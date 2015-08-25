Нулевые ничьи и разбитые надежды Черышева. Главные события 1-го тура испанской Примеры

<p><em>Чемпионат Испании начался так, что никто не понял – что за дела. Вместо голевого изобилия – какая-то нулевая подстава. Лидеры с трудом набрали очки, а самый лучший матч тура состоялся в понедельник, и его никто не видел. «Бомбардир» недоуменно рассказывает, чем запомнился первый испанский уик-энд сезона.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сплошные нули</strong></span></p> <p>Если каждый начнет перечислять все известные ему стереотипы об испанском футболе, то неадекватно высокая результативность обязательно будет в десятке. Действительно, в Примере стыдно быть командой, зацикленной на обороне, поэтому за матч команды на двоих легко забивают и три, и четыре мяча. Но в первом туре что-то сломалось, и нам принесли не тот чемпионат Испании. Всего в двух матчах удалось «пробить» тотал голов больше 2,5 – показатели, характерные для Италии. При этом матчи не были скучными, и у моментов возникала масса. «Малага» и «Севилья» могли забивать друг другу по три, но не забили ничего. «Валенсия» и «Райо» – такая же история. Встреча «Эспаньола» и «Хетафе» была намного скучнее, но даже в ней зрители увидели гол. С чем связана столь низкая результативно, абсолютно неясно. То ли командам жарко, то ли слишком сильно все обновили атакующие линии. Но есть надежда, что уже со следующего тура все вернется на места, и дырявая защита команд Примеры получит отражение в финальных протоколах.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439501" target="_blank">Ресторанный гид. Чего ждать от нового сезона испанской Примеры</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440493272_Барселона.JPG" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Трудности лидеров</strong></span></p> <p>Предполагается, что вести борьбу за чемпионство в новом сезоне будут «Барселона», «Реал Мадрид» и «Атлетико». А усиленно мешать им будет «Севилья». Но по первому туру сложилось ощущение, что легко никому не будет. Севильцы, например, так и не смогли пробить голкипера «Малаги» Камени. При этом «рохибланкос» легко могли проиграть – их защита проваливалась просто с пугающей частотой. А самым запоминающимся моментом игры стал выход на замену Евгения Коноплянки. Он так долго стоял у бровки, ожидая разрешения выйти на поле, что в шутку показал резервному судье: я пойду посижу, а ты позовешь тогда. Повтор эпизода показывали чаще, чем саму игру.</p> <p>Самый сложный соперник был у каталонцев – они в третий раз за последние полторы недели встречались с «Атлетиком». И вновь в Бильбао. На этот раз «Барса» вышла в максимально боевом составе, который 20 минут спустя оказался ослаблен травмой Дани Алвеса. Вместо бразильца на поле вышел Сержи Роберто, и его игра на позиции правого латераля – одно из главных впечатлений от матча. Да, его наигрывали на эту роль во время предсезонки. Но он сыграл лучше, чем любой из своих матчей на родной позиции в центре поля. Баски, правда, особых проблем не создавали. Но хотя бы понятно, что Алвесу не придется до января играть в каждом матче по 90 минут, и есть альтернатива.</p> <p>Запомнился и Лео Месси, вновь не забивший пенальти. У аргентинца есть традиция несколько раз за сезон запарывать удары с 11 метров на радость всем фанатам Роналду. Моментов в игре практически не возникало, и промах Лео мог стать роковым, если бы не Суарес. Уругваец каким-то образом остался один во вратарской после прострела Альбы и принес своей команде победу. Минимальную, натужную, но очень важную: выезды в Страну Басков не бывают легкими в любой момент сезона. Пережить это в первом туре – в некотором роде удача.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440493300_Гризманн.jpg" style="width:720px" /></p> <p>У «Атлетико» легкой победы так же не получилось, хотя соперником был вышедший из Сегунды «Лас-Пальмас». Мадридцы достаточно быстро вышли вперед после классного штрафного от Гризманна. Но оставшееся время было потрачено на то, что бы научить всех новых нападающих играть друг с другом и остальными партнерами. Соперник с островов время от времени пытался напоминать о своем существовании, но по итогу скорее был доволен счетом. Набирать очки против «Атлетико» в гостях – это пока не для них.</p> <p>«Реал» под руководством Рафы Бенитеса приехал в Хихон, где предстал в неожиданной расстановке с Хесе на острие и Бэйлом в роли «десятки». Получалось плохо, хотя за счет индивидуального мастерства моменты у ворот «Спортинга» возникали регулярно. Хозяева терпели, иногда рисковали и атаковали – довольно опасно. Но если делать из этой игры выводы, то у «бланкос» все плохо. А выводов делать по одному туру не хочется. Нельзя не отметить тот факт, что россиянин Денис Черышев на первый тур не попал даже в заявку. Это после всех разговоров о его необходимости команде и нежелании отпускать в другой клуб. К чести Дениса он на подобный ход тренерского штаба отреагировал соответствующе – вновь заговорил об уходе. Самым вероятным вариантом сейчас называют «Валенсию». И речь вновь об аренде.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440493332_Сольдадо.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Сольдадо вернулся ударно</strong></span></p> <p>Матч «Вильярреала» и «Бетиса» был одним из самых ожидаемых в туре, поскольку потенциально обещал много эмоций и голов. «Огурцов» не было в Примере целый сезон, и посмотреть команду в высшей лиге было крайне интересно. «Вильярреал» привлекал большим количеством изменений, касающихся атакующей линии. С первых минут в составе гостей на поле вышли многие новички, среди которых главным был Роберто Сольдадо. Форварду настолько осточертело в «Тоттенхэме», что дебютную игру за «Вильярреал» он провел на невероятном уровне работоспособности. Постоянно носился по полю и старался принять участие во всех атаках команды. Как итог – первый гол «подводников» в сезоне достался именно Сольдадо. До перерыва «Вильярреал» был обязан забивать еще, но проблемы с реализацией в этом туре были у всех. Во втором тайме силы гостей начали потихоньку покидать, а «Бетис» под рев трибун наращивал обороты. Отыграться удалось лишь за три минуты до конца основного времени матча – тем эмоциональнее была радость автора гола Рубена Кастро. По первому туру с «Бетисом» все еще ничего не понятно, а «Вильярреалу» необходимо быстрее налаживать взаимопонимание в атаке, и тогда команда многим испортит планы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440493359_Гранада.jpg" style="width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лучший матч тура никто не смотрел</strong></span></p> <p>Обычно на вечер понедельник в Испании выносят матчи, которые не интересны широкой телевизионной аудитории. У поединка «Гранады» и «Эйбара» не было никаких шансов заполучить внимание зрителей – практически параллельно в Англии стартовали «Арсенал» и «Ливерпуль». Однако именно матч в Гранаде оказался лучшим в туре и самым зрелищным. Целых четыре мяча – оазис в пустые первого тура. Еще большей неожиданностью стала игра «Эйбара» в первом тайме. Команда, сохранившая место в Примере лишь из-за банкротства «Эльче», уверенно чувствовала себя на чужом поле и смела соперника. Два гола в середина тайма – практически гарантия итогового успеха. «Гранада» после перерыва пыталась прийти в себя, сократила разрыв в счете и атаковала. Но тут в дело вмешался защитник Сальва Руис и арбитр Иглесиас Вильянуэва. Первый налетел на соперника шипами вперед, а второй оперативно прибежал с красной карточкой. Отыгрываться в меньшинстве – сложно, вот у «Гранады» и не вышло. Да что там – в конце матча она еще и третий гол пропустила. «Эйбар» год назад начинал сезон Примеры с фантастического гола «Реалу Сосьедад». Теперь начинает с появления на первой строчке в таблицы. Дерзкие деревенские парни.</p> <p>Символическая сборная</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440493415_Сборная Паши.jpg" style="width:350px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 1-го тура Примеры</strong></span></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84014" target="_blank">Малага – Севилья</a> –<strong> 0:0</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84020" target="_blank">Депортиво – Реал Сосьедад</a> – <strong>0:0</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84017" target="_blank">Эспаньол – Хетафе</a> – <strong>1:0</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84013" target="_blank">Атлетико – Лас-Пальмас</a> – <strong>1:0</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84021" target="_blank">Райо Вальекано – Валенсия</a> – <strong>0:0</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84015" target="_blank">Атлетик – Барселона </a>– <strong>0:1</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84019" target="_blank">Спортинг Хихон – Реал Мадрид</a> – <strong>0:0</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84012" target="_blank">Леванте – Сельта</a> – <strong>1:2</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84018" target="_blank">Бетис – Вильярреал</a> – <strong>1:1</strong></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/84016" target="_blank">Гранада – Эйбар</a> – <strong>1:3</strong></p>