strong></p> <p>Пусть вас не обманывает разгромный счет. Он был достигнут лишь в дополнительное время, когда бравых тверчан совсем покинули силы. В основное же время полурезервный состав петербуржцев ничего не мог поделать с надежной обороной «Волги». И главным событием 90 минут стала выходка гостевых болельщиков, которые на 57-ой минуте стали так активно жечь пиротехнику, что арбитр даже приостановил матч. Но главными героями встречи, к счастью, стали не они, а Денис Ткачук, оформивший хет-трик в дополнительное время. На это ему потребовалось 12 минут чистого времени. </p> <p><strong><a href="https:///online/87217" target="_blank">Тамбов – Крылья Советов</a> - 2:3</strong></p> <p>Еще перед матчем тренер самарцев Франк Веркаутерен грезил о путевке в Европу через кубок России. И его команда сделала первый шаг к поставленной тренером цели. Между «крылашками» и «Тамбовом» произошла весьма занимательная перестрелка, из которой победителем вышел более маститый из оппонентов. Хозяева дважды выходили вперед по ходу первого тайма, но в итоге не смогли дотянуть даже до дополнительного времени. Контрольный выстрел в голову они получили на 85-ой минуте от Ибрагима Цаллагова. Впрочем, после матча тренер тамбовчан Валерий Есипов не был сильно расстроен, а напротив поблагодарил коллектив Премьер-лиги, что приехал относительно основным составом и подарил городу праздник футбола.</p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1443121081_ыфв.jpg" style="height:366px; width:720px" /></strong></p> <p><strong><a href="https:///online/87218" target="_blank">Торпедо А – Локомотив М</a> - 0:1</strong></p> <p>«Железнодорожники» приехали в гости к Валерию Карпину смешанным составом. Хотя на послематчевой пресс-конференции Игорь Черевченко заявил, что в «Локомотиве» нет понятия «резерв» и «основа». На поле может выйти любой из 25 человек обоймы. Сам матч получился крайне напряженным и нервным. Его исход решил гол Петара Шкулетича, который в начале сезона оказался в тени Бая Умара Ниассе. Любопытно, что даже этот матч не стал поводом, чтобы на поле вышел голкипер Антон Коченков. Целесообразность переезда экс-голкипера «Мордовии» в Москву вызывает все больше вопросов.</p> <p><strong><a href="https:///online/87223" target="_blank">Носта – Терек</a> - 0:2</strong></p> <p>Грозненцы сейчас переживают непростые времена в чемпионате, поэтому Кубок должен был стать для них некой отдушиной. Так и получилось. Выпустив основной состав, Рашид Рахимов практически дал шансов скромной «Носте» на реальную борьбу. Единственным достижением хозяев стало то, что они относительно долго не пропускали. Ностовчане сдали свои редуты лишь на 63-ей минуте, когда счет открыл Халид Кадыров. В концовке игроки «Носты» попытались отыграться, но массированное наступление на ворота Городова привело лишь к тому, что «Терек» провел контратаку, которую завершил Кану.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7987815" width="720"></iframe></p> <p><strong><a href="https:///online/87215" target="_blank">Волга НН – Спартак М</a> - 0:7</strong></p> <p>«Перед матчем тешили себя надеждой, что готовы к «Спартаку», - тренер нижегородцев Андрей Талалаев был достаточно откровенен после провального матча своей команды. Красно-белые приехали на игру Кубка в неожиданно боевом составе и столь же неожиданно разнесли хозяев в пух и прах. Забил даже опальный Арас Озбилиз, который после травмы появляется на поле лишь по очень большим праздникам. Основной же вклад в викторию внесли Зе Луиш и Ивелин Попов. Новички команды оформили по дублю в первом тайме, чем похоронили интригу еще до перерыва.</p> <p><strong><a href="https:///online/87868" target="_blank">Шинник – Кубань</a> - 1:2</strong></p> <p>Краснодарцы возвели наплевательское отношение ко второму по рангу турниру страны на новый уровень. Мало того что в Ярославль не приехал никто из основного состава «Кубани», так еще и главный тренер кубанцев Сергей Ташуев не пожелал посетить город на Волге. Однако и пионер-отряда под руководством тренера дубля хватило, чтобы обыграть ярославцев. И сделать это весьма уверенно. Ильмир Нурисов и Кирилл Волчков забили в начале и конце второго тайма. Хозяева ответили лишь голом престижа в добавленное время, автором которого стал Михаил Платика.</p> <p><strong><a href="https:///online/87221" target="_blank">Сокол – Анжи </a>- 2:4</strong></p> <p>Махачкалинский «Анжи» наконец реализовал свой атакующий потенциал и забил больше, чем 2 гола. Случилось это в Саратове, куда Юрий Семин привез сугубо основной состав. Правда, начался матч с гола саратовца Александра Столяренко, а вот потом уже все пошло в более логичном русле. В итоге, команды сыграли второй по результативности матч стадии. Дублем отметился уже немного подзабытый португальский нападающий Угу Алмейда. Впрочем, после матча Юрий Семин нашел минусы и в этой встречи, раскритиковав саратовский газон и высказав предположение, что «его лет 15 назад постелили».</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7989249" width="720"></iframe></p> <p><strong><a href="https:///online/87226" target="_blank">СКА-Энергия – Рубин</a> - 2:0</strong></p> <p>Главной неожиданность 1/16 кубка России стал вылет казанского «Рубина». Казалось бы, после ухода Рината Билялетдинова казанцы воспряли духом. Но, похоже, весь эмоциональный подъем у них остался в самолете, пока они 8 часов летели в Хабаровск. Хозяева провели показательный матч, забив в самом начале, пока игроки «Рубина» не «очухались», ну и в конце подловили соперника на контратаке. Второй мяч, к слову, забил Константин Базелюк, который, оказывается, еще не завершил карьеру. Другим примечательным фактом игры стал дебют за «Рубин» иранского голкипера Алиреза Хагиги. Напомним, что вратарь числится в стане клуба из Татарстана уже 3,5 года.</p> <p><strong><a href="https:///online/87220" target="_blank">Зенит-Ижевск – Краснодар</a> – 0:1</strong></p> <p>Многие говорят, что «Краснодар» имеет некий комплекс в играх с «Зенитом», который в этом сезоне пытается вылечить. Вот и ижевский «Зенит» "быки" худо-бедно обыграли. Приехав к команде второго дивизиона в абсолютно боевом составе, бронзовый призер прошлого чемпионата России очень долгое время не мог взломать оборону записного аутсайдера. Помог лишь выход на замену Федора Смолова, который за 5 минут до конца матча все же вырвал победу для своей команды.</p> <p><strong><a href="https:///online/87225" target="_blank">Енисей – Урал</a><span style="color:#FF8C00"> </span>– 1:2</strong></p> <p>Данный матч стал первым для Вадима Скрипченко в качестве полноправного главного тренера «Урала». И сложился он непросто. Выпустив на поле несколько резервистов, Скрипченко до конца матча был вынужден переживать за итоговый результат. Первый тайм и вовсе закончился при минимальном преимуществе красноярцев, которые они получили после образцового удара Хуана Лескано с пенальти. Но второй тайм все же остался за представителем РФПЛ. Сначала Александр Ставпец сравнял счет. А на 89-ой минуте Спартак Гогниев подтвердил свое реноме мастера забивать редко, но важные мячи.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443121505_ууу.jpg" style="height:447px; width:720px" /></p> <p><strong><a href="https:///online/87216" target="_blank">Локомотив Лс – Динамо М</a> - 0:2</strong></p> <p>«Динамо» сейчас имеет столь специфичную обойму игроков, что «дублеров» в ней нет априори. Кто может дублировать 18-летних пацанов?... Поэтому в Лиски приехал основной состав и крайне уверенно обыграл местный «Локомотив». Ташаев и Кокорин забили в чем-то похожие голы, корнем которых являлось индивидуальное мастерство исполнителей. Главной неприятностью матча для бело-голубых стала травма Виталия Дьякова, который выбыл на 2 месяца. Похоже, скоро из «молодежки» «Динамо» будет командирован еще один игрок. Нельзя не отметить, что хозяева вполне могли проиграть и не в сухую, но их подводила нервозность в завершающей стадии атаки.</p> <p><strong><a href="https:///online/87219" target="_blank">Спартак-Нальчик – Амкар</a> – 0:2</strong></p> <p>Проводником команды Гаджиева в 1/8 финала стал белорусский полузащитник «Амкара» Сергей Баланович. Именно он оформил дубль, забив в каждом из таймов. В остальном матч получился достаточно равный. Обе команды понимали, что при должном настрое могут обыграть соперника и пройти в следующую стадию. Отсюда большое количество борьбы и малое количество моментов. В результате, победил тот коллектив, в котором собрались более мастеровитые исполнители. Теперь на пути «Амкара» в четвертьфинал будет стоять команда куда более серьезная – московский «Локомотив».</p> <p><strong><a href="https:///online/87222" target="_blank">Химки – Мордовия </a>– 1:0</strong></p> <p>Недавние участники Премьер-лиги подмосковные «Химки» напомнили о себе широким массам. Они на своем поле оказались сильнее «Мордовии», которая приехала на этот матч в полной боевой амуниции. Только в ворота встал не Нукри Ревишвили, а Илия Чебану. Что, впрочем, можно назвать и потенциальным усилением, если вспомнить часто неуверенную игру грузина этом сезоне. Но и присутствие молдаванина в «рамке» не помогло мордвинам. Они пропустили в начале второго тайма от Игоря Чернышова, а вот отыграться уже не смогли. Этот успех можно назвать самой главной на данный момент вехой развития «новых «Химок». «ПриМКАДный» коллектив стал единственным представителем Второго дивизиона в 1/8 финала Кубка России.</p> <p><strong><a href="https:///online/87214" target="_blank">Тосно – Ростов</a> - 1:0 ДВ</strong></p> <p>Последним по времени закончился матч между "Тосно" и "Ростовом". В этой встрече Премьер-лига потеряла еще одного представителя в следующем раунде. И не мудренно. Дончане приехали в Санкт-Петербург исключительно дублирующим составом. Молодые южные ребята честно боролись с закаленными ФНЛ соперниками, но все же уступили в дополнительное время. Победу тосненцам принес своим ударом Илья Михалев. Любопыно, что в следующем раунде на пути "Тосно" встанет "Зенит". Наш футбол наконец получит "дерби северной Пальмиры".</p> <p><a href="https:///articles?id=443155" target="_blank"><strong>«Торпедо» бьет рекорды, «Тосно» попал в пропасть – в главных событиях ФНЛ</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Пары 1/8 выглядят следующим образом:</strong></span></p> <p><strong>«Зенит» - «Тосно»</strong></p> <p><strong>«Спартак» М - «Кубань»</strong></p> <p><strong>«Динамо» М - «Крылья Советов»</strong></p> <p><strong>«Локомотив» М - «Амкар»</strong></p> <p><strong>«Краснодар» - «Анжи»</strong></p> <p><strong>«Химки» - «Терек»</strong></p> <p><strong>ЦСКА - «Урал»</strong></p> <p><strong>«СКА-Энергия» - «Уфа»</strong></p> <p><em>Матчи пройдут 28 октября. Хозяева полей будут определены в результате предварительной жеребьевки</em></p>