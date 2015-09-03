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5 причин не любить Андре Виллаш-Боаша

Португальский тренер "Зенита" за свою выходку в матче с "Крыльями Советов" получил дисквалификацию на 6 матчей. Теперь у него до ноября по выходным будет много свободного времени. Возможно, ему стоит подумать, почему его репутация в России стремительно катится под откос. "Бомбардир" ему в этом помогает. 

Постоянные конфликты

За то время, что португалец находится в России, он успел поругаться со многими видными людьми. Самым заметным стало его противостояние с Александром Кержаковым, которое, похоже, все-таки вынудило форварда покинуть родной клуб. Виллаш-Боаш даже чуть не поругался с самим Алексеем Миллером, когда на сборах устроил тираду по поводу того, что только не понимающий ничего в футболе человек может ратовать за ужесточение лимита. Глава "Газпрома" поддерживал ограничение иностранцев на поле, но конфликт из этого раздувать не стал. Видимо, он был готов к такому поведению португальца. По неофициальной информации, сразу после перехода АВБ в "Зенит" между Миллером и бывшим работодателем тренера – Романом Абрамовичем произошел телефонный разговор, в котором владелец "Челси" многое рассказал о вздорном нраве португальца.

Непрекращающееся нытье

Этот конфуз с Миллером никоем образом не охладил пыл Виллаш-Боаша. При каждом удобном случае он рассказывает о тяжестях лимита и что вот, если бы не лимит, к нему вагонами бы ехали европейские суперзвезды. А с нынешним составом Андре собирается бороться исключительно за третье место в лигочемпионской группе. Видимо, тренер забыл, что весь чемпионат России играет по таким правилам, а вот Халки, Витсели и прочие Данни есть не у всех. Да и, в конце концов, постоянные жалобы на жизнь не красят его, как мужчину.

Неумение общаться с прессой

Есть такой стереотип, что все европейские тренеры прекрасно умеют общаться с прессой и понимают важность работы журналиста для популяризации спорта. Но это явно не про португальского тренера "Зенита". Он практически полностью закрыл команду от прессы. Даже когда в "Зенит" приехал лечиться Давид Луиз, тренер запретил физиотерапевту Эдуардо душ Сантушу поговорить с журналистами. Верхом же скрытого конфликта с прессой стала пресс-конференция после матча "Зенит" - "Рубин" в прошлом сезоне, в ходе которой Виллаш-Боаш поругался с известным петербургским журналистом, устроил истерику и ушел из зала. Европейская открытость, говорите?

Закостенелость состава

В начавшемся чемпионате Андре Виллаш-Боаш старательно тасует состав. Меняя и игровые схемы, и их исполнителей почти каждый матч. Но не стоит обольщаться. Португалец известен тем, что прибегает к ротации лишь в случае травм или дисквалификаций. Ну или для профанации. Поэтому подвижки в начале этого сезона могут являться лишь скрытым сигналом о том, что Виллаш-Боаш не знает, что делать с командой, и просто тасует состав. А может быть, он просто изыскивал место для очередного гипотетического легионера с громкой фамилией, которого теперь до зимы не предвидится. Скорее всего, скоро мы вновь увидим "11 неприкасаемых".

Южноевропейская колония

В составе "Зенита" 4 легионера из южной Европы: португальцы Нету и Данни, испанец Гарсия и итальянец Кришито. Плюс к этому есть еще бразилец Халк и аргентинец Гарай. И если к игре Гарая, Данни и Кришито вопросов почти нет, то не заметить стагнацию остальных легионеров практически невозможно. При этом они регулярно выходят в стартовом составе. Особенно показателен пример Луиша Нету, который каким-то неведомым образом вытеснил из состава игрока сборной Бельгии Николаса Ломбертса. Уж не потому ли, что разговаривает с тренером на одном языке… Халк и Хави Гарсия также сильно сдали после приезда в Россию. Бразилец, похоже, чувствует себя королем и повышать к себе требования не собирается. Может, вот с кем Андре Виллаш-Боашу нужно как следует поскандалить?.. 

 

"Юра – ты не клоун, ты – вратарь". Как "Зенит" выживает в условиях нового лимита

Спецпроект CompuStats. Как изменилась игра "Зенита"

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кержаков Александр Халк Нету Луиш Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (17)
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Russian_Klop
1441309064
Перечитайте статью-то хоть, прежде, чем публиковать..
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Max-78
1441314527
Редкий бред написан,и неуважение к команде!!!!!!!!Хвлки,Витсели и прочие Данни.Это что за обращение!!!!!как вообще такой текст пропустили!сложно цензурно написать,короче,словоблуд ты,а не журналист!!!вафлер!!!!
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locky
1441314933
Автор явно имеет образование в 5 классов. При этом не имея ни какого представления о футболе, и о рфпл в частности. Небось откопали статью где нить на бирже за 100 рублей. Да и это даже не красная цена данному творению. А сайт то движется ко дну все быстрее и быстрее.
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DJGurd
1441316332
Да.... Вне зависимости от того, объективен ли автор или нет, статья очень грубая, неуважительная, даже пошлая... Не перевелись писаки еще дешевые... туды его в качель..
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Dguffin
1441349868
После таких статей желание читать этот сайт пропадает всё больше и больше. Кто-нибудь. ну займитесь уже чисткой среди авторов. Не в первый раз видим тут низкокачественную ахинею которой место в Спид-Инфо и прочем жёлтом мусоре
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aNOOBis
1441368926
Терпеть не могу Боаша, но упаси боже сочувствовать Миллеру...Зачем эти "дефективные менеджеры" погнались за распиаренным бездарностью, провалившим всё и вся в Англии и этой самой бездарности Миллер или другие от его лица обещали "небо в алмазах", исходя из этих обещаний и суммы гонорара Андрюха контракт подписал. А теперь он гейропеец и нытик оказывается. ЕГО КИНУЛИ! Что не отменяет того факта, что тренер он БЕЗДАРНЫЙ! Не того Дзюба тренеришкой обругал.
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VIPded
1441379781
Достал уже этот нервный тип... то я о АВБ, разумеется... Пусть продует чемпионство и валит куда-нить...))) В еврокубках, естественно, успеха Зениту желаю!
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liverpool-today
1441437203
Насчёт лимита то он правду матку говорит, а его гнобят. Остальные наши тихо молчат в тряпочку. А как тренер он конечно только на один сезон. Потом надо его гнать.
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mamba9090909
1441481906
Пять причин не любить Боаша - Кому? Вам, уважаемый автор? 1 .Постоянные конфликты - Указано только два, по мнению автора, конфликта. С Кержаковым конфликта не было, уважаемый автор. Просто в силу того, что Александр потерял форму, тренер убрал его из основного состава. С Миллером, это Ваш бред. У Боаша СВОЁ мнение, у Миллера СВОЁ. И никакого, не то что конфликта, даже намёка на конфлит. 2. Постоянное нытьё - Журналисты ПОСТОЯННО спрашивают мнение Боаша, по поводу конфликта, он ПОСТОЯННО выражает СВОЮ точку зрения. И ему наплевать на то, что ему хотят навязать. Если остальные выражают "своё" мнение оглядываясь на начальство, то Боаш говорит только то, что думает. 3. Неумение общаться с прессой - Если этой прессе не нравится мнение тренера, которое расходится с ИХ мнением, то не надо называть это неумением общения. А закрыл команду от прессы потому, что от этой прессы идёт откровенная травля и ложь. 4. Закостенелость состава - Тренер определяет состав так, как ему это видится в тактическом плане. И не Вам указывать ТРЕНЕРУ команды, какой состав ему выводить на игру. 5. Южноевропейская колония - Читай параграф 4.
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Каратель помойников
1441539979
не надо его ни любить,ни ненавидеть,просто предложили челу хорошую зарплату,обещали по ходу много монет на трансферы,он губёшку и раскатал,-а тут бац,лимит и прочее,он сдулся и заскулил
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