Скандал между «Манчестер Юнайтед» и «Реалом». Гончаренко ушел из «Урала». Дайджест событий дня

<div><em>Конец трансферного окна в Англии, причины несостоявшегося перехода Давида Де Хеа, новая работа для Кержакова - об этом и многом другом в подборке главных новостей дня от "Бомбардира".</em></div> <div> </div> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>Переход Де Хеа сорвался из-за опоздания документов на 28 минут</strong></span></div> <div> </div> <div>Трансфер голкипера <a href="https:///player/15236" target="_blank">Давида Де Хеа</a> из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" сорвался из-за опоздания документов. Бумаги пришли в офис Ла Лиги через 28 минут после закрытия трансферного окна в Испании.</div> <div> </div> <div>Напомним, "Манчестер Юнайтед" утверждает, что оформил все документы вовремя. "Реал" обвиняет в задержке представителей английского клуба.</div> <div> </div> <div>"Реал" собирается подавать апелляцию в ФИФА в надежде на то, что игрока все же удастся зарегистрировать в Ла Лиге.</div> <div> </div> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>«Реал»: «Сделали все, чтобы заполучить Де Хеа»</strong></span></div> <div> </div> <div><a href="https:///teams/rea" target="_blank">Мадридский "Реал"</a> на своем сайте выступил с официальным обращение относительно срыва трансфера голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.</div> <div> </div> <div>"Реал" получил полный пакет документов по сделке Давида Де Хеа и Кейлора Наваса в 0:02, но доступ к программе международных трансферов был уже закрыт. В 0:26 компьютерная система ФИФА TMS делает приглашение на "Реал Мадрид", чтобы заполнить данные на Давида Де Хеа, так как окно переходов в Англии продолжило быть открытым. Руководство клуба решило передать контракт игрока в футбольную лигу, зная, что сроки проведения трансфера уже прошли. "Реал" сделал все необходимое, чтобы реализовать переход Де Хеа".</div> <div> </div> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>«Манчестер Юнайтед» опубликовал заявление о несостоявшемся трансфере Де Хеа</strong></span></div> <div> </div> <div><a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед"</a> пролил свет на ситуацию, сложившуюся вокруг перехода голкипера Давида Де Хеа в "Реал", который так и не был оформлен. В заявлении говорится, что вся инициатива исходила от мадридского клуба.</div> <div> </div> <div>В заявлении также содержится детальная хронология событий. Ознакомиться с заявлением можно <a href="https:///news/?id=441016" target="_blank">тут</a>.</div> <div> </div> <div><a href="https:///articles/?id=440969" target="_blank">Алексей Сафонов: «Будет скандал, но «Реал» заявит Де Хеа»</a></div> <div> </div> <div><strong><img alt="" src="/images/upload/1441141274_image.orig.75692.jpg" style="height:480px" /></strong></div> <div> </div> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>Первый канал покажет матч Россия - Швеция</strong></span></div> <div> </div> <div>Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2016 года между сборными России и Швеции. Об этом сообщил руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Николай Малышев.</div> <div> </div> <div>"Мы будем транслировать игру в прямом эфире", - сказал Малышев.</div> <div> </div> <div>Ранее стало известно, что УЕФА в связи с задолженностью лишил Первый канал и ВГТРК прав на трансляцию матчей отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года.</div> <div> </div> <div>Матч <a href="https:///online/66355" target="_blank">Россия - Швеция</a> пройдет 5 сентября в Москве на стадионе "Открытие-Арена".</div> <div> </div> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>«Урал» и Гончаренко приняли решение прекратить сотрудничество</strong></span></div> <div> </div> <div>Сегодня прошла встреча между президентом <a href="https:///teams/ure" target="_blank">ФК "Урал"</a> Григорием Ивановым и главным тренером команды Виктором Гончаренко, на которой было принято решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Причиной разрыва трудовых отношений стало расхождение во взглядах на дальнейшие пути развития клуба.</div> <div> </div> <div>Напомним, сегодня стало известно о том, что <a href="https:///coaches/630" target="_blank">Виктор Гончаренко</a> является главным претендентом на пост главного тренера "Рубина".</div> <div> </div> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>РФПЛ будет получать от «НТВ-Плюс» 1,98 миллиарда за право показа матчей ЧР</strong></span></div> <div> </div> <div>"НТВ-Плюс" и <a href="https:///russia" target="_blank">РФПЛ</a> заключили контракт на три года, по которому телекомпания выплатит 1,98 миллиарда рублей за право показа матчей чемпионата России за сезон. Об этом сообщил гендиректор "НТВ-Плюс" Александр Вронский после заседания общего собрания клубов-членов РФПЛ.</div> <div> </div> <div>"Сделка одобрена. Будем сотрудничать на протяжении трех сезонов. Сумма сделки - 1,98 миллиарда рублей за сезон. Осталось только подписать документы. Думаю, они уже готовы. Возможно, это произойдет уже сегодня", - сказал Вронский.</div> <div> </div> <div><img alt="" src="/images/upload/1441141172_Downloads_ze_ar00011.JPG" style="height:514px" /></div> <div> </div> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>Витсель: «Я остаюсь, такое решение принял «Зенит»</strong></span></div> <div> </div> <div>Полузащитник "Зенита" <a href="https:///player/15963" target="_blank">Аксель Витсель</a> выразил сожаление, что не смог ехать из России в летнее трансферное окно. Бельгиец сообщил, что клуб за короткое время не сумел найти ему замену.</div> <div> </div> <div>"Я никуда не уйду, такое решение вчера принял "Зенит". Они не смогли найти игрока на замену мне за такое короткое время. Жаль, потому что я хотел, чтобы трансфер осуществился. Теперь очевидно, что до зимы я останусь в "Зените", – сказал Витсель.</div> <div> </div> <div>Напомним, на 26-летнего хавбека претендовали "Милан", "Ювентус" и "Тоттенхэм".</div> <div> </div> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>Мартиаль – игрок «Манчестер Юнайтед»</strong></span></div> <div> </div> <div>"Манчестер Юнайтед" официально объявил о переходе нападающего "Монако" <a href="https:///player/27455" target="_blank">Антони Мартиаля</a>. Контракт рассчитан на четыре года и содержит опцию продления еще на сезон. Сумма сделки составляет 50 миллионов евро.</div> <div> </div> <div>Француз уже дал свой первый комментарий в статусе игрока "красных дьяволов". "Я взволнован тем, что присоединился к "Манчестер Юнайтед". Мне понравилось время, проведенное в "Монако", и я хотел бы поблагодарить клуб и фанов за все, что они для меня сделали", - говорит Мартиаль.</div> <div> </div> <div><a href="https:///articles/?id=440874" target="_blank">Онлайн трансферного окна</a></div> <div> </div> <div> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>Кержаков может перейти на работу в РФС</strong></span></div> <div> </div> <div>Нападающий "Зенита" <a href="https:///player/2114" target="_blank">Александр Кержаков</a> в ближайшее время может занять одну из должностей в РФС. Сообщается, что соответствующее официальное предложение футболисту будет сделано в ближайшее время. Однако перед переходом на новую работу Кержакову нужно будет урегулировать свои отношения с клубом.</div> <div> </div> <div>Его контракт с "Зенитом" истекает летом 2016 года. Форвард может расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, но это повлечет за собой двухлетнее лишение статуса профессионального игрока.</div> </div> <div> </div> <div><span style="color:#FF8C00"><strong>Стали известны пары команд в 1/16 финала Кубка России</strong></span></div> <div> </div> <div>"Волга" (Тверь) – "Зенит" (Санкт-Петербург)</div> <div>"Тосно" (Ленинградская область) – "Ростов" (Ростов-на-Дону)</div> <div>"Волга" (Нижний Новгород) – "Спартак" (Москва)</div> <div>"Шинник" (Ярославль) / "Шахтер" (Пешелань) – "Кубань" (Краснодар)</div> <div>"Локомотив" (Лиски) – "Динамо" (Москва)</div> <div>"Тамбов" (Тамбов) – "Крылья Советов" (Самара)</div> <div>"Торпедо" (Армавир) – "Локомотив" (Москва)</div> <div>"Спартак" (Нальчик") – "Амкар" (Пермь)</div> <div>"Зенит" (Ижевск) – "Краснодар" ("Краснодар)</div> <div>"Сокол" (Саратов) – "Анжи" (Махачкала)</div> <div>"Химки" (Химки) – "Мордовия" (Саранск)</div> <div>"Носта" (Новотроицк) – "Терек" (Грозный)</div> <div>"Байкал" (Иркутск) – ЦСКА (Москва)</div> <div>"Енисей" (Красноярск) – "Урал" (Екатеринбург)</div> <div>"СКА-Энергия" (Хабаровск) – "Рубин" (Казань)</div> <div>"Сахалин" (Южно-Сахалинск) – "Уфа" (Уфа)</div> <div> </div> <div>Матчи 1/16 финала пройдут 23-24 сентября.</div>