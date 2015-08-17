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  • Трансферные слухи. В «Эльче» будет играть россиянин, Адвокату нужен полузащитник «Манчестер Юнайтед»

Трансферные слухи. В «Эльче» будет играть россиянин, Адвокату нужен полузащитник «Манчестер Юнайтед»

<p><em>О многоходовке «Интера» по приобретению Кришито, россиянине в «Эльче», бомбе от «МЮ» и новом конфликте Переса и Бенитеса – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span></p> <p>По сообщению Sportmediaset, «Интер» снова вознамерился заполучить защитника «Зенита» Доменико Кришито. Миланцы продолжают уговаривать питерский клуб снизить цену на игрока (15 млн евро). Для этого «Интер» использует всевозможные рычаги, включая агента и самого Кришито, заявившего о желании покинуть «Зенит».</p> <p>Полузащитник «Локомотива» Мубарак Буссуфа близок к  подписанию контракта с «Андерлехтом». Скорее всего, игрок будет продан бельгийскому клубу за 1.5 млн евро. Единственное препятствие – желание Буссуфа получать в «Андерлехте» повышенные бонусы, на что бельгийцы пока не готовы.</p> <p>Экс-голкипер «Зенита» Андрей Зайцев может перебраться в «Эльче». Только что юный игрок вылетел на просмотр в Испанию. Из-за хронических травм спины Зайцев не смог закрепиться в «Зените» и последние полгода провел в любительской «Звезде».</p> <p><a href="https:///articles/?id=434599" target="_blank">Таблица летних трансферов РФПЛ</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия</strong></span></p> <p>«Манчестер Юнайтед» включился в погоню за Эсекьельем Лавесси. Экс-вингер «Наполи» должен стать заменой уехавшему во Францию Анхелю Ди Марии.</p> <p>С треском провалившийся на старте «Сандерленд» в экстренном порядке вышел на трансферный рынок. Наставник «черных котов» Дик Адвокат попросил руководство о покупке защитника «Фиорентины» Маркоса Алонсо. Также голландский наставник нацелился на Фабио Борини («Ливерпуль») и даже Аднана Янузая («МЮ»).</p> <p>Голкипер «КПР» Роберт Грин может вернуться в «Вест Хэм». Игрока замучила ностальгия настолько, что он отклонил ряд более выгодных предложений от других клубов АПЛ. Грин выступал за «молотобойцев» 6 лет и оттуда вызывался в сборную Англии.</p> <p><a href="https:///articles/?id=434939" target="_blank">Таблица летних трансферов АПЛ</a></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439828493_Адебайор.jpg" style="height:482px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия</strong></span></p> <p>Накануне матча с «Байером» римский «Лацио» резко активизировался на трансферном рынке. Эмиссары «бьянкочелести» убеждают Эммануэля Адебайора, что в мире есть много не менее красивых мест, чем Лондон. Если Адебайор не изменит своей позиции и продолжит карьеру в столице Англии, «Лацио» предпримет попытку приобрести Фабио Борини и Алешандре Пато. На последнего, кстати, уже сейчас претендуют «Вольфсбург», «Тоттенхэм» и «Болонья».</p> <p>Перед стартом Серии А «Ювентус» намерен усилиться Эриком Ламелой. Последние годы аргентинец выступал за «Тоттенхэм», где не оправдал надежды руководства и болельщиков. Отметим, что наставник «Юве» Массимо Аллегри хотел приобрести Ламелу еще в пору своего тренерства в «Милане».</p> <p><a href="https:///articles/?id=434860" target="_blank">Таблица летних трансферов Серии А</a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Испания</strong></span></p> <p>Наставник «Реала» Рафаэль Бенитес официально отказал «Арсеналу» в продаже Карима Бензема. «От Бензема я жду 20-25 голов в этом сезоне. Предложений от «Арсенала» я, напротив, не жду совсем», - заявил Бенитес.</p> <p>Президент «Реала» Флорентино Перес все активнее вмешивается в тренерские дела. Сегодня он потребовал от Бенитеса дать согласие на отправку плеймейкера Маркоса Асенсио в аренду в другой клуб. На что Рафаэль ответил категорическим отказом. Отметим, что в прошлом году Асенсио набирался опыта в «Мальорке» под руководством Валерия Карпина.</p> <p><a href="https:///articles/?id=434787" target="_blank">Таблица летних трансферов Примеры</a></p>

Испания. Примера Весь мир Эльче Реал Зенит Лацио Адебайор Эммануэль Грин Роберт Лавесси Эсекьель Зайцев Андрей Ламела Эрик
Комментарии (2)
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VIPded
1439835799
Юный игрок и он же экс-голкипер... Интересный слог у автора...)))
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dima556
1439883125
надеюсь у Зайцева все получится в Эльче))
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