«Спартак» - ЦСКА - 1:2. Фоторепортаж

«Спартак» на своем поле уступил ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России, позволив армейцам продлить свою победную серию. «Бомбардир» посетил «Открытие Арену», чтобы запечатлеть самые важные моменты одного из центральных матчей тура.

«Спартак» на своем поле уступил ЦСКА в матче пятого тура чемпионата России, позволив армейцам продлить свою победную серию. «Бомбардир» посетил «Открытие Арену», чтобы запечатлеть самые важные моменты одного из центральных матчей тура.

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