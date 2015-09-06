Россия – Швеция – 1:0. Фоторепортаж

Сборная России в важнейшем матче отборочного раунда к чемпионату Европы-2016 обыграла команду Швеции (1:0). «Бомбардир» показывает главные моменты прошедшего противостояния.
Президент РФС Виталий Мутко поздравил Сергея Игнашевича со 109-м матчем с рядах национальной команды.
Россиянам под руководством Леонида Слуцкого предстоят серьезный экзамен по «шведскому».
Болельщики постарались сделать все, чтобы поддержать команду в сложный период.
Многие до матча не сомневались, что россияне смогут добиться успеха.
Главный тренер Леонид Слуцкий нервничал перед квалификационной встречей со Швецией.
Понтус Вернблум и Андреас Гранквист были встречены игроками сборной России с распростертыми объятиями.
Лидер команды соперника Златан Ибрагимович не смог совладать с Игнашевичем.
Игорь Акинфеев был просто непробиваем. Успех сборной России – это большая заслуга нашего голкипера.
Дзюбиньо снова нашел щелочку. И в такой нужный момент!
Шведская дружина с трудом сдерживала прорывы Артема Дзюбы. Нападающий создал очень много проблем сопернику.
Кокорин даже в сложном матче успевал находить минутку для отдыха.
Хамрен был готов сам вводить мяч в поле, чтобы помочь своей команде.
Сборная России смогла собраться в нужный момент, чтобы добыть такие важные три очка.