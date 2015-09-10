Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Чех, Джеко, Куадрадо и еще 8 футболистов, которые выбрали игру, а не деньги

Чех, Джеко, Куадрадо и еще 8 футболистов, которые выбрали игру, а не деньги

С каждым годом суммы трансферов становится все более заоблачными. И многие талантливые игроки в силу разных причин попадают в кабалу не менее заоблачных контрактов, которые им приходится отбывать на скамейках. Но есть и исключения. "Бомбардир" составил символическую сборную футболистов, которые в минувшее трансферное окно выбрали игру, а не сытую скамейку.

Петр Чех         

Направление: "Челси" (Англия) => "Арсенал" (Англия)

Сумма трансфера: 13 400 000 €*

Карло Кудичини. Так звали последнего основного вратаря, который выступал за "Челси" до "эры танкиста". Целых 10 лет, начиная с 2004 года, в воротах "пенсионеров" блистал чешский голкипер, который успел за это время провести 478 игр. Однако в прошлом сезоне Петр вступил в борьбу, которую изначально не мог выиграть: Тибо Куртуа стал слишком силен, чтобы играть в аренде или полировать скамейку. В итоге, не доиграв до юбилейной, 500-ой, игры 6 матчей, "танкист" ушел в "Арсенал", где был явно нужнее. 

Фабио Коэнтрау

Направление: "Реал Мадрид" (Испания) => "Монако" (Франция)

Сумма трансфера: годичная аренда

Очень короткий промежуток времени португальский левый защитник претендовал на звание одного из лучших в мире на своей позиции. Однако затем проиграл место в стартовом составе "Реала" Марсело и стал более известен, как герой мемов в стиле Александра Тихоновецкого. Последние 2 года Коэнтрау только и делал, что собирался уходить из "Реала" и наконец смог найти себе достойный вариант. После перехода в "ПСЖ" Левана Курзава на защитном фланге "Монако" открылась вакансия, которую и занял Коэнтрау. Этот сезон станет определяющим в жизни португальца. Либо он окончательно исчезнет с экранов радаров, либо сможет откачать уже практически мертвую карьеру и попылит еще годика 2-3 на приличном уровне.

Данте

Направление: "Бавария" (Германия) => "Вольфсбург" (Германия)

Сумма трансфера: 4 300 000 €

Опытный бразильский защитник сделал себе имя в гладбахской "Боруссии", откуда его в 2012 году извлекла "Бавария", которой был нужен кто-то на смену уголовнику Брено. Тезка создателя "Божественной комедии" честно оттрубил в Мюнхене 3 года, но чем дальше, тем меньше приносил пользы. Его привозы так утомили Пепа Гвардиолу, что он предпочитал ставить в центр обороны номинального опорника Мартинеса. Не факт, что в "Вольфсбурге" Данте заграет лучше, но игровой практикой он будет явно обеспечен поболее. А там, может, и вспомнит времена в "Боруссии", когда он еще был вполне себе классным центрдэфом.

Мартин Монтойя

Направление: "Барселона" (Испания) => "Интер" (Италия)

Сумма трансфера: годичная аренда за 950 000 €

Кантера "Барселоны" давно стала гарантом качества своих выпускников. И пусть Хави, Иньесты и Месси выходят из "Ла Массии" не каждый год, но вот крепкие футболисты появляются регулярно. Монтойя долгое время упорно ждал своего шанса. Но с 2011-го года защитник провел в первом составе "Барселоны" всего 45 матчей. А возраст уже берет свое. В 24 года уже пора начинать наигрывать тот опыт, на котором нужно будет выезжать после 30. И видя, что даже Марк Бартра играет чаще, чем он, Монтойя отправился искать счастье на Апеннины в возрождающийся "Интер". Впрочем, пока что лишь в аренду. Видимо, некая надежда на продолжение отношений между "Барсой" и ее воспитанником еще имеется.

Асьер Ильярраменди

Направление: "Реал Мадрид" (Испания) => "Реал Сосьедад" (Испания)

Сумма трансфера: 14 300 000 €

"Реал" из Сан-Себастьяна оторвал жирный кусок. В его стан пришел обладатель Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира и Кубка Короля. Однако все трофеи Ильярраменди завоевывал сидя на скамейке мадридского "Реала", лишь иногда подменяя уставших партнеров. Всего лишь за 2 года один из самых перспективных опорников Европы превратился в человека, про которого практически не вспоминают. Ценой этому забвению стали 30 миллионов евро и неадекватная оценка собственных сил. Но теперь Асьер вернулся в клуб, который его воспитал, чтобы перезагрузить карьеру и, вполне возможно, отвоевать место в заявке сборной на Евро-2016. Главное, мы надеемся, что в Мадриде игрок не разучился играть больше 15 минут за матч.

Йоан Кабай

Направление: "ПСЖ" (Франция) => "Кристал Пэлас" (Англия)

Сумма трансфера: 13 300 000 €

Французский центральный полузащитник является одним из самых недооцененных игроков поколения. Обладающий прекрасным видением поля и отменным пасом Кабай долгое время не мог попасть в суперклуб. И когда зимой прошлого года его позвали в "ПСЖ", казалось, что справедливость наконец восторжествовала. Однако в составе "принцев" Кабай так и не стал железным игроком стартового состава. А смотреть на игру Вератти, Матюиди и Мотты со скамейки он не захотел. Поэтому за весьма солидную для 29-летнего игрока сумму Йоан вернулся в Англию, где уже выступал за "Ньюкасл", чтобы стать одним из лидеров "Кристал Пэлас". В составе "орлов" француз уже успел отметиться голом в ворота "Норвича".

Хуан Куадрадо

Направление: "Челси" (Англия) => "Ювентус" (Италия)

Сумма трансфера: годичная аренда за 1 720 000 €

Чем думал колумбийский полузащитник "Фиорентины" Хуан Куадрадо, когда на взлете своей карьеры переходил в сверхукомплектованный "Челси", непонятно. Если только ради "халявного" кубка Премьер-лиги. Ну и суммы контракта, которая имела куда более округлую форму. В итоге, отсидев полгода на лавке и не забив ни одного гола, Куадрадо опомнился и уехал в аренду в "Ювентус", где он нужен не для "а вдруг пригодится", а для стартового состава. Будем надеяться, лондонские дожди не сильно погасили огонь таланта полузащитника.

Мохамед Салах

Направление: "Челси" (Англия) => "Рома" (Италия)

Сумма трансфера: годичная аренда за 4 800 000 €

Еще одним примером трансферной политики "Челси", бессмысленной и беспощадной, стал Мохамед Салах. Сверкнувший в швейцарском "Базеле" полузащитник зимой 2014 года перешел в стан "пенсионеров", как возможная замена Фрэнка Лэмпарда. Однако египтянин даже близко не приблизился к этой цели, сыграв всего в 13 матчах. Однако при этом он успел огорчить лондонский "Арсенал". Зимой этого года он перешел в аренду в "Фиорентину", став частью сделки по трансферу…да-да…Хуана Куардадо. В стане "фиалок" Салах вновь начал вспоминать, как он умеет играть. Но этого "Челси" не хватило, и ближайший год египтянин на правах аренды проведет в "Роме". Вполне возможно, что к счастью для себя.

Якуб Блащиковски

Направление: "Боруссия" Дортмунд (Германия) => "Фиорентина" (Италия)

Сумма трансфера: годичная аренда за 900 000 €

Невысокий поляк долгое время был одним из немногих в стане дортмундской "Боруссии", кто видел еще "темные времена". Но даже в чемпионских ансамблях Юргена Клоппа Куба играл немалую роль, постоянно моторя свой правый фланг. Он был той незаметной, но важной деталью, без которого "шмели", возможно, и не взлетели бы так высоко. Но с приходом в клуб молодой поросли игроков Блащиковски стал терять место в основном составе, да и возглавивший команду Томас Тухель уже не считал его незаменимым. Тогда поляк, недолго думая, согласился на аренду в "Фиорентину". При этом, как стало известно, Куба отказался от очень щедрого предложения принципиального соперника "Боруссии" по Рурскому дерби "Шальке". 

Эдин Джеко

Направление: "Манчестер Сити" (Англия) => "Рома" (Италия)

Сумма трансфера: годичная аренда за 3 800 000 €

Некогда игрок чешского "Теплице" раскрыл свой талант в немецком "Вольфсбурге", где в компании с Графите и Звезданом Мисимовичем в 2009 году стал чемпионом, забрав себе, кроме всего прочего, еще и звание лучшего бомбардира. Но через 2 года он совершил огромную ошибку и перешел за 35 миллионов фунтов в "Манчестер Сити". В стане "горожан" босниец, как мог, старался доказать свое право на основной состав, но почему-то всегда рассматривался и Манчини, и Пелегрини как игрок для подмены более раскрученных партнеров. Джеко терпел это на удивление долго. Однако в преддверии чемпионата Европы, видимо, решил, что в 29 лет уже не пристало сидеть на лавке и отправился в аренду в "Рому", где уже успел удостоиться личной похвалы от Императора Тотти.

Стефан Эль-Шаарави

Направление: "Милан" (Италия) => "Монако" (Франция)

Сумма трансфера: годичная аренда за 1 900 000 €

Осенью 2011-ого года одной из главных тем для обсуждения в Италии было то, что сборная страны получила убойнейший дуэт форвардов на долгие годы. Парочка Эль-Шаарави и Марио Балотелли действительно оказалась убойной. Но в основном убивали форварды свой талант. К Стефану в этом вопросе претензий намного меньше, чем к СуперМарио, ведь "фараона" часто мучают травмы, не позволяющие ему раскрыться. Но когда Эль-Шаарави был здоров, то часто выходил в основе "россонери". Часто от безысходности. Но пришедший в это трансферное окно в "Милан" Синиша Михайлович видел форварда на краю полузащиты, что Стефану не понравилось, и руководство отправило строптивого в Лигу 1. На перевоспитание и набор опыта. Ведь "фараону" всего 22 года. Шанс реанимировать карьеру еще остался.

Символическая сборная тех, кто хочет играть, а не сидеть

Англия. Премьер-лига Весь мир Рома Челси ПСЖ Реал Джеко Эдин Кабай Йоан Чех Петр Блащиковски Якуб Эль-Шаарави Стефан Данте Монтойя Мартин Куадрадо Хуан Коэнтрау Фабиу Ильярраменди Асьер Салах Мохамед
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
leshik123
1441879484
Состарили Эль-Шаарави. Ему только 23 исполнится в октябре.
Ответить
mauxa
1441880788
Думбия не хватает...и Педро..
Ответить
asvpxmoscow
1441887001
Куадрадо, а не Куардадо
Ответить
Главные новости
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
Фото«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
5
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
52
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
3
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+