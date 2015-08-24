Продление отпусков. Главные события 1-го тура итальянской Серии А

<p><em>Новое лицо чемпиона оказалось намного хуже прежнего. Михайлович начинает в «Милане» с огромной ошибки. «Сампдория» и «Сассуоло» прекрасно пережили уход лидеров. «Бомбардир» − о самом интересном в стартовом туре чемпионата Италии. </em></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>«Ювентус» дарит шанс на интересный сезон</strong></span></p> <p>Уход Пирло, Видаля и Тевеса фактически сделал из «Ювентуса» новую команду. Теперь никто не скажет главному тренеру Массимилиано Аллегри, что он донашивает клуб за Антонио Конте. Для него этот сезон − единственная возможность создать в Турине полностью авторский проект. И никто не говорил, что это будет легко.</p> <p>Поражение от «Удинезе» можно отнести к числу допустимых для состава, которому предстоит пережить значительное обновление и заново наладить взаимодействие. Аллегри удивил отсутствием в старте Сами Хедиры и Паоло Дибалы, а сам «Ювентус» неожиданно показал очень слабую игру в центре поля. Симоне Падоин даже близко не стал в этот вечер Андреа Пирло, а Поль Погба провалил первые пробы на роль нового вожака. Даже Марио Манджукич допускал слишком много брака в атакующей игре. И только Кингсли Коман оставил после себя однозначно приятные впечатления. Игру можно признать черновиком, который должен помочь в боевых условиях найти слабые места новой модели. Самое важно теперь, как можно скорее провести работу над ошибками. Иначе на скудетто начнет заглядываться кто-то другой.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>«Рома» до сих пор играет в прошлом чемпионате</strong></span></p> <p>В сезоне 2014/2015 "Рома" из 38 матчей сыграла вничью 13. Из этих 13 семь встреч завершились со счетом 1:1, который и был повторен в минувшую субботу на выезде в Вероне. Цифры 1:1 лучше всего отражают сегодняшнюю форму клуба. "Волки" могут наиграть на свой гол, но их оборона слишком ненадежна, чтобы не дать сопернику сделать тоже самое. Матч на "Марк Антонио Бентегоди" обнажил и другую проблему из прошлого: слабая реализация. При 65 % владения мячом и 21 ударе по воротам "Рома" смогла только 8 раз попасть в створ и лишь один раз забить. У "Вероны" 7 попаданий в створ и тоже один гол при всего 12 попытках.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439889" target="_blank">Любимые грабли. Почему «Рома» снова ничего не выиграет</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440400143_20150823_gaf_u56_2038.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>«Милан» все тот же</strong></span></p> <p>Ничего не меняется. Новые игроки, новый тренер, новый совладелец, новые инвестиции, но как уходил "Милан" на летний перерыв с ощущением беспорядка, так с ним же и вернулся. Вытаскивание "россонери" из болота пока дается Синише Михайловичу слишком тяжело и не обходится без тренерских ошибок. И если с использованием сразу двух форвардов примерно одного склада ума еще можно поспорить, то выбор центральной связки в защите полностью провалился. Смелое решение доверить оборону 21-летнему Родриго Эли и 20-летнему Алессио Романьоли стало решающим фактором поражения. Помимо нервной игры эти двое совершили два самых страшных греха для любого защитника. Эли получил удаление еще в первой половине матча, а Романьоли сфолил в своем штрафной на пенальти.</p> <p>"Фиорентина" была достаточно хороша, чтобы побеждать и без подарков от соперников. Для команды, которая каждое межсезонье переживает смерть и перерождение, "фиалки" оказались на удивление слаженным коллективом. Хотя активнее всего были уже привыкшие к Флоренции Маркос Алонсо и Йосип Иличич. Справедливо, что они и забили по голу. Работа Паулу Соузы оставила в целом приятные впечатления. Все-таки не того тренера "Спартак" забрал из "Базеля".</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>"Сассуоло" тормозит амбиции "Наполи"</strong></span></p> <p>Когда неаполитанцы выходили на свою игру, они уже знали результаты встреч "Ромы" и "Юве" и понимали, что могут вырваться в лидеры с самого начала, получив тем самым важный позитивный толчок на месяцы вперед. Гамшик даже забил уже на 2-й минуте, но в мечты "Наполи" о скудетто вмешался гордый "Сассуоло". Уехавшего Симоне Дзадза заменил новичок Грегуар Дефрель, но залогом победы стал джокер Эусебио Ди Франческо Антонио Флоро Флорес, который затерзал оборону родного Неаполя.</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>"Сампдория" уничтожает "Карпи"</strong></span></p> <p>"Сампдория" постаралась с порога объяснить дебютанту Серии А, в какой серьезный турнир он попал. Счет 5:0 уже к 37-й минуте − в ворота несчастного Желько Бркича залетало буквально все. "Карпи" повезло, что хозяева решили на этом остановиться и сбавили натиск. Где-то генуэзцы даже позволили себе вольности и чуть не испортили всю картину. Дали отыграть два мяча, заработали удаление и заставили Эмилиано Вивиано в концовке потрудиться над отражением пенальти.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440400185_20150824_gaf_u56_020.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Триумфальное возвращение Йоветича </strong></span></p> <p>"Интер" вымучивал свою победу над "Аталантой" до 93-й минуты, но, как показали параллельные игры, оно того стоило. Теперь "нерадзурри" на полшага впереди остальных фаворитов. Роберто Манчини в отличие от коллеги Аллегри сразу представил нам всех важных новичков. Связка Мурильо−Миранда в центре обороны сделала серьезную заявку на то, чтобы оставаться основной и дальше. Жоффре Кондогбиа показал, что понимает задания тренера. Стефан Йоветич красиво вернулся в Италию с победным голом, забитым изящным обводящим ударом. Отметим, что изначально в основе вышел Мауро Икарди, но из-за повреждения ему пришлось уступить свое место черногорцу. Зная сложные отношения между Икарди и фанатами, можно предположить, что трибуны хотят, чтобы эта замена растянулась на весь сезон. Йоветич явно воспарил после побега из чужой АПЛ в почти родную Серию А. Хотя на послематчевой пресс-конференции форвард предупредил, что пока не готов на 100%. Что же будет, когда он наберет форму полностью?</p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Шикарный гол Флоренци</strong></span></p> <p> Алессандро Флоренци оформил первую заявку на звание лучшего гола сезона. После такого роскошного попадания многие эксперты по итальянскому футболу задались вопросом, почему Руди Гарсия все еще позволяет такому мастеру проводить лучшие годы на позиции защитника.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7921614" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Символическая сборная тура</strong></span></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1440400446_Безымянныйбр.png" style="height:473px; width:370px" /></strong></p> <p><span style="color:#FFA500"><strong>Результаты 1-го тура</strong></span></p> <p><strong><a href="https:///online/84420" target="_blank">Верона - Рома - 1:1</a> </strong></p> <p><a href="https:///online/84423" target="_blank"><strong>Лацион - Болонья - 2:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84422" target="_blank"><strong>Ювентус - Удинезе - 1:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84426" target="_blank"><strong>Сассуоло - Наполи - 2:1</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84425" target="_blank"><strong>Сампдория - Карпи - 5:2</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84424" target="_blank"><strong>Палермо - Дженов - 1:0</strong></a></p> <p><strong><a href="https:///online/84421" target="_blank">Интер - Аталанта - 1:0</a></strong></p> <p><a href="https:///online/84418" target="_blank"><strong>Фиорентина - Милан - 2:0</strong></a></p> <p><a href="https:///online/84419" target="_blank"><strong>Фрозиноне - Торино - 1:2</strong></a></p> <p><strong><a href="https:///online/84402" target="_blank">Эмполи - Кьево - 1:3</a></strong></p>