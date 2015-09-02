Бартез - автогонщик, Шмейхель - фермер, а Веа - в президенты. Чем занимаются звезды прошлого

Время от времени футболистам задают вопрос: чем бы они хотели заняться по завершении игровой карьеры? Эдинсон Кавани планирует податься в агрономы, а Александр Драгович мечтает заняться парфюмерией. "Бомбардир" рассказывает о звездах прошлого, для которых свет на футболе клином не сошелся.

Пожалуй, после тренера, скаута и агента именно масс-медиа – наиболее распространенное пристанище для бывших футболистов. Но это правило справедливо только для топовых европейских лиг с дорогими телевизионными правами, где пресса создает действительно качественный продукт. В комментаторской кабинке или на аналитических передачах запросто можно встретить Гарри Линекера, Тьери Анри, Гарри Невилла, Звонимира Бобана, Алессандро Костакурту и множество других знаковых для европейского футбола фигур.

В России таких можно пересчитать по пальцам – Александр Бубнов, Евгений Ловчев, Геннадий Орлов – их карьера пришлась еще на СССР. Из тех, кто делал имя уже в России, люди попадают максимум в разряд экспертов. Временами на телевидение приглашают Александра Мостового или Алексея Смертина. Для прессы высказывается большее, но тоже ограниченное число бывших футболистов. Кое-кто предпочитает писать, а не говорить. Автор "золотого гола" в финале Евро-1960 Виктор Понедельник, написал четыре книги и несколько лет был главным редактором еженедельника "Футбол".

С поля на сцену

Футбол сродни кино, а многие игроки - подлинные актеры. Серхио Бускетс мог бы хоть сейчас взять Оскар за сценки адских мук после чистой игры соперника. И таких потенциальных голливудских звезд на поле хоть отбавляй. Кое-кто снимался эпизодически, еще будучи в расцвете сил, как игроки "Реала" и "Ньюкасла" в фильме "Гол", или Егор Титов в сериале "Команда". В основном речь идет о ролях-камео. Наибольшего успеха на этом поприще достиг Джордж Бест – северный ирландец сыграл самого себя в десятке кинокартин. Гораздо интереснее опыт завязавших с футболом Винни Джонса и Эрика Кантона.

Англичанин и на поле вписал себя в историю. Отхватить "горчичник" за грубый подкат на третьей секунде матча стоит дорогого. Но достижения Джонса-актера давно перекрыли его футбольную карьеру. Роли в культовых картинах "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш", а также эпичный "Костолом" о футболисте-зеке прославили Винни. Джонс сыграл во множестве фильмов, среди которых "Евротур", "Угнать за 60 секунд", "Люди Х: последняя битва". Не чужой он и для России. В 2013 году Винни снялся в многосерийном реалити-шоу от National Geographic "Винни Джонс реально о России". Джонс пытается понять, отчего считается, что в нашей стране тяжело жить и работать. Для этого Винни пробует себя в разных рискованных профессиях вроде охотника за браконьерами или рабочего-высотника на стройке. Поклонники его таланта с нетерпением ждут второго сезона сериала.

Не менее серьезно увлекся кино другой культовый футболист АПЛ середины 90-х – Эрик Кантона. Француз и в бытность игроком любил эпатировать публику, периодически отхватывая длительные дисквалификации за буйные выходки, как на поле, так и вне его. Закончив с футболом, Кантона пробовал себя в разных ипостасях – телеведущего, художника, но главная его страсть – кино. Сыграл в паре десятков фильмов, наибольшее признание из которых получили историческая драма "Елизавета", мелодрама "Обжора" и комедия "В поисках Эрика", где Кантона сыграл самого себя.

Сменить спортивный костюм на фрак

Кино и телешоу – это, по сути, прежняя роль скомороха, выступающего на потеху публике. Но среди футболистов попадаются и серьезные люди, которые пытаются использовать громкое имя в общественно-политической жизни. Джанни Ривера заседал в парламенте, Зико около года был министром спорта Бразилии. Дмитрий Аленичев до хода конем в "Спартак" через три лиги с "Арсеналом" заседал сенатором в Совете Федерации. В сенате оказался и Ромарио, а Джордж Веа и Каха Каладзе пошли гораздо дальше.

Веа на собственные деньги кормил, одевал и возил на матчи сборную Либерии в середине 90-х, когда в стране шла гражданская война. Единственный обладатель "Золотого мяча", никогда не игравший на чемпионатах мира, доказал свою исключительность и после завершения карьеры. Самый известный либериец на планете едва не стал президентом родной страны. В первом туре Джордж Веа набрал 28% голосов. Но во втором все-таки уступил Элен Джонсон-Стерлиф. Либерийский электорат, видимо, рассудил, что первая в истории женщина-президент – меньшее зло, чем первый в истории президент-футболист.

Политическая карьера Кахи Каладзе пока складывается более успешно. Экс-защитник "Милана" в 2012 году вступил в оппозиционную партию "Грузинская мечта" и не прогадал. Лидер движения Бидзина Иванишвили был избран премьер-министром. Его верный сподвижник Каладзе получил посты вице-премьера, а также министра энергетики и природных ресурсов. Если к политической карьере Кахи многие относятся скептически, то свою состоятельность в бизнесе Каладзе доказал точно. Инвестиционная компания Kala Capital, успешные рестораны в Киеве и Милане. Именно возможный конфликт интересов Каладзе – политических с деловыми – вызывал опасения общественности. Но Каха по-прежнему на плаву во всех смыслах – летом министр лично принял деятельное участие в ликвидации последствий наводнения в Тбилиси.

Бойцовский клуб

Уйти из футбола - еще не значит уйти из спорта. Некоторые футболисты, повесив бутсы на гвоздь, находят себя в единоборствах. И порой это совсем не те люди, что имели репутацию забияк на поле. Тим Визе подался в реслинг, Биксант Лизаразю стал чемпионом Европы по джиу-джитсу. А Фабьен Бартез осуществил давнюю мечту и пересел за руль гоночной машины.

Тим Визе из тех вратарей, что могут вытащить с десяток мертвых мячей, а потом пустить бабочку. Идеал для шебутного "Вердера" Томаса Шаафа. Одно время Визе сватали даже в "Реал", но в итоге голкипер перебрался всего лишь в "Хоффенхайм". В стане "деревенских" дела у Тима не заладились. И вообще футбол ему надоел. В 32 года Визе повесил перчатки на гвоздь и ушел в рестлинг. Правда, Визе выполняет скорее декоративные функции – приветствует публику, выводит бойцов. В общем, на ринге он – эффектная фигура с узнаваемым лицом, не более. Хотя желающих всерьез надрать Тиму задницу среди рестлеров хватает.

Зацелованная лысина Фабьена Бартеза на рубеже тысячелетий была ярким брендом. Под занавес карьеры Бартез стал все больше чудить. Вылетев даже из не хватающего ныне звезд "Нанта", француз без особых сожалений расстался с футболом. С детства голкипера привлекали автомобили. Из-за карьеры увлечение пришлось отложить, но сидеть за рулем можно и после 35. Начав с кузовных гонок, Бартез постепенно поднаторел в новом искусстве. В 2011 году он начал выступать в элитном чемпионате "Гран-Туризмо", где сходу взял Gentlemen Trophy. А через пару лет и вовсе выиграл чемпионат. В двух финальных гонках под почти родным Марселем Бартез стал пятым и седьмым, а в общем зачете первым. Удовлетворив амбиции, Фабьен откликнулся на предложение внезапно разбогатевшего "ПСЖ" потренировать вратарей.

Баск Биксант Лизаразю вырос во Франции, за сборную которой и выступал. Лизаразю стал одним из немногих иностранцев, поигравших за известный своей национально ориентированной кадровой политикой "Атлетик". Непростые отношения с исторической родиной привели к серии угроз в его адрес со стороны радикальной баскской организации ЭТА. Возможно, это и побудило Биксанта всерьез заняться бразильским джиу-джитсу. От природы неуступчивый защитник в 2009 году выиграл чемпионат Европы по этому виду единоборств. А еще Лизаразю балуется дайвингом, серфингом и скелетоном.

Домик в деревне и филармония

Если вы думаете, что Кавани с его агрономическими пристрастиями – оригинал, то глубоко ошибаетесь. Довольно многие игроки всерьез вкладываются в сельское хозяйство или пищевую промышленность. Ференц Пушкаш подложил себе соломку на старость, приобретя колбасный завод. У Паоло Росси помимо агентства недвижимости несколько участков с многолетними насаждениями – бомбардир занимается производством винограда и оливок. Серьезно настроен и Андреа Пирло.

Нет, Пирло еще не закончил. Хотя для многих переезд в МЛС равносилен концу карьеры. Когда бородатому плеймейкеру надоест соккер по ту сторону океана, он обязательно вернется в родную винодельню. Виноградник маэстро занимает 16 гектар, что позволяет выпускать около 20 тысяч бутылок вина ежегодно. Главное для Андреа – экологичность производства, а его винокуренный заводик сертифицирован Всемирной ассоциацией по сохранению биоразнообразия. Винодельня выпускает четыре вида вин: розовое EOS, белое Nitor и два красных – Redeo и Arduo. А сам Пирло систематически наведывается на дегустацию.

Впрочем, даже Пирло далеко до Петера Шмейхеля. Датчанин занялся куда менее благородным делом, приобретя пару свиноферм. Сподвигло его на это участие в шоу канала Discovery "Грязная работенка". Там Петер подобно Винни Джонсу пробовал разные профессии. Поскольку Шмейхель еще и музыкант, и сцены не стесняется, экс-голкипер "МЮ" сварганил клип, рекламирующий бекон. Помимо развлекухи Шмейхель занимается и довольно серьезными вещами - обрабатывает для консерватории произведения норвежского классика Эдварда Грига, например.

Классика для футболистов скорее исключение, чем правило. Чаще они работают с более попсовой музыкой. Руслан Нигматуллин ушел в диджеи. Карьеру одного из самых перспективных русских вратарей начала нулевых поломал переезд в Италию. Руслан толком не заиграл ни там, ни вернувшись на родину. За диджейским пультом Нигматуллин оказался практически случайно, но любовь к музыке и оконченная в детстве музыкальная школа взяли свое. Постепенно стало получаться, вышел альбом, появились поклонники. Подвиги Нигматуллина во вратарском свитере уже покрылись пылью, а с гастрольными турами и корпоративами все складывается хорошо. Диджеингом занялся и символ "Валенсии" Гаиска Мендьета. А самого большого успеха на музыкальном поприще добился, пожалуй, Хулио Иглесиас, многообещающую футбольную карьеру которого оборвала автокатострофа.

В конечном счете, жизнь в 30 лет заканчивать глупо. Есть уникумы вроде Ивана Саенко, которые спокойно тратят честно заработанные деньги. Но большинству профессиональных футболистов, уставших от этой работы, приходится искать себя заново. И здесь возможны самые разные варианты. От священника до актера порно.

Сеск в большом городе #2. Творческие увлечения футболистов

Все по барабану. Петр Чех и его музыкальная команда