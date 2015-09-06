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    Россия – Швеция – 1:0. Фоторепортаж


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    Голосов: 0
    06.09.2015 10:32
    Сборная России в важнейшем матче отборочного раунда к чемпионату Европы-2016 обыграла команду Швеции (1:0). «Бомбардир» показывает главные моменты прошедшего противостояния.

    Сборная России в важнейшем матче отборочного раунда к чемпионату Европы-2016 обыграла команду Швеции (1:0). «Бомбардир» показывает главные моменты прошедшего противостояния.

    Президент РФС Виталий Мутко поздравил Сергея Игнашевича со 109-м матчем с рядах национальной команды.

    Россиянам под руководством Леонида Слуцкого предстоят серьезный экзамен по «шведскому».

    Болельщики постарались сделать все, чтобы поддержать команду в сложный период.

    Многие до матча не сомневались, что россияне смогут добиться успеха.

    Главный тренер Леонид Слуцкий нервничал перед квалификационной встречей со Швецией.

    Понтус Вернблум и Андреас Гранквист были встречены игроками сборной России с распростертыми объятиями.

    Лидер команды соперника Златан Ибрагимович не смог совладать с Игнашевичем.

    Игорь Акинфеев был просто непробиваем. Успех сборной России – это большая заслуга нашего голкипера.

    Дзюбиньо снова нашел щелочку. И в такой нужный момент!

    Шведская дружина с трудом сдерживала прорывы Артема Дзюбы. Нападающий создал очень много проблем сопернику.

    Кокорин даже в сложном матче успевал находить минутку для отдыха.

    Хамрен был готов сам вводить мяч в поле, чтобы помочь своей команде.

    Сборная России смогла собраться в нужный момент, чтобы добыть такие важные три очка.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      шторм775 6 сентября 2015, 21:25

      спасибо за победу. дзюба молодец.только почему он такой медленный??? он когда гол в пустые забивал так тормозил..и еще момент у него был..чуть быстрей бы ему

      0
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      Рейтинг: +10

      шторм775 6 сентября 2015, 21:23

      хм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      Ich 6 сентября 2015, 13:01

      .... особо никогда не был впечатлен игрой Дзагоева. Но что же он вчера творил!!!! Весь центр держался на нем. Передачи через него, он выгрызал мяч раз за разом. И вотборе успевал, то слева, то справа. ой молодец какой

      -1
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      Рейтинг: +532

      Бан 6 сентября 2015, 12:54

      Удивил Денисов, отыграл, как в лучшие годы.
      ПС. Не понятно, почему Капелло игнорировал Дзагоева в последних матчах, парень "отишачил" на 120%.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +130

      Альтер 6 сентября 2015, 10:48

      Судья *ондон,наши молодцы!

      -1
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      Рейтинг: +11

      Cvota 6 сентября 2015, 10:32

      Молодцы! Отличный гол сотворили. Вот так и нужно играть)) С победой!!!

      0
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