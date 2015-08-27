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Каким был бы футбольный мир без Роналду и Месси

<p><em>Криштиану Роналду и Лионель Месси снова претендуют на награду, на этот раз - <a href="https:///news/?id=440429" target="_blank">лучшего игрока Европы</a> прошедшего сезона. Но вы только представьте на секунду, что эти звезды вообще не появились на свет. Мир потерял бы кучу голов, а вы, уважаемые читатели, чаще выходили бы на улицу. «Бомбардир» – о мире, который лишен двух гениев футбола.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Барселона» и «Реал» не могут найти клубное лицо</strong></span></p> <p>Куча туристов из самых разных стран мира приезжают в Мадрид и Барселону, чтобы купить заветные футболки с 10-м или 7-м номером. Трудно представить, как зарабатывали клубные магазины, если бы родители двух великих однажды передумали. Кого же сделать главными звездами в таком случае? Бензема и Неймар – как-то скучно, нужно обратиться за рубеж и купить скандальных ребят, которые просто бы числились в команде и постоянно давали дерзкие интервью. За некоторых развернулась бы жаркая битва.<br />  </p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440664502_Бухаров.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Не найдется законодателя моды в футболе</strong></span></p> <p>Хорошо, у Месси со вкусом все не очень здорово, но вот Роналду в этом плане настолько крут, что имеет подражателей, готовых выщипывать брови, как их португальский кумир. Без Криштиану подросткам придется тяжело: татуировки мама делать запретит, а подражать Марио Балотелли – слишком дорого. Здорово,  что Роналду есть, иначе – мальчики могут начать странно подстригаться, как сын Диего Симеоне, и,  не дай боже, копировать образ жизни российских футболистов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440664592_Кумиры.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>"Золотой мяч" будут давать по заслугам</strong></span></p> <p>В 2010-м – Снейдер, в 2011-м – Хави, в 2012-м – Иньеста, в 2013-м – Рибери, в 2014-м – Нойер. Возможно, именно такое разнообразие наступило бы, если бы не два злых гения мирового футбола. Когда лучших футболистов мира стали выбирать непонятные игроки и тренеры непонятных стран – итоги голосования стали предсказуемыми. Публика продолжает негодовать, но что тут поделаешь: надо же победителю покрасоваться с мячиком в рекламе шампуня. А тот же Арьен Роббен для этого дела не очень годится.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440664655_Нойер.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>В стране больше токарей</strong></span></p> <p>Игорь Акинфеев прошлой весной справедливо заметил: в стране мало токарей,  и народ в интернете бездельничает и футболистов ругает, какие-то серии дурацкие придумывает. Лео и Криштиану не перестают притягивать к себе споры. "У кого лучше дриблинг?", "Кто симулянт?", "Кто лучше играет головой?", ну а главный вопрос – "Кто лучше?".  Школьники уже становятся студентами, потом папами, но продолжают набирать на клавиатуре убийственные аргументы. Такой азарт бы нашим рабочим…</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440664709_Токари.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Португалия пропускает крупные турниры, а Аргентина выигрывает все подряд</strong></span></p> <p>У португальцев серьезный кризис. Кроме Криштиану Роналду нет футболистов, которые могут тянуть национальную команду. Отсюда постоянные провалы и тяжелые попадания в финальную часть крупных турниров, где Португалия показывает что-то толковое, когда в форме главная звезда (вспоминаем последнее Евро). А у аргентинцев – все наоборот. Команда избавится от тяжелого взгляда Месси, тренер вздохнет и спокойно построит суперкоманду: форвардов у аргентинцев много, а с Лео – все они закрепощены, как на первом экзамене.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440664783_Игуана.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ирина Шейк выбирает русского футболиста</strong></span></p> <p>Известная модель возвращается в Россию, так и не найдя семейного счастья в Европе. Но наши футболисты крайне падки на стройных красавец, и за Шейк выстраивается целая  очередь. Таблоиды только и спорят, кого же выберет Ира: знойного Рыкова или противоречивого Прудникова? Даже "Первый канал" решился на дерзкое шоу.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440664871_Новое шоу.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Кризис на рекламном рынке</strong></span></p> <p>Месси и Роналду регулярно светятся на билбордах, рекламируют и чипсы, и нижнее белье. Для рекламщиков просто гениальная находка: сотни парней и девушек разметут полки с любым товаром, если где-то рядом улыбается кумир. Можно вспомнить, как банк "Открытие" воспользовался лицом и неуверенным русским Криштиану. Других иностранных футболистов у нас почти не знают, и пришлось бы руководителям банка заниматься импортозамещением.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440664951_Ловчев.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ибрагимович создает свою секту</strong></span></p> <p>Златан обожает себя, считает лучшим спортсменом на планете Земля, который  если и родится еще раз, то только от его потомков. Месси и Роналду притягивают к себе наиболее ортодоксальных фанатов футбола, и у Ибры не так много реально верных фанов. Но вот в нашей придуманной реальности швед точно бы стал богом для многочисленных школьников по всему свету. И придумал бы свое учение, проповедовал по разным городам и селам. Одна книга, кстати, уже есть. Ну, а чем еще должен заниматься после футбола такой харизматичный мужик с  бородой?</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440665016_Будда.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Футбольные статистики находят новую работу</strong></span></p> <p>"Месси/Роналду – первый игрок мира, забивший пяткой в полную луну во время проведения чемпионата мира по керлингу". Новости такого рода  заполняют спортивные сайты с сентября по май, пока оба продолжают забивать голы. Без аргентинца и португальца целые службы потеряют работу, ибо мало кому интересно, в скольких городах и какой частью тела забивали Йоветич и Левандовски.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440665088_Трата.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Мир не может понять, кого же теперь сравнивать</strong></span></p> <p>Агуэро против Руни? Или Балотелли против Бендтнера? Или Смолов против Кокорина? Не, они друзья, не нужно их ссорить. Короче, все будут долго пытаться выдумать противостояние, но так и ничего не придумают. Ох, все-таки не видать стране токарей и без Месси с Роналду.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440665162_Токариии.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p>

Испания. Примера Испания Барселона Реал Аргентина Португалия Смолов Федор Игуаин Гонсало Месси Лионель Роналду Криштиану Кокорин Александр Левандовски Роберт
Комментарии (12)
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Бозли
1440666670
забавная статья )
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VovaGo
1440668245
ne smeshno
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arap
1440668477
ЗБС
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MaxReds
1440669592
Прикольная статья,ну в этом году лучший бы тогда стал Неймар
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Ангажемент
1440672018
" Аргентина выигрывает все подряд" - ну это вряд ли. У Аргентины не такой уж и крутой состав без Месси. На последнем ЧМ без Месси даже из группы бы не вышли.
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Associazione Calcio Milan
1440673638
Классно) Лучше бы их не было)
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Hala Madrid
1440683156
Не они так другие. Всегда были и будут споры о том, кто лучший на данный момент и кто самый-самый.
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ФК Зенит всея Руси
1440749817
Хорошие футболисты. Правда. - Как приятно, что я спокойно болею за свой город и поэтому равнодушен к страстям, что бушуют между фанатами и ненавистниками Лайонеля и Криштиану. Это позволяет просто наблюдать за их действительно классной игрой - и при этом оставаться сосредоточенным, например, на росте кондиций Шатова или удачных появлениях Данни в концовке матчей. Здорово, что где-то играют Роналду и Месси, нам есть к чему стремиться.
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Baggio2015
1440753499
Статья не о чем. Лучше бы поискали о тексте более полезном, а если и так не получается - будьте любезны ребята не пишите! Прямь как сочинение для 9-го класса
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руслан_010
1440779932
Так себе статейка. Смешно написано о вкусе Месси. Ощущение что тот, кто писал большой болван ddddd
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