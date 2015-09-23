Как ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» вышли в 1/8 финала Кубка России

Московский ЦСКА на выезде дожал «Байкал». «Зенит» справился с тверской «Волгой». «Спартак» учинил разгром. «Бомбардир» представляет подборку видео о том, как российские топ-клубы прошли в следующую стадию Кубка России.

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