Как ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» вышли в 1/8 финала Кубка России

Московский ЦСКА на выезде дожал «Байкал». «Зенит» справился с тверской «Волгой». «Спартак» учинил разгром. «Бомбардир» представляет подборку видео о том, как российские топ-клубы прошли в следующую стадию Кубка России.
Московский ЦСКА на выезде дожал "Байкал". "Зенит" справился с тверской "Волгой". "Спартак" учинил разгром. "Бомбардир" представляет подборку видео о том, как российские топ-клубы прошли в следующую стадию Кубка России.
"Волга" (Тверь) - "Зенит" - 0:3 (ДВ)
Результаты других сыгранных матчей:
"Тамбов" - "Крылья Советов" - 2:3
"Торпедо Ар" - "Локомотив" - 0:1
Источник: Бомбардир.ру
Фото: ФК "Зенит"