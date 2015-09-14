Третьим будешь? О шансах России на третью путевку в Лигу чемпионов

<p><em>Российским клубам этой осенью предстоит сложная борьба с португальцами и французами за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, которое дает стране еще одну путевку в Лигу чемпионов, причем сразу в групповой этап. Отставание россиян незначительное – менее двух пунктов. «Бомбардир» разбирается в реальной возможности России обойти одного из оппонентов и получить третью путевку в ЛЧ.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Португалия</strong></span></p> <p><em>Коэффициент – 44,582. Осталось клубов – 5, стартовало – 6</em></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Лига чемпионов:</strong></span> «Бенфика», «Атлетико», «Галатасарай», «Астана»<br /> <span style="color:#008000"><strong>Лига чемпионов:</strong></span> «Порту», «Челси», «Динамо» (Киев), «Маккаби» (Тель-Авив)<br /> <span style="color:#008000"><strong>Лига Европы:</strong> </span><strong>«Спортинг»</strong>, <strong>«Локомотив»</strong>, «Бешикташ», «Шкендербеу»<br /> <span style="color:#008000"><strong>Лига Европы:</strong></span><strong> </strong>«Брага», «Марсель», «Гронинген», «Слован» (Либерец)<br /> <span style="color:#008000"><strong>Лига Европы:</strong></span> «Белененсеш», «Фиорентина», «Базель», «Лех»</p> <p><strong>Преимущества. </strong>Португальцы всегда были сильны своей лидерской тройкой – «Бенфика», «Порту», «Спортинг». Достаточно сказать, что за последние шесть сезонов, после реформ Мишеля Платини, это трио набрало 77% португальских очков в таблице коэффициентов. За шесть лет «Порту» успел выиграть Лигу Европы, «Бенфика» дважды становилась финалистом турнира, а «Спортинг» добирался до полуфинала. В целом, у этого трио 15 попаданий в евровесну из 18-ти возможных.</p> <p>«Порту» в прошлом году с некоторым везением при жеребьевках дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. И даже смог шокировать «Баварию» на «Драгау». Летом в очередной раз «драконы» продали своих лидеров, но селекционная служба клуба славится тем, что умеет находить равноценные замены ушедшим игрокам. Поэтому выход португальцев из группы с «Челси», киевским «Динамо» и тель-авивским «Маккаби» не станет большой неожиданностью.</p> <p>Схожая ситуация и у «Бенфики» со «Спортингом». Оба клуба понесли потери, но все же состав у команд остался крепкий. Поэтому «орлам» по силам побороться с «Атлетико», «Галатасараем» и «Астаной» за выход в плей-офф ЛЧ, а «львам» - с московским «Локомотивом», «Бешикташем» и «Шкендербеу».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442221599_Порту.jpg" style="width:720px" /></p> <p><strong>Недостатки.</strong> Как известно, любая медаль имеет две стороны - сила португальских грандов нивелируется слабостью остальных команд. В еврокубках за эти шесть лет от Португалии принимали участие еще восемь команд - «Брага», «Насьонал», «Пасуш», «Маритиму», «Гимараеш», «Эшторил», «Академика» и «Риу Ави». Если оставить за скобками «Брагу», которая провела три хороших сезона, то остальные клубы набрали 50,5 очков (12%) в общую копилку и ни разу не проходили дальше группового этапа ЛЕ.</p> <p>В этом году португальской «обузой» стали «Гимараеш» и «Белененсеш». Первые уже вылетели, не набрав ни одного очка, а вторые с большим трудом прошли довольно скромный даже по австрийским меркам «Альтах». За пределами Португалии «Белененсеш» известен только тем, что в далеком 1947 году в матче с «Реалом» открывал стадион «Сантьяго Бернабеу». Так что вряд ли команда сможет достойно выступить в группе с «Фиорентиной», «Базелем» и «Лехом», даже несмотря на снисходительное отношение итальянцев к Лиге Европы.</p> <p>Что касается «Браги», то этот клуб не хватал звезд с еврокубкового неба ни до, ни после того, как с командой работал Домингуш Пасьенсия. После своего успеха тренер уехал искать счастья в более именитых клубах, а весь состав разбежался - сейчас из той команды в «Браге» остался только 35-летний Алан. Летом «оружейников» возглавил Пауло Фонсека, который в позапрошлом сезоне провалился с «Порту», а состав покинули три лучших снайпера – Эдер, Зе Луиш и Фелипе Пардо. В общем, «Брага» скатилась в португальское болото и пока оттуда не выбралась – в группе с «Марселем», чешским «Слованом» и «Гронингеном» «оружейникам» будет очень тяжело.</p> <p><strong>Прогноз:</strong> «Порту» и «Спортинг» пройдут свои группы, «Бенфика» опустится в Лигу Европы, а «Брага» и «Белененсеш» прекратят турнирную борьбу. Команды осенью наберут 32 очка (коэффициент - 5,333).</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442221806_ПСЖ.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Франция</strong></span></p> <p><em>Коэффициент – 44,416. Осталось клубов – 6, стартовало – 6.</em></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Лига Чемпионов:</strong></span> «ПСЖ», «Реал Мадрид», «Шахтер», «Мальме»<br /> <span style="color:#008000"><strong>Лига Чемпионов:</strong></span> <strong>«Лион»</strong>, «Валенсия»,<strong> «Зенит»</strong>, «Гент»<br /> <span style="color:#008000"><strong>Лига Европы: </strong></span>«Монако», «Тоттенхэм», «Андерлехт», «Карабах»<br /> <span style="color:#008000"><strong>Лига Европы:</strong></span> «Марсель», «Брага», «Гронинген», «Слован» (Либерец)<br /> <span style="color:#008000"><strong>Лига Европы:</strong></span> «Сент-Этьен», «Лацио», «Днепр», «Русенборг»<br /> <span style="color:#008000"><strong>Лига Европы:</strong></span> <strong>«Бордо»</strong>, «Ливерпуль», <strong>«Рубин»</strong>, «Сьон»</p> <p><strong>Преимущества. </strong>У французов два плюса – мощь «ПСЖ» и возвращение в Лигу чемпионов «Лиона». Парижане в каждом из трех последних сезонов доходили до четвертьфинала главного европейского турнира и набирали как минимум 21 очко в общую копилку. Наверняка и в этом году столичный клуб выйдет из своей группы. Более того, вряд ли отдаст «Мальме» и «Шахтеру» хотя бы одно очко.</p> <p>«Лион» вернулся в Лигу чемпионов спустя три года. Клуб в это время пережил реконструкцию команды и теперь с новыми силами рвется в бой. «Ткачи» смогли практически полностью сохранить состав летом, да еще и неплохо усилились, подписав Вальбуэна, Янга-Мбива, Рафаэля и одного из лучших снайперов Лиги 1 Клаудио Бовю. В этом случае многое зависит от «Зенита». Если команда с берегов Невы не пропустит «Лион» в плей-офф, то французы могут недобрать целых пять бонусных очков.</p> <p><strong>Недостатки</strong>. Главный недостаток французских команд – отсутствие мотивации в Лиге Европы. «Трехцветные» на групповом этапе показывают 50-процентный результат - из 14-ти попыток выйти в плей-офф успехом завершились только семь. При этом в среднем одна французская команда набирает в группе шесть очков из 12 возможных. Более того, и в плей-офф французы далеко не заходят. Максимальный результат показал «Лион» два года назад, пробившись в четвертьфинал турнира.</p> <p>Именно поэтому говорить о силе или слабости французских команд, выступающих в этом году в Лиге Европы, не приходится. «Монако», «Марсель», «Сент-Этьен» и «Бордо» как минимум не хуже своих соперников, но в каждом конкретном матче все будет зависеть от настроя игроков. Возможно, эту четверку сможет подстегнуть пример действующего победителя турнира «Севильи», получившего автоматический пропуск в группу ЛЧ. Но в прошлом сезоне такого не наблюдалось – именитые «Лилль» и «Сент-Этьен» стали аутсайдерами своих групп, а в плей-офф вышел только скромный «Генгам», для которого само попадание в еврокубки стало подарком судьбы.</p> <p><strong>Прогноз</strong>. «ПСЖ» и «Лион» выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, «Марсель» и «Бордо» выйдут из группы Лиги Европы, а «Сент-Этьен» и «Монако» прекратят турнирную борьбу. Команды осенью наберут 52 очка (коэффициент - 8,667).</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442221817_Зенит.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span></p> <p><em>Коэффициент – 42,882. Осталось клубов – 5, стартовало – 5.</em></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Лига чемпионов:</strong></span> <strong>«Зенит»</strong>, «Валенсия»,<strong> «Лион»</strong>, «Гент»<br /> <span style="color:#008000"><strong>Лига чемпионов:</strong></span> ЦСКА, «Манчестер Юнайтед», «Вольфсбург», ПСВ<br /> <span style="color:#008000"><strong>Лига Европы:</strong></span> <strong>«Локомотив»</strong>, <strong>«Спортинг»</strong>, «Бешикташ», «Шкендербеу»<br /> <span style="color:#008000"><strong>Лига Европы: </strong></span>«Краснодар», «Боруссия Д», ПАОК, «Габала»<br /> <span style="color:#008000"><strong>Лига Европы:</strong></span> <strong>«Рубин»</strong>, «Ливерпуль»,<strong> «Бордо»</strong>, «Сьон»</p> <p><strong>Преимущества.</strong> Главный наш плюс – на каждые десять заработанных российскими командами очков португальцам и французам придется отвечать 12-ю. Кроме того, мотивация российских команд и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, в большинстве случаев, запредельная. Да и жребий в этом году был благосклонен к россиянам.</p> <p>«Зениту», несмотря на внезапно возникшие внутренние противоречия, вполне по зубам «Валенсия» и «Лион», не говоря уж о чемпионе-выскочке из Бельгии. Тут Виллаш-Боашу все карты в руки – и лимита на легионеров нет, и руководить командой можно непосредственно у кромки поля. Кроме того, португалец может заработать «вистов» перед своим уходом из петербургского клуба.</p> <p>ЦСКА в этом году миновал встречи с «Баварией» и «Манчестер Сити». Армейцы в соперники получили «Манчестер Юнайтед», «Вольфсбург» и ПСВ. «Красные дьяволы» никак не могут правильно сложить «пазл» и найти свою игру после ухода Алекса Фергюсона. «Волки» неплохо выступили в Бундеслиге, но затем потеряли Кевина де Брюйне. Да и лигочемпионского опыта команде может не хватить. ПСВ, который впервые за шесть лет стал чемпионом Голландии, и вовсе выглядит лишним на этом празднике жизни.</p> <p>«Краснодар» в Лиге Европы может надеяться на опыт Олега Кононова, который прекрасно знает возможности греческого ПАОКа и азербайджанской «Габалы». Кроме того, «Боруссия» в этом году будет вести борьбу за первые места в Бундеслиге, поэтому может сбавить обороты в Европе.</p> <p>«Локомотив» на старте этого сезона радует своих болельщиков, несмотря на недавнее поражение от «Рубина». Железнодорожникам будет сложно с португальским «Спортингом», а вот «Бешикташ» и в особенности «Шкендербеу» не выглядят для москвичей каким-то непреодолимым препятствием.</p> <p><strong>Недостатки.</strong> Нестабильность в «Рубине» - вот главный минус России в еврокубках этой осенью. Казанцы со скрипом прошли квалификацию и получили непростую группу – «Ливерпуль», «Бордо», «Сьон». Клубу из Татарстана без постоянного тренера будет сложно преодолеть это препятствие.</p> <p><strong>Прогноз:</strong> ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» выйдут из группы, а «Рубин» прекратит борьбу. Команды осенью наберут 44 очка (коэффициент - 8,800). В декабре Россия опередит Португалию и сохранит свое отставание от Франции.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440557" target="_blank">С кем предстоит играть «Зениту» и ЦСКА в Лиге чемпионов</a></strong></p>