Каким был бы футбольный мир без Роналду и Месси

<p><em>Криштиану Роналду и Лионель Месси снова претендуют на награду, на этот раз - <a href="https:///news/?id=440429" target="_blank">лучшего игрока Европы</a> прошедшего сезона. Но вы только представьте на секунду, что эти звезды вообще не появились на свет. Мир потерял бы кучу голов, а вы, уважаемые читатели, чаще выходили бы на улицу. «Бомбардир» – о мире, который лишен двух гениев футбола.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Барселона» и «Реал» не могут найти клубное лицо</strong></span></p> <p>Куча туристов из самых разных стран мира приезжают в Мадрид и Барселону, чтобы купить заветные футболки с 10-м или 7-м номером. Трудно представить, как зарабатывали клубные магазины, если бы родители двух великих однажды передумали. Кого же сделать главными звездами в таком случае? Бензема и Неймар – как-то скучно, нужно обратиться за рубеж и купить скандальных ребят, которые просто бы числились в команде и постоянно давали дерзкие интервью. За некоторых развернулась бы жаркая битва.<br /> </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440664502_Бухаров.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Не найдется законодателя моды в футболе</strong></span></p> <p>Хорошо, у Месси со вкусом все не очень здорово, но вот Роналду в этом плане настолько крут, что имеет подражателей, готовых выщипывать брови, как их португальский кумир. Без Криштиану подросткам придется тяжело: татуировки мама делать запретит, а подражать Марио Балотелли – слишком дорого. Здорово, что Роналду есть, иначе – мальчики могут начать странно подстригаться, как сын Диего Симеоне, и, не дай боже, копировать образ жизни российских футболистов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440664592_Кумиры.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Золотой мяч" будут давать по заслугам</strong></span></p> <p>В 2010-м – Снейдер, в 2011-м – Хави, в 2012-м – Иньеста, в 2013-м – Рибери, в 2014-м – Нойер. Возможно, именно такое разнообразие наступило бы, если бы не два злых гения мирового футбола. Когда лучших футболистов мира стали выбирать непонятные игроки и тренеры непонятных стран – итоги голосования стали предсказуемыми. Публика продолжает негодовать, но что тут поделаешь: надо же победителю покрасоваться с мячиком в рекламе шампуня. А тот же Арьен Роббен для этого дела не очень годится.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440664655_Нойер.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В стране больше токарей</strong></span></p> <p>Игорь Акинфеев прошлой весной справедливо заметил: в стране мало токарей, и народ в интернете бездельничает и футболистов ругает, какие-то серии дурацкие придумывает. Лео и Криштиану не перестают притягивать к себе споры. "У кого лучше дриблинг?", "Кто симулянт?", "Кто лучше играет головой?", ну а главный вопрос – "Кто лучше?". Школьники уже становятся студентами, потом папами, но продолжают набирать на клавиатуре убийственные аргументы. Такой азарт бы нашим рабочим…</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440664709_Токари.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Португалия пропускает крупные турниры, а Аргентина выигрывает все подряд</strong></span></p> <p>У португальцев серьезный кризис. Кроме Криштиану Роналду нет футболистов, которые могут тянуть национальную команду. Отсюда постоянные провалы и тяжелые попадания в финальную часть крупных турниров, где Португалия показывает что-то толковое, когда в форме главная звезда (вспоминаем последнее Евро). А у аргентинцев – все наоборот. Команда избавится от тяжелого взгляда Месси, тренер вздохнет и спокойно построит суперкоманду: форвардов у аргентинцев много, а с Лео – все они закрепощены, как на первом экзамене.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440664783_Игуана.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ирина Шейк выбирает русского футболиста</strong></span></p> <p>Известная модель возвращается в Россию, так и не найдя семейного счастья в Европе. Но наши футболисты крайне падки на стройных красавец, и за Шейк выстраивается целая очередь. Таблоиды только и спорят, кого же выберет Ира: знойного Рыкова или противоречивого Прудникова? Даже "Первый канал" решился на дерзкое шоу.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440664871_Новое шоу.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кризис на рекламном рынке</strong></span></p> <p>Месси и Роналду регулярно светятся на билбордах, рекламируют и чипсы, и нижнее белье. Для рекламщиков просто гениальная находка: сотни парней и девушек разметут полки с любым товаром, если где-то рядом улыбается кумир. Можно вспомнить, как банк "Открытие" воспользовался лицом и неуверенным русским Криштиану. Других иностранных футболистов у нас почти не знают, и пришлось бы руководителям банка заниматься импортозамещением.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440664951_Ловчев.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ибрагимович создает свою секту</strong></span></p> <p>Златан обожает себя, считает лучшим спортсменом на планете Земля, который если и родится еще раз, то только от его потомков. Месси и Роналду притягивают к себе наиболее ортодоксальных фанатов футбола, и у Ибры не так много реально верных фанов. Но вот в нашей придуманной реальности швед точно бы стал богом для многочисленных школьников по всему свету. И придумал бы свое учение, проповедовал по разным городам и селам. Одна книга, кстати, уже есть. Ну, а чем еще должен заниматься после футбола такой харизматичный мужик с бородой?</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440665016_Будда.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Футбольные статистики находят новую работу</strong></span></p> <p>"Месси/Роналду – первый игрок мира, забивший пяткой в полную луну во время проведения чемпионата мира по керлингу". Новости такого рода заполняют спортивные сайты с сентября по май, пока оба продолжают забивать голы. Без аргентинца и португальца целые службы потеряют работу, ибо мало кому интересно, в скольких городах и какой частью тела забивали Йоветич и Левандовски.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440665088_Трата.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Мир не может понять, кого же теперь сравнивать</strong></span></p> <p>Агуэро против Руни? Или Балотелли против Бендтнера? Или Смолов против Кокорина? Не, они друзья, не нужно их ссорить. Короче, все будут долго пытаться выдумать противостояние, но так и ничего не придумают. Ох, все-таки не видать стране токарей и без Месси с Роналду.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440665162_Токариии.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p>