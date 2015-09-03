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    5 причин не любить Андре Виллаш-Боаша


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    Голосов: 0
    03.09.2015 19:26
    Андре Виллаш-Боаш за свою выходку в матче с «Крыльями Советов» получил дисквалификацию на 6 матчей. Его репутация в России стремительно катится под откос. «Бомбардир» объясняет почему.

    Португальский тренер "Зенита" за свою выходку в матче с "Крыльями Советов" получил дисквалификацию на 6 матчей. Теперь у него до ноября по выходным будет много свободного времени. Возможно, ему стоит подумать, почему его репутация в России стремительно катится под откос. "Бомбардир" ему в этом помогает.

    Постоянные конфликты

    За то время, что португалец находится в России, он успел поругаться со многими видными людьми. Самым заметным стало его противостояние с Александром Кержаковым, которое, похоже, все-таки вынудило форварда покинуть родной клуб. Виллаш-Боаш даже чуть не поругался с самим Алексеем Миллером, когда на сборах устроил тираду по поводу того, что только не понимающий ничего в футболе человек может ратовать за ужесточение лимита. Глава "Газпрома" поддерживал ограничение иностранцев на поле, но конфликт из этого раздувать не стал. Видимо, он был готов к такому поведению португальца. По неофициальной информации, сразу после перехода АВБ в "Зенит" между Миллером и бывшим работодателем тренера – Романом Абрамовичем произошел телефонный разговор, в котором владелец "Челси" многое рассказал о вздорном нраве португальца.

    Непрекращающееся нытье

    Этот конфуз с Миллером никоем образом не охладил пыл Виллаш-Боаша. При каждом удобном случае он рассказывает о тяжестях лимита и что вот, если бы не лимит, к нему вагонами бы ехали европейские суперзвезды. А с нынешним составом Андре собирается бороться исключительно за третье место в лигочемпионской группе. Видимо, тренер забыл, что весь чемпионат России играет по таким правилам, а вот Халки, Витсели и прочие Данни есть не у всех. Да и, в конце концов, постоянные жалобы на жизнь не красят его, как мужчину.

    Неумение общаться с прессой

    Есть такой стереотип, что все европейские тренеры прекрасно умеют общаться с прессой и понимают важность работы журналиста для популяризации спорта. Но это явно не про португальского тренера "Зенита". Он практически полностью закрыл команду от прессы. Даже когда в "Зенит" приехал лечиться Давид Луиз, тренер запретил физиотерапевту Эдуардо душ Сантушу поговорить с журналистами. Верхом же скрытого конфликта с прессой стала пресс-конференция после матча "Зенит" - "Рубин" в прошлом сезоне, в ходе которой Виллаш-Боаш поругался с известным петербургским журналистом, устроил истерику и ушел из зала. Европейская открытость, говорите?

    Закостенелость состава

    В начавшемся чемпионате Андре Виллаш-Боаш старательно тасует состав. Меняя и игровые схемы, и их исполнителей почти каждый матч. Но не стоит обольщаться. Португалец известен тем, что прибегает к ротации лишь в случае травм или дисквалификаций. Ну или для профанации. Поэтому подвижки в начале этого сезона могут являться лишь скрытым сигналом о том, что Виллаш-Боаш не знает, что делать с командой, и просто тасует состав. А может быть, он просто изыскивал место для очередного гипотетического легионера с громкой фамилией, которого теперь до зимы не предвидится. Скорее всего, скоро мы вновь увидим "11 неприкасаемых".

    Южноевропейская колония

    В составе "Зенита" 4 легионера из южной Европы: португальцы Нету и Данни, испанец Гарсия и итальянец Кришито. Плюс к этому есть еще бразилец Халк и аргентинец Гарай. И если к игре Гарая, Данни и Кришито вопросов почти нет, то не заметить стагнацию остальных легионеров практически невозможно. При этом они регулярно выходят в стартовом составе. Особенно показателен пример Луиша Нету, который каким-то неведомым образом вытеснил из состава игрока сборной Бельгии Николаса Ломбертса. Уж не потому ли, что разговаривает с тренером на одном языке… Халк и Хави Гарсия также сильно сдали после приезда в Россию. Бразилец, похоже, чувствует себя королем и повышать к себе требования не собирается. Может, вот с кем Андре Виллаш-Боашу нужно как следует поскандалить?..

    "Юра – ты не клоун, ты – вратарь". Как "Зенит" выживает в условиях нового лимита

    Спецпроект CompuStats. Как изменилась игра "Зенита"

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 6 сентября 2015, 14:46

      не надо его ни любить,ни ненавидеть,просто предложили челу хорошую зарплату,обещали по ходу много монет на трансферы,он губёшку и раскатал,-а тут бац,лимит и прочее,он сдулся и заскулил

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      Рейтинг: +185

      Shinra 6 сентября 2015, 14:43

      Самые норм тренеры у Зенита были Морозов и Петржела.

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      Рейтинг: +6945

      mamba9090909 5 сентября 2015, 22:38

      Пять причин не любить Боаша - Кому? Вам, уважаемый автор?
      1 .Постоянные конфликты - Указано только два, по мнению автора, конфликта. С Кержаковым конфликта не было, уважаемый автор. Просто в силу того, что Александр потерял форму, тренер убрал его из основного состава.
      С Миллером, это Ваш бред. У Боаша СВОЁ мнение, у Миллера СВОЁ. И никакого, не то что конфликта, даже намёка на конфлит.
      2. Постоянное нытьё - Журналисты ПОСТОЯННО спрашивают мнение Боаша, по поводу конфликта, он ПОСТОЯННО выражает СВОЮ точку зрения. И ему наплевать на то, что ему хотят навязать. Если остальные выражают "своё" мнение оглядываясь на начальство, то Боаш говорит только то, что думает.
      3. Неумение общаться с прессой - Если этой прессе не нравится мнение тренера, которое расходится с ИХ мнением, то не надо называть это неумением общения. А закрыл команду от прессы потому, что от этой прессы идёт откровенная травля и ложь.
      4. Закостенелость состава - Тренер определяет состав так, как ему это видится в тактическом плане. И не Вам указывать ТРЕНЕРУ команды, какой состав ему выводить на игру.
      5. Южноевропейская колония - Читай параграф 4.

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 > mamba9090909 7 сентября 2015, 17:19

      Все факты притянуты за уши, надо спрашивать за результаты

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      Рейтинг: +4293

      Zubo > mamba9090909 7 сентября 2015, 17:32

      Спасибо, знатный пост

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      Рейтинг: +22

      liverpool-today 5 сентября 2015, 10:13

      Насчёт лимита то он правду матку говорит, а его гнобят. Остальные наши тихо молчат в тряпочку. А как тренер он конечно только на один сезон. Потом надо его гнать.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 сентября 2015, 03:48

      Взяли чудика! Выиграл один кубок ЛЕ и теперь зазнался. Руководство вообще думало кого берет? В Челси обосрался, в Тотэнхэме обосрался!!!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Nesterenko 7 сентября 2015, 17:34

      Привел Челси к победе в лиге чемпионов, был уволен незадолго до финала, что бы управлению не нужно было прознавать его заслуги и переплачивать

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      Рейтинг: +1311

      Taps 4 сентября 2015, 18:36

      Неустойку тренеру не платить !
      Прессовать жёстко, чтобы отрабатывал зпл.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 сентября 2015, 18:16

      Достал уже этот нервный тип... то я о АВБ, разумеется... Пусть продует чемпионство и валит куда-нить...))) В еврокубках, естественно, успеха Зениту желаю!

      0
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      Рейтинг: +19

      aNOOBis 4 сентября 2015, 15:15

      Терпеть не могу Боаша, но упаси боже сочувствовать Миллеру...Зачем эти "дефективные менеджеры" погнались за распиаренным бездарностью, провалившим всё и вся в Англии и этой самой бездарности Миллер или другие от его лица обещали "небо в алмазах", исходя из этих обещаний и суммы гонорара Андрюха контракт подписал. А теперь он гейропеец и нытик оказывается. ЕГО КИНУЛИ! Что не отменяет того факта, что тренер он БЕЗДАРНЫЙ! Не того Дзюба тренеришкой обругал.

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      Рейтинг: +62

      NoN141 4 сентября 2015, 13:00

      все правильно.

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      Рейтинг: +528

      Dguffin 4 сентября 2015, 09:57

      После таких статей желание читать этот сайт пропадает всё больше и больше.

      Кто-нибудь. ну займитесь уже чисткой среди авторов. Не в первый раз видим тут низкокачественную ахинею которой место в Спид-Инфо и прочем жёлтом мусоре

      -2
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