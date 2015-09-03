5 причин не любить Андре Виллаш-Боаша

Португальский тренер "Зенита" за свою выходку в матче с "Крыльями Советов" получил дисквалификацию на 6 матчей. Теперь у него до ноября по выходным будет много свободного времени. Возможно, ему стоит подумать, почему его репутация в России стремительно катится под откос. "Бомбардир" ему в этом помогает.

Постоянные конфликты

За то время, что португалец находится в России, он успел поругаться со многими видными людьми. Самым заметным стало его противостояние с Александром Кержаковым, которое, похоже, все-таки вынудило форварда покинуть родной клуб. Виллаш-Боаш даже чуть не поругался с самим Алексеем Миллером, когда на сборах устроил тираду по поводу того, что только не понимающий ничего в футболе человек может ратовать за ужесточение лимита. Глава "Газпрома" поддерживал ограничение иностранцев на поле, но конфликт из этого раздувать не стал. Видимо, он был готов к такому поведению португальца. По неофициальной информации, сразу после перехода АВБ в "Зенит" между Миллером и бывшим работодателем тренера – Романом Абрамовичем произошел телефонный разговор, в котором владелец "Челси" многое рассказал о вздорном нраве португальца.

Непрекращающееся нытье

Этот конфуз с Миллером никоем образом не охладил пыл Виллаш-Боаша. При каждом удобном случае он рассказывает о тяжестях лимита и что вот, если бы не лимит, к нему вагонами бы ехали европейские суперзвезды. А с нынешним составом Андре собирается бороться исключительно за третье место в лигочемпионской группе. Видимо, тренер забыл, что весь чемпионат России играет по таким правилам, а вот Халки, Витсели и прочие Данни есть не у всех. Да и, в конце концов, постоянные жалобы на жизнь не красят его, как мужчину.

Неумение общаться с прессой

Есть такой стереотип, что все европейские тренеры прекрасно умеют общаться с прессой и понимают важность работы журналиста для популяризации спорта. Но это явно не про португальского тренера "Зенита". Он практически полностью закрыл команду от прессы. Даже когда в "Зенит" приехал лечиться Давид Луиз, тренер запретил физиотерапевту Эдуардо душ Сантушу поговорить с журналистами. Верхом же скрытого конфликта с прессой стала пресс-конференция после матча "Зенит" - "Рубин" в прошлом сезоне, в ходе которой Виллаш-Боаш поругался с известным петербургским журналистом, устроил истерику и ушел из зала. Европейская открытость, говорите?

Закостенелость состава

В начавшемся чемпионате Андре Виллаш-Боаш старательно тасует состав. Меняя и игровые схемы, и их исполнителей почти каждый матч. Но не стоит обольщаться. Португалец известен тем, что прибегает к ротации лишь в случае травм или дисквалификаций. Ну или для профанации. Поэтому подвижки в начале этого сезона могут являться лишь скрытым сигналом о том, что Виллаш-Боаш не знает, что делать с командой, и просто тасует состав. А может быть, он просто изыскивал место для очередного гипотетического легионера с громкой фамилией, которого теперь до зимы не предвидится. Скорее всего, скоро мы вновь увидим "11 неприкасаемых".

Южноевропейская колония

В составе "Зенита" 4 легионера из южной Европы: португальцы Нету и Данни, испанец Гарсия и итальянец Кришито. Плюс к этому есть еще бразилец Халк и аргентинец Гарай. И если к игре Гарая, Данни и Кришито вопросов почти нет, то не заметить стагнацию остальных легионеров практически невозможно. При этом они регулярно выходят в стартовом составе. Особенно показателен пример Луиша Нету, который каким-то неведомым образом вытеснил из состава игрока сборной Бельгии Николаса Ломбертса. Уж не потому ли, что разговаривает с тренером на одном языке… Халк и Хави Гарсия также сильно сдали после приезда в Россию. Бразилец, похоже, чувствует себя королем и повышать к себе требования не собирается. Может, вот с кем Андре Виллаш-Боашу нужно как следует поскандалить?..

"Юра – ты не клоун, ты – вратарь". Как "Зенит" выживает в условиях нового лимита

Спецпроект CompuStats. Как изменилась игра "Зенита"