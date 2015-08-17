Возрождение Дортмунда и подвиг «Ингольштадта». Главные события 1-го тура Бундеслиги

<p><em>«Бавария» снова на коне, аутсайдеры борются, как могут, а «Вердер» хоронит себя заживо – «Бомбардир» рассказывает о том, как прошел первый тур немецкой Бундеслиги.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Фавориты показали, кто в доме хозяин</strong></span></p> <p>Бедный-бедный «Гамбург». В очередной раз уже банде Бруно Лаббадиа приходится терпеть издевательства баварского гегемона, который с первого матча заявил о своих безоговорочных чемпионских амбициях. Для команды Гвардиолы дебютная встреча сезона стала демонстрационной площадкой коллективной мощи, ведь в летнее трансферное окно клуб в очередной раз претерпел кадровую перестройку.</p> <p>Впервые в составе мюнхенцев вышли на поле Артуро Видаль и Дуглас Коста. К слову, чилиец наглядно показал, что заменить Швайнштайгера ему вполне по силам, а экс-полузащитник «Шахтера» в первой же игре отметился забитым мячом. Но самым знаковым событием, пожалуй, стал дубль Томаса Мюллера, который можно расценить двояко: то ли один из самых талантливых немецких игроков своего поколения так продемонстрировал желание биться за «Баварию», то ли это сигнал для боссов «Манчестер Юнайтед». Мол, берите, пока горячо. Ведь нечасто за какого-либо футболиста клуб готов заплатить 100 миллионов евро.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439796174_Бавария.jpg" style="height:358px; width:720px" /></p> <p>Куда более драматичной вышла встреча двух «Боруссий». Тут, казалось бы, угадать исход до финального свистка было практически невозможно, ведь обе команды прошлый сезон закончили неплохо и к началу текущего подошли в боевитой форме. Но то, что показали на поле ребята Тухеля, заставило скептично настроенных по отношению к «шмелям» болельщиков призадуматься.</p> <p>Дортмундцы сразу взялись за дело и уже на первых минутах усилиями Марко Ройса распечатали ворота Зоммера. Далее голевую эстафету подхватили Обамеянг и Генрих Мхитарян, который, судя по всему, всерьез решил завязать с прошлогодней вальяжностью и стать наконец настоящим конструктором атак «шмелей». А вот подопечные Люсьена Фавра не сумели за 90 минут доставить по-настоящему серьезных неприятностей другому швейцарскому голкиперу с противоположного края поля Роману Бюрки. Так и сдались на милость безжалостному победителю.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439796215_Вольфсбуург.jpg" style="height:401px; width:720px" /></p> <p>Но если «Баварии» и дортмундской «Боруссии» победы дались относительно легко, то другим претендентам на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона в лице «Вольфсбурга» и «Байера» с их оппонентами пришлось повозиться. Оба клуба в своих домашних встречах (что характерно, все 4 фаворита чемпионата в этом туре играли при своих трибунах) одержали победы с идентичным счетом «2:1». «Аспириновым» довелось пободаться с развеселым «Хоффенхаймом», неплохо поработавшим на летнем трансферном рынке.</p> <p>Для победы над более классным коллективом Роджера Шмидта этого оказалось недостаточно, но вот больно укусить фаворитов встречи в самом ее начале усилиями экс-хавбека ЦСКА Стивена Цубера «селянам» удалось. А «Вольфсбургу», судя по всему, матч с «Айнтрахтом» добавил изрядного количества головной боли. Нет, не в плане результата – «волки» подопечных Армина Фе переиграли практически вчистую.</p> <p>Дело в Кевине Де Брюйне. Судя по тому, что за отведенное бельгийцу время он практически каждую передачу отправлял сопернику и толком не участвовал в конструировании атак «Вольфсбурга», руководству команды придется всерьез задуматься о том, как выгодно вложить приобретенные с его продажи деньги. Скорее всего, это был один из последних матчей для Де Брюйне в футболке «волков» - мотивации для дальнейшего выступления в этой команде у него попросту нет.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439796419_Вердер.jpg" style="height:418px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Дело Крамера живет и процветает</strong></span></p> <p>«Вердер» - это команда-курьез, от которой ждать можно всего и вся. Собственно, этим предложением можно объяснить суть того, как развивались события в игре «музыкантов» с «Шальке», не вдаваясь в полемику. А дело было так: команда Виктора Скрипника в первые 30 минут матча залихватски гоняла «горняков» по полю, нередко создавая опасные моменты у ворот Ральфа Ферманна.</p> <p>И все, быть может, закончилось бы хорошо для бременцев, если бы те сами не пожелали придумать для себя приключений. На 34-й минуте встречи после передачи с правого края поля Хунтелаар возле штрафной Феликса Видвальда не сумел зацепиться за мяч и выключился из эпизода. Первым на подборе оказался защитник «Вердера» и по совместительству первый темнокожий футболист в истории сборной Чехии Гебре Селасси. От которого все ждали спокойных и уверенных действий по ликвидации момента (читай – выбить мяч в аут).</p> <p>Но вместо этого Селасси красивым «черпачком» перебросил круглого через своего же вратаря и попал прямиком в ворота, чем очень огорчил команду и фанатов хозяйской трибуны «Везерстадиона». Крамера, в прошлом сезоне забивавшего в свои ворота почти с центра поля, чех, конечно же, не переплюнул, но все же получилось неплохо. А «Вердер» после предательской ошибки своего защитника рассыпался на составляющие и ушел с поля битым со счетом 3:0.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439796665_Дармштадт.jpg" style="height:460px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Аутсайдеры демонстрируют зубы</strong></span></p> <p>Только ленивый перед стартом сезона не упрекал «Дармштадт» и «Ингольштадт» в недостаточной готовности для сурового испытания первой Бундеслигой. Что ж, настала, видимо, пора извинений: оба клуба с не самой завидной финансовой и исторической базой с первым прыжком в омут справились достойно.</p> <p>«Ингольштадт» пришлось экзаменовать «Майнцу», который предыдущий сезон завершил в нижней части турнирной таблице. Казалось бы, жребий подарил «карнавальникам» идеальную возможность стартовать с уверенной победы над командой, которая впервые в своей истории выйдет на поле под эгидой элитного немецкого дивизиона.</p> <p>Но шанс свой парни Мартина Шмидта бездарно упустили. Вернее, это дебютанты лиги его у них отобрали. «Черные» на протяжении всей игры действовали вторым номером, удачно выстраивая оборону и проводя разящие контратаки. «Майнцу» защита «Ингольштадта» оказалась не по зубам, а вот гости сумели единожды огорчить голкипера соперников Кариуса при помощи своего молодого форварда Лукаса Хинтерсера. Собственно, этого хватило для того, чтобы стартовать в Бундеслиге с победы.</p> <p>«Дармштадту» же повезло чуть меньше, но от этого, думается, настроение фанатов этой команды не очень сильно подпортится. Календарь в первой игре сезона свел «лилий» с «Ганновером», что, как и в предыдущем случае, давало общественности повод для размышлений в духе «ой, а кому-то повезло».</p> <p>На деле же все произошло по несколько иному сценарию: дважды в матче «Дармштадту» удавалось выходить вперед усилиями Марселя Хеллера, но оборона хозяев натиска прожженных опытом саксонцев сдержать не сумела. 2:2. Но едва ли за эту ничью их кто-либо пожурит.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439796776_Аугсбург.jpg" style="height:472px; width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">«Аугсбург» сдает позиции</span></strong></p> <p>Команда-открытие прошлого сезона начинает текущий футбольный год на минорной ноте. Сперва от них прямиком в лондонский «Челси» уехал крепкий защитник Абдул Баба, а затем парни амбициозного Маркуса Вайнцирля получили крепкий щелчок по носу прямиком с низов турнирной таблицы. Это бесславно проводящая последние годы «Герта» дотянулась аж до самого участника Лиги Европы и показала тому, что тоже кое-что умеет.</p> <p>Хотя, если говорить откровенно, то это скорее «Аугсбург» проиграл, чем «Герта» выиграла. Хозяева были лучше на протяжении всего матча, но роковой пенальти, а также удаление Бобадильи предопределило неутешительный для них исход встречи - 0:1.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439796849_Кельн.jpg" style="height:381px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Штутгарт» берется за старое</strong></span></p> <p>Самый драматичный поединок тура произошел не в Дортмунде, а на «Мерседес-Бенц Арене». В этой игре было все: и обоюдные пенальти, и обилие опасных моментов, и впечатляющая развязка. И, что самое любопытное, все это должно было сыграть на руку «Штутгарту».</p> <p>Но не сыграло. Нет, серьезно, команда Александера Цорнигера доминировала на поле, абсолютно по всем показателям превосходя соперников. Они и мячом владели больше в среднем на 20 процентов, и едва ли не в два раза больше попадали в створ ворот, но сказалась прошлогодняя болячка. Реализация.</p> <p>Много верных моментов хозяева загубили на корню. А вот крепенький «Кельн» на 75-й минуте получил возможность пробить пенальти и сделал этот момент отправным пунктом для достижения победы. Затем «козлы» удвоили счет, а под занавес матча уже в добавленное время увеличили преимущество еще на один мяч.</p> <p>Не спас «автозаводцев» и гол Дидави с 11-метровой отметки. Вот так хозяева упустили верную победу в жаркой финальной 15-минутке. Судя по всему, болельщиков «шваабов» ждет очередной бесславный сезон от их любимцев.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong><img alt="" src="/images/upload/1439796945_Обзор Бундеслиги.jpg" style="height:450px; width:350px" /></strong></span></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Все результаты 1-го тура Бундеслиги:</strong></span></p> <p><a href="https:///online/83168" target="_blank">"Бавария" - "Гамбург"</a> -<strong> 5:0</strong></p> <p><a href="https:///online/83177" target="_blank">"Майнц" - "Ингольштадт"</a> - <strong>0:1</strong></p> <p><a href="https:///online/83173" target="_blank">"Дармштадт" - "Ганновер"</a> - <strong>2:2</strong></p> <p><a href="https:///online/83171" target="_blank">"Вердер" - "Шальке"</a> - <strong>0:3</strong></p> <p><a href="https:///online/83170" target="_blank">"Аугсбург" - "Герта"</a> - <strong>0:1</strong></p> <p><a href="https:///online/83169" target="_blank">"Байер" - "Хоффенхайм"</a> - <strong>2:1</strong></p> <p><a href="https:///online/83174" target="_blank">"Боруссия Д" - "Боруссия М"</a> - <strong>4:0</strong></p> <p><a href="https:///online/83175" target="_blank">"Вольфсбург" - "Айнтрахт"</a> - <strong>2:1</strong></p> <p><a href="https:///online/83176" target="_blank">"Штутгарт" - "Кельн"</a> - <strong>1:3</strong></p>