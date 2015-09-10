Чех, Джеко, Куадрадо и еще 8 футболистов, которые выбрали игру, а не деньги

С каждым годом суммы трансферов становится все более заоблачными. И многие талантливые игроки в силу разных причин попадают в кабалу не менее заоблачных контрактов, которые им приходится отбывать на скамейках. Но есть и исключения. "Бомбардир" составил символическую сборную футболистов, которые в минувшее трансферное окно выбрали игру, а не сытую скамейку.

Петр Чех

Направление: "Челси" (Англия) => "Арсенал" (Англия)

Сумма трансфера: 13 400 000 €*

Карло Кудичини. Так звали последнего основного вратаря, который выступал за "Челси" до "эры танкиста". Целых 10 лет, начиная с 2004 года, в воротах "пенсионеров" блистал чешский голкипер, который успел за это время провести 478 игр. Однако в прошлом сезоне Петр вступил в борьбу, которую изначально не мог выиграть: Тибо Куртуа стал слишком силен, чтобы играть в аренде или полировать скамейку. В итоге, не доиграв до юбилейной, 500-ой, игры 6 матчей, "танкист" ушел в "Арсенал", где был явно нужнее.

Фабио Коэнтрау

Направление: "Реал Мадрид" (Испания) => "Монако" (Франция)

Сумма трансфера: годичная аренда

Очень короткий промежуток времени португальский левый защитник претендовал на звание одного из лучших в мире на своей позиции. Однако затем проиграл место в стартовом составе "Реала" Марсело и стал более известен, как герой мемов в стиле Александра Тихоновецкого. Последние 2 года Коэнтрау только и делал, что собирался уходить из "Реала" и наконец смог найти себе достойный вариант. После перехода в "ПСЖ" Левана Курзава на защитном фланге "Монако" открылась вакансия, которую и занял Коэнтрау. Этот сезон станет определяющим в жизни португальца. Либо он окончательно исчезнет с экранов радаров, либо сможет откачать уже практически мертвую карьеру и попылит еще годика 2-3 на приличном уровне.

Данте

Направление: "Бавария" (Германия) => "Вольфсбург" (Германия)

Сумма трансфера: 4 300 000 €

Опытный бразильский защитник сделал себе имя в гладбахской "Боруссии", откуда его в 2012 году извлекла "Бавария", которой был нужен кто-то на смену уголовнику Брено. Тезка создателя "Божественной комедии" честно оттрубил в Мюнхене 3 года, но чем дальше, тем меньше приносил пользы. Его привозы так утомили Пепа Гвардиолу, что он предпочитал ставить в центр обороны номинального опорника Мартинеса. Не факт, что в "Вольфсбурге" Данте заграет лучше, но игровой практикой он будет явно обеспечен поболее. А там, может, и вспомнит времена в "Боруссии", когда он еще был вполне себе классным центрдэфом.

Мартин Монтойя

Направление: "Барселона" (Испания) => "Интер" (Италия)

Сумма трансфера: годичная аренда за 950 000 €

Кантера "Барселоны" давно стала гарантом качества своих выпускников. И пусть Хави, Иньесты и Месси выходят из "Ла Массии" не каждый год, но вот крепкие футболисты появляются регулярно. Монтойя долгое время упорно ждал своего шанса. Но с 2011-го года защитник провел в первом составе "Барселоны" всего 45 матчей. А возраст уже берет свое. В 24 года уже пора начинать наигрывать тот опыт, на котором нужно будет выезжать после 30. И видя, что даже Марк Бартра играет чаще, чем он, Монтойя отправился искать счастье на Апеннины в возрождающийся "Интер". Впрочем, пока что лишь в аренду. Видимо, некая надежда на продолжение отношений между "Барсой" и ее воспитанником еще имеется.

Асьер Ильярраменди

Направление: "Реал Мадрид" (Испания) => "Реал Сосьедад" (Испания)

Сумма трансфера: 14 300 000 €

"Реал" из Сан-Себастьяна оторвал жирный кусок. В его стан пришел обладатель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира и Кубка Короля. Однако все трофеи Ильярраменди завоевывал сидя на скамейке мадридского "Реала", лишь иногда подменяя уставших партнеров. Всего лишь за 2 года один из самых перспективных опорников Европы превратился в человека, про которого практически не вспоминают. Ценой этому забвению стали 30 миллионов евро и неадекватная оценка собственных сил. Но теперь Асьер вернулся в клуб, который его воспитал, чтобы перезагрузить карьеру и, вполне возможно, отвоевать место в заявке сборной на Евро-2016. Главное, мы надеемся, что в Мадриде игрок не разучился играть больше 15 минут за матч.

Йоан Кабай

Направление: "ПСЖ" (Франция) => "Кристал Пэлас" (Англия)

Сумма трансфера: 13 300 000 €

Французский центральный полузащитник является одним из самых недооцененных игроков поколения. Обладающий прекрасным видением поля и отменным пасом Кабай долгое время не мог попасть в суперклуб. И когда зимой прошлого года его позвали в "ПСЖ", казалось, что справедливость наконец восторжествовала. Однако в составе "принцев" Кабай так и не стал железным игроком стартового состава. А смотреть на игру Вератти, Матюиди и Мотты со скамейки он не захотел. Поэтому за весьма солидную для 29-летнего игрока сумму Йоан вернулся в Англию, где уже выступал за "Ньюкасл", чтобы стать одним из лидеров "Кристал Пэлас". В составе "орлов" француз уже успел отметиться голом в ворота "Норвича".

Хуан Куадрадо

Направление: "Челси" (Англия) => "Ювентус" (Италия)

Сумма трансфера: годичная аренда за 1 720 000 €

Чем думал колумбийский полузащитник "Фиорентины" Хуан Куадрадо, когда на взлете своей карьеры переходил в сверхукомплектованный "Челси", непонятно. Если только ради "халявного" кубка Премьер-лиги. Ну и суммы контракта, которая имела куда более округлую форму. В итоге, отсидев полгода на лавке и не забив ни одного гола, Куадрадо опомнился и уехал в аренду в "Ювентус", где он нужен не для "а вдруг пригодится", а для стартового состава. Будем надеяться, лондонские дожди не сильно погасили огонь таланта полузащитника.

Мохамед Салах

Направление: "Челси" (Англия) => "Рома" (Италия)

Сумма трансфера: годичная аренда за 4 800 000 €

Еще одним примером трансферной политики "Челси", бессмысленной и беспощадной, стал Мохамед Салах. Сверкнувший в швейцарском "Базеле" полузащитник зимой 2014 года перешел в стан "пенсионеров", как возможная замена Фрэнка Лэмпарда. Однако египтянин даже близко не приблизился к этой цели, сыграв всего в 13 матчах. Однако при этом он успел огорчить лондонский "Арсенал". Зимой этого года он перешел в аренду в "Фиорентину", став частью сделки по трансферу…да-да…Хуана Куардадо. В стане "фиалок" Салах вновь начал вспоминать, как он умеет играть. Но этого "Челси" не хватило, и ближайший год египтянин на правах аренды проведет в "Роме". Вполне возможно, что к счастью для себя.

Якуб Блащиковски

Направление: "Боруссия" Дортмунд (Германия) => "Фиорентина" (Италия)

Сумма трансфера: годичная аренда за 900 000 €

Невысокий поляк долгое время был одним из немногих в стане дортмундской "Боруссии", кто видел еще "темные времена". Но даже в чемпионских ансамблях Юргена Клоппа Куба играл немалую роль, постоянно моторя свой правый фланг. Он был той незаметной, но важной деталью, без которого "шмели", возможно, и не взлетели бы так высоко. Но с приходом в клуб молодой поросли игроков Блащиковски стал терять место в основном составе, да и возглавивший команду Томас Тухель уже не считал его незаменимым. Тогда поляк, недолго думая, согласился на аренду в "Фиорентину". При этом, как стало известно, Куба отказался от очень щедрого предложения принципиального соперника "Боруссии" по Рурскому дерби "Шальке".

Эдин Джеко

Направление: "Манчестер Сити" (Англия) => "Рома" (Италия)

Сумма трансфера: годичная аренда за 3 800 000 €

Некогда игрок чешского "Теплице" раскрыл свой талант в немецком "Вольфсбурге", где в компании с Графите и Звезданом Мисимовичем в 2009 году стал чемпионом, забрав себе, кроме всего прочего, еще и звание лучшего бомбардира. Но через 2 года он совершил огромную ошибку и перешел за 35 миллионов фунтов в "Манчестер Сити". В стане "горожан" босниец, как мог, старался доказать свое право на основной состав, но почему-то всегда рассматривался и Манчини, и Пелегрини как игрок для подмены более раскрученных партнеров. Джеко терпел это на удивление долго. Однако в преддверии чемпионата Европы, видимо, решил, что в 29 лет уже не пристало сидеть на лавке и отправился в аренду в "Рому", где уже успел удостоиться личной похвалы от Императора Тотти.

Стефан Эль-Шаарави

Направление: "Милан" (Италия) => "Монако" (Франция)

Сумма трансфера: годичная аренда за 1 900 000 €

Осенью 2011-ого года одной из главных тем для обсуждения в Италии было то, что сборная страны получила убойнейший дуэт форвардов на долгие годы. Парочка Эль-Шаарави и Марио Балотелли действительно оказалась убойной. Но в основном убивали форварды свой талант. К Стефану в этом вопросе претензий намного меньше, чем к СуперМарио, ведь "фараона" часто мучают травмы, не позволяющие ему раскрыться. Но когда Эль-Шаарави был здоров, то часто выходил в основе "россонери". Часто от безысходности. Но пришедший в это трансферное окно в "Милан" Синиша Михайлович видел форварда на краю полузащиты, что Стефану не понравилось, и руководство отправило строптивого в Лигу 1. На перевоспитание и набор опыта. Ведь "фараону" всего 22 года. Шанс реанимировать карьеру еще остался.

Символическая сборная тех, кто хочет играть, а не сидеть