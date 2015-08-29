«Спартак» - «Анжи» - 1:2. Фоторепортаж

«Спартак» на своем поле терпит второе поражение подряд. На этот раз от «Анжи» - 1:2. «Бомбардир» сходил на «Открытие Арену» и лично увидел, как команда Аленичева снова расстроила фанатов.

«Спартак» на своем поле терпит второе поражение подряд. На этот раз от «Анжи» - 1:2. «Бомбардир» сходил на «Открытие Арену» и лично увидел, как команда Аленичева снова расстроила фанатов.

Радуга над стадионом обманула и не принесла хорошего настроения.

Денис Глушаков специально встал между близнецами, чтобы загадать желание.

Дмитрий Ананко стойко сопротивляется деловому дресс-коду.

Квинси Промес пытается догнать игрока "Анжи", чтобы спросить, как можно отрастить такую роскошную шевелюру.

От крутости Сергея Песьякова даже земной горизонт не смог устоять на ногах.

Юрий Семин пытается сделать вид, что он не причастен к избиению Боккетти.

Ивелин Попов иногда вспоминает финты, которым его научил Леонид Кучук.

Игроки щурятся от внезапного снегопада.

Леонардо пытается предъявить мячу чисто по-пацански.

Промес сказал Тигиеву, что не отстанет, пока не получит ответа о шевелюре.

Сергей Песьяков в шоке: на тренировках Дмитрий Комбаров не рассказывал, что он так умеет.

Дмитрию Комбарову сказали, что рубль укрепился.

Комбаров учит новичка Попова ставить блок от ударов разозленного Широкова.

Ромбик в сеточку.

Михаил Вилков предупреждает, что на первом свидании нельзя класть руку так низко.

Андреа Широков или Роман Пирло.

Кажется, у Тигиева что-то защемило при резком движении.

"Лучший вратарь страны по игре ногами" сегодня был неплох и, когда дело доходило до рук.

"Спартак" - "Анжи" - 1:2