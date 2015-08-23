ЦСКА установил клубный рекорд. В Серии А начался новый сезон. Дайджест главных новостей дня

<p><em>Хендерсон может пропустить матч с «Арсеналом». «Борнмут» одержал первую в своей истории победу в АПЛ. Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале. </em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Неймар возобновил тренировки в общей группе</strong></span></p> <p>Нападающий "Барселоны" Неймар приступил к тренировкам после выздоровления от свинки.</p> <p>Напомним, что из-за болезни форвард пропустил матч за Суперкубок Европы против "Севильи" и оба матча Суперкубка Испании против "Атлетика".</p> <p>В общую группу вернулся и Жорди Альба, также пропустивший эти встречи из-за травмы бедра.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Каборе получил вызов в сборную Буркина-Фасо</strong></span></p> <p>Полузащитник "Кубани" Шарль Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо на отборочный матч Кубка Африки-2017, который будет сыгран 5 сентября в Ботсване.</p> <p>Отметим, что в этом сезоне хавбек не сыграл ни одного матча. По словам генерального директора краснодарского клуба Валерия Стаценко, игрок лечится, и, как только восстановится, вернется в строй, поскольку связан действующим контрактом.</p> <p>Между тем, главный тренер Дмитрий Хохлов сразу после поражения от "Рубина" выразил мнение, что возвращения в команду Каборе ждать не стоит.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Хендерсон может пропустить матч с «Арсеналом»</strong></span></p> <p>Главный тренер "Ливерпуля" Брендан Роджерс прокомментировал информацию о том, что полузащитник команды Джордан Хендерсон может пропустить матч третьего тура Английской Премьер-Лиги против "Арсенала".</p> <p>"Мы наблюдаем за восстановлением Джордана каждый день. В ближайшие 48 часов будем смотреть за его состоянием, после чего решим, сможет ли он сыграть", - рассказал наставник.</p> <p>Напомним, на матч второго тура против "Борнмута" Хендерсон вышел с травмой ноги, но сумел отметиться голевой передачей.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ЦСКА побил клубный рекорд по количеству побед на старте</strong></span></p> <p>Московский ЦСКА, победив в субботнем матче шестого тура РФПЛ против "Ростова" (2:1), побил клубный рекорд. Эта виктория стала шестой на старте турнира, что является лучшим достижением "армейцев".</p> <p>В 2002-м году москвичи победили всего лишь в первых пяти встречах.</p> <p><strong>Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>ЦСКА (Москва) - Ростов (Ростов-на-Дону) - 2:1 (0:1) </strong></span><a class="rss-yandex" href="https:///online/80954" target="_blank"> Текстовый онлайн матча</a></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 — Азмун, 10; 1:1 - Муса, 66; 2:1 - Дзагоев, 88. </p> <p><strong>ЦСКА:</strong> Акинфеев, Фернандес, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Дзагоев, Тошич (Вернблум, 63), Натхо, Еременко, Думбия, Муса.</p> <p><strong>Ростов:</strong> Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Навас, Гацкан, Калачев, Канга, Могилевец, Азмун (Ю Бен Су, 74), Бухаров (Полоз, 70).</p> <p><strong>Предупреждения:</strong> Могилевец, 38; Бухаров, 52.</p> <p><strong>Судья:</strong> Кирилл Левников (Санкт-Петербург).</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439907" target="_blank">«Анжи» - «Урал» - 1:1, ЦСКА - «Ростов» - 2:1, «Верона» - «Рома» - 1:1. Онлайн событий дня</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1440276831_Сохраненное изображение 2015-8-22_23-39-31.892.jpg" style="height:459px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Серия А. «Рома» не справилась с «Вероной»</strong></span></p> <p>В матче-открытии нового сезона итальянского чемпионата "Верона" на своем поле приняла "Рому". Все основные события в поединке случились во втором тайме. На 61-й минуте счет открыл игрок хозяев поля Бошко Янкович, но радость подопечных Андреа Мандорлини продолжалась недолго. Спустя пять минут Алессандро Флоренци при активной помощи Эдина Джеко восстановил паритет. Впоследствии команды поразить ворота друг друга не смогли.</p> <p>В другом матче дня «Лацио» выиграл у «Болоньи».</p> <p><strong>Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Верона - Рома (Рим) - 1:1 (0:0)</strong></span></p> <p>Голы: 1:0 - Янкович, 61; 1:1 - Флоренци, 66.</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Лацио - Болонья - 2:1 (2:1)</strong></span></p> <p>Голы: 1:0 – Билья, 17; 2:0 – Кишна, 23; 2:1 – Манкосу, 43.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=439889" target="_blank">Любимые грабли. Почему «Рома» снова ничего не выиграет</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>АПЛ. Хет-трик Уилсона принес победу «Борнмуту» и другие результаты</strong></span></p> <p>"Борнмут" не только забил свой первый гол в истории АПЛ, но и одержал первую победу. Уже на 28-й минуте "вишни" вели 2:0, но "Вест Хэм" не сдался и сравнял счет на 53-й минуте. После этого "Борнмут" забил два гола, на что "молотобойцы" ответили лишь одним, а Каллам Уилсон оформил хет-трик.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Кристал Пэлас (Лондон) – Астон Вилла (Бирмингем) - 2:1 (0:0)</strong></span></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 - Данн, 71, 1:1 - Суаре, 77 (автогол), 2:1 - Сако, 88</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Вест Хэм (Лондон) – Борнмут - 3:4 (0:2)</strong></span></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1, Уилсон, 11, 0:2 - Уилсон, 28, 1:2 - Нобл, 48 (пенальти), 2:2 - Куяте, 53, 2:3 - Пью, 66, 2:4 - Уилсон, 80 (пенальти), 3:4 - Маига, 83</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Сандерленд – Суонси - 1:1 (0:1</strong></span>)</p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 - Гомис, 45+2, 1:1 - Дефо, 62</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Норвич – Сток Сити - 1:1 (1:1)</strong></span></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 - Диуф, 1:1 - Мартин, 28</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Лестер – Тоттенхэм (Лондон) - 1:1 (0:0)</strong></span></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 - Алли, 81, 1:1 - Махрез, 83</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Бундеслига. «Бавария» вырвала победу и другие результаты</strong></span></p> <p>В напряженном матче "Бавария" смогла одердать победу над "Хоффенхаймом". Мюнхенцы пропустили уже на первой минуте, но смогли свести счет к ничейному еще до перерыва. На 73-й минуте за игру рукой в штрафной площади с поля удалили Жерома Боатенга, но не смог реализовать пенальти Полянски. В самой концовке встречи победу для мюнхенского клуба вырвал нападающий Роберт Левандовски.</p> <p><strong>Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур</strong></p> <p><span style="color:#008000"><strong>Хоффенхайм (Зинсхайм) – Бавария (Мюнхен) - 1:2 (1:1)</strong></span></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 - Фолланд, 1, 1:1 - Мюллер, 41, 1:2 - Левандовски, 90.</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Ганновер-96 – Байер (Леверкузен) - 0:1 (0:1)</strong></span></p> <p><strong>Гол:</strong> 0:1 - Чалханоглу, 18.</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Кельн – Вольфсбург - 1:1 (1:0)</strong></span></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 - Цоллер, 30, 1:1 - Бендтнер, 83.</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Айнтрахт (Франкфурт) - Аугсбург - 1:1 (0:1)</strong></span></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 - Каюби, 23, 1:1 - Русс, 86.</p> <p><span style="color:#008000"><strong>Шальке-04 (Гельзенкирхен) - Дармштадт - 1:1 (0:1)</strong></span></p> <p><strong>Голы:</strong> 0:1 - Рауш, 9, 1:1 - Дракслер, 47.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Получивший травму в Перми фанат «Спартака» покинул больницу</strong></span></p> <p>Сорвавшийся с заградительной решетки по окончании матча шестого тура РФПЛ "Амкар" - "Спартак" (1:3) болельщик красно-белых уже покинул больницу. Серьезных повреждений у него диагностировано не было.</p> <p>"Мы связались с представителями "Спартака", которые ездили к болельщику в больницу. Он уже покинул учреждение, предварительный диагноз — ушиб. Более полное обследование болельщик пройдет по месту жительства, в городе Кирове", - сказал представитель "Амкара" Дмитрий Баклаенко.</p>