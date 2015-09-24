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  • «За 9 минут? Легко!» Главные события 6-го тура немецкой Бундеслиги

«За 9 минут? Легко!» Главные события 6-го тура немецкой Бундеслиги

<p><em>Результативный рекордсмен, первая оплошность «Боруссии», бунт аутсайдеров и многое другое. «Бомбардир» - о самых интересных событиях 6-го тура Бундеслиги</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Первая осечка «Боруссии»</strong></span></p> <p>Понятное дело, что рано или поздно даже Томас Тухель должен был познать горечь потери очков – слишком уж безоблачным казался путь дортмундцев в текущем розыгрыше Бундеслиги. Но ведь и «Хоффенхайму» на дороге валяться неохота. Не для того «селяне» этим летом окучивали трансферный рынок.</p> <p>Вот и нашла коса на камень. Однако вышло так, что и камень не раскололся, и коса не затупилась – для обоих соперников все обошлось легким испугом. Причем ближе к поражению были именно «шмели», которые под занавес первого тайма получили подарок от Себастьяна Руди. Еще бы чуть-чуть, и хозяева взяли бы свое, но Обамеянг сумел-таки спасти свою команду от поражения. Но на большее гости оказались неспособны.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Левандовски бьет рекорды за 9 минут</strong></span></p> <p>Что ни говорите, а если б  не этот польский форвард, то сейчас «Бавария» не была бы единственным владельцем первой позиции в турнирной таблице. Пять мячей удалось Левандовски отгрузить всего-то за 9 минут. «Вольфсбургу». Нет, не «Аугсбургу», не «Фрайбургу». Тому самому «Вольфсбургу», который недавно довольно хладнокровно разобрался с московским ЦСКА.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7986507" width="720"></iframe></p> <p>А ведь забивал Роберт славно – то на индивидуальном мастерстве, то завершая комбинации партнеров. Особенно красивым выдался последний мяч, который Левандовски отправил в ворота Бенальо красивым ударом ножницами. Вратарю только и оставалось, что стоять на месте и в мыслях аплодировать форварду и новому рекорду, который он установил – быстрее пента-трики в Бундеслиге еще никто не делал.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Борьба истинных</strong></span></p> <p>Что характерно, в этом туре едва ли не все аутсайдеры лиги одержали победы. Потихоньку начинают выбираться из ямы ребята из менхенгладбахской «Боруссии» - после отставки Фавра в команде, судя по всему, началось некое подобие той эйфории, что была у московского «Спартака» после прихода Дмитрия Аленичева.</p> <p>То есть, то состояние, в котором лажать непозволительно. Впрочем, сказать, что «Аугсбург» был бит ими по всем статьям, нельзя – команда Вайнцирля отчаянно сопротивлялась и даже смогла завладеть мячом, но на четыре забитые в свои ворота мяча они смогли ответить лишь двумя.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443103878_20150924_gaf_u56_789.jpg" style="height:400px; width:720px" /></p> <p>Следующим на очереди на пути к возрождению стоял «Штутгарт». Многострадальный «Штутгарт», который может доминировать на протяжении всей встречи, но в итоге наполучать полную авоську мячей и уйти битым. Но на их счастье в этот раз календарь свел их с «Ганновером». Который, напомним, в межсезонье потерял своего лучшего бомбардира и так и не смог оправиться от утраты.</p> <p>В результате «швабы» спокойно взяли верх, при этом выдав симпатичную статистику ударов: из восемнадцати в общем в створ ворот попали 12. Согласитесь, довольно недурно. Если Александер Цорнигер приучит своих подопечных обороняться качественнее, то у «Штутгарта» будут шансы забраться хотя бы в средину таблицы.</p> <p>Славно в этом туре потрудилась берлинская «Герта», которая поставила на колени неуступчивый «Кельн». К слову, подопечные Дардои в текущем году совершили качественный скачок, выпорхнув из коллаборации аутсайдеров и добравшись аж до пятой позиции в таблице. Дважды удачно осадив ворота гостей, «Герта» усилиями Ибишевича упрочила свое место в топовой пятерке.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443103164_csm_150922JFSVDBRE089_ce9eb95548.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Ингольштадт» и «Дармштадт»</strong></span></p> <p>Ну никак мы не можем пройти мимо этой парочки. Ведь совсем еще недавно обе команды пробирались наверх сквозь вторую Бундеслигу, а теперь дают прикурить многим в элите. Ну, или пытаются это сделать. Обычно удачи и неудачи они чередуют между собой, и на этой неделе незримый жребий определил в победители «Дармштадт».</p> <p>Причем, что еще любопытнее, пострадал от их руки бременский «Вердер». Тот самый «Вердер», который в прошлом туре получил пару оплеух от «Ингольштадта». К слову, проиграли подопечные Скрипника с точно таким же счетом - 2:1. А вот сам «Ингольштадт» на сей раз не блеснул – оступился в матче с «Гамбургом», имея при этом колоссальное территориальное преимущество.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><strong>Символическая сборная</strong></strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443102592_Snimok_ekrana_2015-09-24_v_16_48_00.png" style="height:450px; width:353px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><strong>Все результаты 6-го тура немецкой Бундеслиги</strong></strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/83214" target="_blank">«Бавария» - «Вольфсбург» </a>- 5:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83215" target="_blank">«Герта» - «Кельн» </a>- 2:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83216" target="_blank">«Ингольштадт» - «Гамбург»</a>  - 0:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83217" target="_blank">«Дармштадт» - «Вердер»</a> - 2:1</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83218" target="_blank">«Шальке» - «Айнтрахт»</a> - 2:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83219" target="_blank">«Байер» - «Майнц»</a> - 1:0</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83220" target="_blank">«Боруссия» М - «Аугсбург»</a> - 4:2</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83221" target="_blank">«Ганновер» - «Штутгарт»</a> - 1:3</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/83222" target="_blank">«Хоффенхайм» - «Боруссия» Д </a>- 1:1</strong></p>

Германия. Бундеслига Германия Бавария Боруссия Д Дармштадт Боруссия М Ибишевич Ведад Руди Себастьян Левандовски Роберт Цорнигер Александер
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