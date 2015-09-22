«Торпедо» бьет рекорды, «Тосно» попал в пропасть – в главных событиях ФНЛ

Новосибирский "хамелеон", всероссийский рекорд армавирского "Торпедо", жизнь вопреки от "Балтики" и крутое пике "Тосно. Чем еще удивила ФНЛ на стартовом отрезке – в главных историях от "Бомбардира".

История №1. Новосибирский "хамелеон"

Помните, как в прошлом сезоне вратарь питерского "Динамо" Денис Книга на время переквалифицировался в нападающего и в связи с банальным дефицитом кадров давал передышку динамовской атаке? Меж тем питерцы с треском вылетели в ПФЛ, Книга пытается стать незаменимым в составе "Тосно", а вот дело же его живет и процветает. Так, футбольный "хамелеон" объявился в рядах "Сибири". Имя ему – Максим Житнев. В составе "орлов" форвард утвердился в роли истинного лидера и главной движущей силы новосибирской атаки. О том, что прямо сейчас Житнев – один из лучших нападающих всей лиги, свидетельствует высокая результативность и вторая строчка в гонке бомбардиров.

Но не будем отходить от главного. В игре с КАМАЗом "Сибирь", к перерыву обеспечив себе уверенное преимущество – 2:0, вела дело к победному концу. Сам Житнев, открывший счет в матче, даже не мыслил о скорых приключениях. Челнинцы, однако же, сдаваться не собирались: сначала отыграли один мяч, а затем устроили мощнейший навал на владения Цыгана. И уже на пятой добавленной минуте раскусили, как орех, оборону приезжей команды, получив право на пенальти. Вдобавок к этому вратарь сибиряков за фол последней надежды отправился на досрочный отдых.

К тому времени лимит замен у "Сибири" был исчерпан, а потому встать в ворота было суждено кому-то из полевых игроков. Натянув вратарский свитер, спасать команду пошел Максим Житнев. Словно мастак вратарского дела новоиспеченный голкипер совершил самоотверженный бросок в угол и… парировал удар Сафронова! И спас для своей команды три очка! "Был уверен, что отобью", - шутливо заявил Максим, который после чудо-спасения в буквальном смысле утонул в объятиях партнеров. Такое, конечно, не забывается.

История №2. "Нулевое" "Торпедо" и всероссийский рекорд

Матч четвертого тура. Армавирское "Торпедо" у себя дома принимает "Сокол". Так и не сумев придумать в атаке ничего вразумительного, команды расписали безголевую ничью. На первый взгляд ничего сверхъестественного, если бы не одно "но", в котором и кроется зерно интриги. Три предыдущих встречи "Торпедо" завершились с аналогичным счетом – 0:0! Однако тут надо заметить, что в карте памяти отечественного футбола прецеденты с тремя нулевыми ничьими на старте турнира имеются в достатке. Тому пример нижегородский "Локомотив" с Валерием Овчинниковым в 1992 году, камышинский "Текстильщик" с Сергеем Павловым годом позже и питерский "Зенит" Дика Адвоката 2006 года. Но чтобы довести дело до четырех безголевых ничьих – такого история всех трех профессиональных дивизионов российского футбола не видывала никогда! Злой рок? Стечение обстоятельств?

Меж тем останавливаться на достигнутом "Торпедо" не собиралось. И уже туром позже еще одной нулевой ничьей (на этот раз с "Тосно") подшефные Карпина перебили свой же всероссийский рекорд. "Остановите кто-нибудь эту машину по штампованию результатов", - так и просится с уст. Наконец, развязка "нулевой" серии пришла в следующем туре, где армавирцы пропустили-таки первый гол. Правда, с пенальти. От нижегородской "Волги".

А вот забили торпедовцы только в туре под номером восемь. Сделал это Армен Амбарцумян, пославший мяч в ворота после хитро исполненного штрафного удара. В списке пострадавших – "Сибирь", которая и подарила армавирцам первую победу в ФНЛ. Впрочем, такие результаты едва могут порадовать как самих футболистов, так и фанатские массы "Торпедо". Рулевой команды Валерий Карпин в свою очередь набранные очки позиционирует, как чудо. А как иначе, если клуб собирался буквально с нуля и по крупицам, а в сезон вкатывался, не имея за спиной ни предсезонной подготовки, да и вообще ничего. Что уж там: на первых порах состав армавирцев был сколочен в большинстве своем из игроков армянского "Улисса", накануне бившегося в Лиге Европы. А сам Карпин, пока не был сформирован тренерский штаб, в одиночку отдувался за весь персонал. В такой ситуации и впрямь начинаешь верить в чудо.

История №3. Крутое пике "Тосно"

Кто бы мог подумать, что "Тосно", располагающий внушительным бюджетом и еще недавно бодавшийся с "Ростовом" в стыковых матчах, угодит в глубокую пропасть и так кардинально поменяет полюса в турнирном пространстве. Конечно, нельзя не отметить то обстоятельство, что по сравнению с прошлым сезоном тосненцы серьезно видоизменились. Но это, казалось, не сможет радикально надломить ситуацию, сделав ее из настораживающей в патовую. Напротив, "лесники" побаловали болельщиков двумя стартовыми победами, тем самым подтвердив высокий уровень амбиций. Однако после этого запал несколько иссяк, и дела резко сползли вниз по наклонной. Тут же место главного тренера освободил Евгений Перевертайло, руководивший командой с февраля этого года. Что ж, очередная тренерской смена в "Тосно" – всей этой чехарде конца и края нет.

Что имеем теперь: неутешительная серия без побед (восемь поражений и две ничьи) и место на дне турнирной таблицы. Из крутого пике команду было доверено вытаскивать Дмитрию Парфенову, ранее тренировавшему ивановский "Текстильщик". Пока получается малоубедительно. Получится ли вообще – большой вопрос.

История №4. Жизнь вопреки

Обратный пример "Тосно" – калининградская "Балтика", которая под ногами не имеет основательного финансового плацдарма, но при этом выдает результаты, которых от нее абсолютно не ждали. Почему не ждали, спросите вы. Дело в том, что еще в июне для клуба наступила черная полоса, из которой, как казалось, выхода попросту нет.

Титульный спонсор "Балтики" – концерн "Росэнергоатом" – прекратил финансирование команды, а потому вся финансовая нагрузка легла на плечи городского и областного бюджета. Те в свою очередь банально не могли обеспечить клубу равноценной денежной подпитки, и бюджет "Балтики" сократился сразу в несколько раз. Как следствие – массовые кадровые изменения. Мало того что команду покинул тогдашний тренер Сергей Юран, вслед за ним проследовал и генеральный директор калининградцев Михаил Цикель. Кроме того, клуб лишился основного костяка игроков, в результате чего "Балтика" стала пребывать в полуразрушенном состоянии.

Многие поспешили списать "Балтику" в утиль. Мол, не жилец… Однако подобные выводы оказались далеки от истины. Калининградцы, отказавшиеся от легионеров и сделавшие ставку преимущественно на местных игроков, с направлением селекционной работы не прогадали. Сохранили стеновой хребет обороны, где над всем мастерски верховодит Сергей Цуканов, вернули опытного и обожаемого в Калининграде голкипера Алексея Рогачева, подтянули молодых дарований. А также доверились тренерскому тандему Хазрета Дышекова и Юрия Копылова, который, по сути, сколотил из всего этого банду, способную на гору сюрпризов. И "Балтика" сразу стала жечь напалмом: выдала лучший старт за последние 20 лет, щелкнула не одному сопернику по носу и установила уникальное достижение, набрав в первом российском дивизионе 1000 очков! Как видите, сказка и без денег может стать явью.

Короткой строкой

КАМАЗ стал последней командой, отличившейся в нынешнем первенстве ФНЛ. Чтобы забить дебютной гол, футболистам из Набережных Челнов потребовалось 677 минут.

7 поражений в семи стартовых турах потерпел КАМАЗ. До антирекорда "Спартака" из Орехово-Зуево, установленного в 1999 году, челнинцам не хватило еще одного фиаско.

9 пенальти было назначено судьями и реализовано футболистами в шестом туре. Это абсолютный рекорд за всю историю ФНЛ.

4:0 – такой счет стал самым популярным в седьмом туре.

"0" до сих пор сохраняется в графе ничьих у "Факела". Воронежцы остаются единственной командой, ни разу не сыгравшей вничью.