Россия – Швеция – 1:0. Фоторепортаж

Сборная России в важнейшем матче отборочного раунда к чемпионату Европы-2016 обыграла команду Швеции (1:0). «Бомбардир» показывает главные моменты прошедшего противостояния.

Сборная России в важнейшем матче отборочного раунда к чемпионату Европы-2016 обыграла команду Швеции (1:0). «Бомбардир» показывает главные моменты прошедшего противостояния.

Президент РФС Виталий Мутко поздравил Сергея Игнашевича со 109-м матчем с рядах национальной команды.

Россиянам под руководством Леонида Слуцкого предстоят серьезный экзамен по «шведскому».

Болельщики постарались сделать все, чтобы поддержать команду в сложный период.

Многие до матча не сомневались, что россияне смогут добиться успеха.

Главный тренер Леонид Слуцкий нервничал перед квалификационной встречей со Швецией.

Понтус Вернблум и Андреас Гранквист были встречены игроками сборной России с распростертыми объятиями.

Лидер команды соперника Златан Ибрагимович не смог совладать с Игнашевичем.

Игорь Акинфеев был просто непробиваем. Успех сборной России – это большая заслуга нашего голкипера.

Дзюбиньо снова нашел щелочку. И в такой нужный момент!

Шведская дружина с трудом сдерживала прорывы Артема Дзюбы. Нападающий создал очень много проблем сопернику.

Кокорин даже в сложном матче успевал находить минутку для отдыха.

Хамрен был готов сам вводить мяч в поле, чтобы помочь своей команде.

Сборная России смогла собраться в нужный момент, чтобы добыть такие важные три очка.