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    Как ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» вышли в 1/8 финала Кубка России


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    Голосов: 0
    23.09.2015 21:02
    Московский ЦСКА на выезде дожал «Байкал». «Зенит» справился с тверской «Волгой». «Спартак» учинил разгром. «Бомбардир» представляет подборку видео о том, как российские топ-клубы прошли в следующую стадию Кубка России.

    Московский ЦСКА на выезде дожал "Байкал". "Зенит" справился с тверской "Волгой". "Спартак" учинил разгром. "Бомбардир" представляет подборку видео о том, как российские топ-клубы прошли в следующую стадию Кубка России.

    "Байкал" - ЦСКА - 1:2 (ДВ)

    "Волга" (Тверь) - "Зенит" - 0:3 (ДВ)

    "Волга НН" - "Спартак" - 0:7

    Результаты других сыгранных матчей:

    "Сахалин" - "Уфа" - 0:4

    "Тамбов" - "Крылья Советов" - 2:3

    "Торпедо Ар" - "Локомотив" - 0:1

    "Носта" - "Терек" - 0:2

    "Шинник" - "Кубань" - 1:2

    "Сокол" - "Анжи" - 2:4

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК "Зенит"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      185radon 24 сентября 2015, 04:46

      Мда, Зенит, ЦСКА в доп. время тока

      -1
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      Рейтинг: +550

      CSKA №1 > 185radon 24 сентября 2015, 11:30

      При том что Зенька играл с командой из 2_й лиги(((

      -1
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