Юридическая коллизия. Как «Реал Мадрид» опозорился перед всем миром

<p><em>Трансферная история Давида Де Хеа, которая испортила всем лето, закончилась грандиозным юридическим провалом. Никто никуда не перешел, и теперь остается только пытаться сохранить достоинство. «Бомбардир» объясняет, почему у «Реала Мадрид» это в любом случае не выйдет.</em></p> <p>Каждый год одно и то же. Две-три фамилии каждый день мелькают в ленте новостей с постоянно противоречивой информацией. Как это может нравиться – решительно непонятно. Особенно если в сделке участвует небезразличная команда или игрок. Так что у болельщиков «Реала Мадрид» крайне крепкие нервы – Флорентино Перес больше всего на свете любит такие вот трансферные интриги.</p> <p>Решительно непонятно, зачем «бланкос» так топорно пытались убедить мир, что им уже сейчас нужен Давид Де Хеа. Под предлогом этой сделки дали пинка Касильясу. Под страхом от срыва этой сделки выдернули из основы «Эспаньола» Касилью. Постоянными слухами мешали жить Кейлору Навасу. Тот одновременно ощущал себя первым, но при этом временным. А самое интересное, что как таковых переговоров за лето и не было. В прессе мелькали слухи, Де Хеа отказывался играть за «Юнайтед», трансфер десяток раз объявили почти состоявшимся. Но ничего этого не было. Потому что нынешним летом переход был «Реалу» нужен исключительно ради удовлетворения собственного тщеславия. Потратить 25 миллионов там, где можно просто потерпеть – Перес может, умеет и практикует подобный подход давным-давно. Он три месяца заставлял общественность поверить в отчаянную трансферную битву с «Манчестером». А сам начал переговоры в последний момент. Этим он не оставлял второй стороне пространства для маневров – сам игрок мысленно сменил команду. Болельщики и партнеры свое отношение к нему тоже уже изменили. Можно пойти на принцип, вот только это никому невыгодно.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441192160_Де Хеа.jpg" style="width:720px" /></p> <p>План практически сработал, но помешал тот самый форс-мажор последнего дня, не дающий права на ошибку. Сделка получалась слишком громоздкой, чтобы пройти без задержек. Речь ведь не о простом трансфере шла, а об обмене с доплатой. Предстояло разорвать два контракта, а затем столько же согласовать. Не говоря уже о документах на переходы. Даже если предположить, что оба клуба шли на уступки и действовали максимально быстро – оставались юристы. Они готовили документы слишком долго вместо того, чтобы напоминать о дедлайнах. С технической точки зрения именно они виноваты, что в последние минуты трансферного окна Кейлор Навас не стал игроком «МЮ», а Давид Де Хеа – «Реала Мадрид».</p> <p>Но Флорентино Перес намеренно шел на риск, так что его роль в провале значительнее всех прочих. Этим летом босс «бланкос» уже несколько раз допускал стратегические ошибки. Не организовал пристойной церемонии для Касильяса, чуть не упустил Рамоса и не подобрал просящегося в руки Де Хеа. Еще назначил Бенитеса, что болельщиками заранее воспринимается негативно. Слишком много оплошностей для человека, которому через год предстоит бороться за право быть переизбранным на свой пост. А еще все эти слухи, что теперь Де Хеа получит от «Реала» 5 или 10 миллионов за срыв сделки. Ложь наверняка, но официальных опровержений не было. Еще один минус в карму. А уж если за ближайшие полгода «Юнайтед» все простит Давиду, а тот согласится на новый контракт – в имидже «Реала» кроме пробоин и не будет ничего.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441192090_Де Жеа.jpg" style="width:720px" /></p> <p>Ситуацию надо было как-то спасать, и в Мадриде не придумали ничего лучше, кроме раскрытия практически всех деталей вчерашних переговоров. Совершенно новый метод особенно в эпоху, когда детали трансферов пытаются сделать максимально засекреченными. Здесь же был выпущен целый документ с десятком пунктов.</p> <blockquote> <p><em><strong>Заявление "Реала" (краткая версия):</strong></em></p> <p><em>До утра понедельника по Де Хеа не было никаких переговоров. "Реал" согласился на них в последний день трансферного окна, понимая, насколько все будет сложно. Однако договоренность о сделке была достигнута очень быстро, и к 13:39 по Испании "Реал" уже отправил документы в Англию. Ответ пришел восемь часов спустя, хотя все изменения в документах были незначительными, и в Мадриде сразу же их приняли.</em></p> <p><em>Договоренность «МЮ» с Навасом была достигнута лишь в 23:53 по Испании, а необходимые для оформления перехода документы прибыли в Мадрид в 00:02 – то есть, после закрытия трансферного окна. Лишь в 00:26 данные удалось загрузить в систему ФИФА TMS.</em></p> <p><em>Понимая, что трансферное окно в Испании закрыто, "Реал" отправил документы в местную лигу, рассчитывая, что будет учтен факт открытого окна в Англии. Но лига ответила отказом.</em></p> </blockquote> <p>Метод был принят и одобрен в Манчестере, так что под вечер была получена и английская версия событий. И в двух документах есть несколько очень серьезных различий и дополнений друг друга.</p> <blockquote> <p><em><strong>Заявление "МЮ" (краткое содержание):</strong></em></p> <p><em>Клуб не искал контактов с "Реал Мадридом", потому что не собирался продавать Де Хеа – важного для команды игрока и одного из лидеров. К обеду поступило первое предложение от "Реала", и было решено обменять Наваса на Де Хеа с доплатой. При этом в распоряжении МЮ были только документы по МЮ, тогда как у "Реала" – документы по Де Хеа, Навасу и "Реалу".</em></p> <p><em>Документы по Де Хеа пришли в офис англичан только в 22:32 по местному времени. При этом страницы с подписью игрока не было. Через 10 минут пришла вторая версия документов – с подписью. Но в согласованные пункты внесли большое количество изменений, что сразу поставило сделку под угрозу. Документы для расторжения контракта Де Хеа удалось получить лишь в 22:55 местного времени. При этом возврат документов по Навасу все еще не был осуществлен.</em></p> <p><em>За две минуты до закрытия трансферного окна в Испании "Манчестер Юнайтед" загрузил все документы в систему TNS. Причиной срыва сделки они считают нерасторопность мадридской стороны, которая не успела загрузить документы по Де Хеа в TNS и заранее не отправила документы в офис Ла Лиги. В конечном итоге клуб рад, что Де Хеа остается.</em></p> </blockquote> <p>Все шаги британской команды готова подтвердить в Футбольной ассоциации Англии. Тогда как аналогичный испанский орган ограничился заявлением об опоздании «Реала» с регистрацией документов. Эту борьбу за сохранение лица в неприятной ситуации Флорентино Перес, кажется, тоже проиграл. Его решение вскрыть карты не помогло. Потому что у оппонента комбинация оказалась намного сильнее. А самое странное – президент «Реала» об этом совершенно точно знал.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440874" target="_blank">Онлайн трансферного окна</a></p>