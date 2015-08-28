Российские клубы узнали соперников по ЛЕ, Конте был готов возглавить «Спартак» . Дайджест событий дня

<p><em>В пятницу прошло жеребьевка группового этапа Лигир Европы, в результате которой российские клубы узнали своих соперников. «Бомбарди» собирает все главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Митрофанов: «Моутинью нам интересен, предложений по Витселю и Гараю не поступало»</strong></span></p> <p>Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов рассказал, что команде из Санкт-Петербурга интересен полузащитник "Монако" Жоао Моутинью. Митрофанов также подчеркнул, что несмотря на слухи, предложения по Акселю Витселю и Эсекьелю Гараю в клуб не проступали.</p> <p><strong>– Тема Жоао Моутинью закрыта?</strong></p> <p>– С удовольствием встречусь здесь со своим товарищем Вадимом Васильевым (вице-президентом "Монако"). С одной стороны, Моутинью – важный для "Монако" игрок топ-уровня, который усилил бы любую команду. С другой, монегаски вылетели из Лиги чемпионов, хотя и заявили, что в связи с этим не собираются делать что-либо принципиальное с составом команды.</p> <p>В то же время у нас есть известные ограничения, связанные с количеством иностранных игроков, которых разумно иметь в команде. Но Моутинью – это очень интересный игрок, и мы по поводу него обязательно пообщаемся.</p> <p><strong>- Если все-таки сладится с Витселем и "Ювентусом"...</strong></p> <p>– (Прерывает.) Не сладится! Нет даже предложений. Нет предмета для разговора. Вон представитель "Ювентуса" – но что-то не подходит. Сегодня 27 августа. Это несерьезно. Ничего и не было – это факт, я его подтверждаю. Если люди серьезно хотят кого-то купить и осуществить большую сделку – а сумму от 20 миллионов считаю большой, – для этого нужно вести какие-то переговоры.Просто так ничего не произойдет. Отступные за Витселя – 100 миллионов евро. Я уже говорил, что за эту сумму, положенную на счет в банке, мы обязаны его отпустить.</p> <p><strong>– Гарай правда так нужен Жозе Моуринью, как об этом писалось?</strong></p> <p>– Надо спросить у Моуринью. До "Зенита" доходила только подобного рода информация от ваших коллег – что они слышали, будто Гарай нужен главному тренеру "Челси".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА</strong></span></p> <p>Россия сократила отставание от Франции в таблице коэффициентов УЕФА, которая определяет представительство стран в еврокубках в сезоне-2017/18, сообщает сайт "Еврокапс.ру".</p> <p>По итогам недели наши клубы набрали два с половиной балла, в то время как французские – два. Кроме того, армейцы принесли в копилку четыре бонусных балла за выход в групповой этап Лиги чемпионов.</p> <p>Таким образом, Россия (42,882) сократила отставание от Франции (44,416) до 1,534 балла.</p> <p>Если Россия в итоге опередит Францию и займет 6-е место, то в еврокубки она сможет делегировать шесть клубов, при этом в Лигу чемпионов – три.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Защитник сборной Китая на правах аренды переходит в «Челси»</strong></span></p> <p>"Челси" договорился с "Гуанчжоу" о переходе защитника Чжан Линьпэна. 26-летний китаец будет взят в аренду, так как лондонцам не удастся быстро получить на игрока разрешение на работу.</p> <p>Отметим, что футболист имеет в своем активе 44 матча в составе сборной Китая и считается одним из лучших защитников Азии.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Асхабадзе: «Общался с Конте лично. Он был не против возглавить «Спартак»</strong></span></p> <p>Бывший генеральный директор московского "Спартака" Роман Асхабадзе рассказал, что в свое время предлагал Антонио Конте, который как раз уходил из "Ювентуса",.возглавить красно-белых. Однако, совет директоров остановился на кандидатуре Мурата Якина.</p> <p>"Почему именно Конте? Тот футбол, который он проповедовал в "Ювентусе", подходит "Спартаку". Плюс Антонио умеет поставить себя, выстроить систему работы. Я знаком со многими футбольными людьми, в том числе в Италии. Узнал от них, что Конте уходит из "Ювентуса". Потому у меня в голове и появилась эта фамилия. Общался с Конте лично. Я знаком с ним. Предварительно он был не против возглавить "Спартак", - рассказал Асхабадзе.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Мутко обещает закрыть вопросы по компенсации Капелло в сентябре</strong></span></p> <p>Министр спорта РФ Виталий Мутко обещает закрыть все вопросы по выплате компенсации главному тренеру сборной России Фабио Капелло в сентябре.</p> <p>"Забудьте этот вопрос. До конца сентября все вопросы по контракту Капелло будут закрыты. Все будет решено", - сказал Мутко.</p> <p>Напомним, РФС и Капелло договорились о расторжении контракта в июле после провального выступления сборной России в отборе Евро-2016. По некоторым данным, сумма компенсации итальянскому тренеру составит 6 миллионов евро.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Тоттенхэм» объявил о подписании Хонг-Мина</strong></span></p> <p>Официальный Twitter "Тоттенхэма" сообщает о подписании нападающего "Байера" Сон Хонг-Мина. Сегодня кореец получил разрешение на работу в Англии. Ранее источники в Германии сообщали, что Хонг-Мин обойдется "шпорам" в 30 миллионов евро.</p> <p>Отметим, в прошлом сезоне корейский форвард провел 30 матчей в Бундеслиге, в которых забил 11 мячей.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Зенит» подпишет Оздоева, если продаст Витселя</strong></span></p> <p>Несмотря на заверения руководства "Зенита", бельгийский легионер питерцев Аксель Витсель все же может покинуть команду до конца текущего трансферного окна. Интерес к Витселю по-прежнему проявляют итальянские клубы "Ювентус" и "Милан", которые надеются в ближайшие дни уговорить руководство "Зенита" осуществить трансфер.</p> <p>В случае продажи Витселя "Зенит" с большой доли вероятности попробует усилить состав 22-летним полузащитником "Рубина" и сборной России Магомедом Оздоевым, в контракте которого с казанским клубом прописана фиксированная сумма отступных.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440792831_2276028_w1 (1).jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига Европы. «Краснодар» сыграет с «Боруссией», ПАОКом и «Габалой»</strong></span></p> <p>В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. "Краснодар" в группе С сыграет с дортмундской "Боруссией", греческим ПАОКом и азербайджанской "Габалой".</p> <p>Отметим, "Габала" прошла все четыре раунда квалификации Лиги Европы, ПАОК преодолел три раунда, а "Боруссия" - два.</p> <p>Первый тур Лиги Европы состоится 16 сентября, последний - 10 декабря 2015 года. Расписание матчей станет известно позже.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига Европы. «Рубину» достались «Ливерпуль», «Бордо» и «Сьон»</strong></span></p> <p>"Рубин" узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы во время жеребьевки, состоявшейся сегодня в Монако. Казанцы попали в группу В, где встретятся с английским "Ливепрулем", французским "Бордо" и швейцарским "Сьоном".</p> <p>Отметим, "Ливерпуль" и "Сьон" только начнут свои выступления в Лиге Европы, а "Бордо" прошел в квалификации кипрский АЕК и казахстанский "Кайрат".</p> <p>Первый тур Лиги Европы состоится 16 сентября, последний - 10 декабря 2015 года. Расписание матчей станет известно позже.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лига Европы. «Локомотив» получил в соперники «Спортинг», «Бешикташ» и «Скендербеу»</strong></span></p> <p>Московский "Локомотив" узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы. Железнодорожники встретятся с португальским "Спортингом", турецким "Бешикташем" и албанским "Скендербеу".</p> <p>Напомним, "Спортинг" и "Скендербеу" попали в Лигу Европы, проиграв в плей-офф раунде Лиги чемпионов. Португальцы не справились с московским ЦСКА, а албанцы - с загребским "Динамо". "Бешикташ", как и "Локомотив", только начинает свой путь в еврокубках этого сезона.</p> <p>Первый тур Лиги Европы состоится 16 сентября, последний - 10 декабря 2015 года. Расписание матчей станет известно позже.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Бенфика» отказалась от идеи приобретения Ансальди</strong></span></p> <p>"Бенфика" отказалась от приобретения защитника "Зенита" Кристиана Ансальди. Португальцы не подпишут аргентинца из-за его требований по заработной плате, сообщает Record.</p> <p>Ранее сообщалось, что "Бенфика" и "Зенит" договорились о переходе Ансальди за 2 миллионов евро.</p> <p>Также издание сообщает, что у Ансальди есть варианты в Италии, и он в любом случае покинет "Зенит".</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ротенберг продолжит карьеру в «Ростове»</strong></span></p> <p>Защитник сборной Финляндии Борис Ротенберг, принадлежащий московскому "Динамо", перейдет в "Ростов" на правах аренды.</p> <p>29-летний игрок будет играть в Ростове-на-Дону как минимум один сезон.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФПЛ. «Урал» и «Терек» поделили очки</strong></span></p> <p>Грозненский "Терек" и екатеринбургский "Урал" сыграли вничью в рамках матчах седьмого тура Премьер-лиги.</p> <p>Хозяева поля смогли сравнять счет в поединке за несколько минут до конца второй половины игры.</p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/80969"><strong>Урал (Екатеринбург) – Терек (Грозный) – 3:3 (2:2)</strong></a></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Манучарян, 8; 2:0 – Фонтанельо, 15; 2:1 – Рыбус, 21. 2:2 – Садаев, 38. 2:3 – Айссати, 66. 3:3 – Ерохин, 86.</p> <p><strong>Урал:</strong> Арапов, Хозин, Фонтанельо, Фидлер, Кулаков, Подберезкин (Бургомистров, 69), Емельянов, Ерохин, Асеведо, Лунгу (Дорожкин, 77), Манучарян (Страндберг, 44)</p> <p><strong>Терек:</strong> Годзюр,Кудряшов, Родолфо, Семенов, Уциев, Кузяев (Пирис, 84), Рыбус, Маурисио, Иванов, Айсати, Садаев (Мбенге, 63).</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Уциев, 70; Мбенге, 73.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7934197" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФПЛ. Гол Нобоа позволил «Ростову» обыграть «Амкар»</strong></span></p> <p>"Ростов" продолжает удивлять: находившаяся на грани вылета в концовке прошлого сезона, команда Курбана Бердыева еще до начала тура была рядом с зоной еврокубков, а теперь сохранит за собой пятое место и до следующего уикэнда. Победу ростовчанам принес гол Кристиана Нобоа, стоит также отметить, что хозяевам сегодня помогло удаление у "Амкара" Фегора Огуде, который ударил по лицу Тимофея Калачева.</p> <p><strong>Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур</strong></p> <p><a href="https:///online/80965"><strong>Ростов (Ростов-на-Дону) - Амкар (Пермь) - 1:0 (0:0)</strong></a></p> <p><strong>Гол:</strong> 1:0 — Нобоа, 65.</p> <p><strong>Ростов:</strong> Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Навас, Маргасов, Калачев, Гацкан, Могилевец, Нобоа, Азмун (Бухаров, 76), Полоз (Байрамян, 88).</p> <p><strong>Амкар:</strong> Селихов, Занев, Белоруков, Черенчиков, Бутко, Джикия (Комолов, 32), Гол, Баланович (Салугин, 74), Огуде, Пеев (Узочакву, 64), Прудников.</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Маргасов, 46; Пеев, 51; Калачев, 59; Азмун, 59; Салугин, 84; Черенчиков, 87; Комолов, 90+4.</p> <p><strong>Удаление:</strong> Огуде, 58.</p> <p><strong>Судья:</strong> Алексей Матюнин (Москва)</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Вольфсбург» подтвердил, что де Брюйне станет игроком «Манчестер Сити»</strong></span></p> <p>Спортивный директор "Вольфсбурга" Клаус Аллофс заявил, что полузащитник команды Кевин де Брюйне в ближайшее время отправится в "Манчестер Сити".</p> <p>Игрок также не попал в заявку на сегодняшний матч "волков" с "Шальке-04" и больше не сыграет за клуб.</p> <p>Сторонам осталось урегулировать последние детали сделки, которая будет официально завершена до конца завтрашнего дня.</p>