Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Спартак» - ЦСКА - 1:2, «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1. Онлайн событий дня

«Спартак» - ЦСКА - 1:2, «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1. Онлайн событий дня

<p><em>В Англии стартует 2-й тур АПЛ. В России состоится главное дерби страны. «Бомбардир» ведет прямую трансляцию самых интересных событий игрового дня</em></p> <p><strong>23:42</strong> А "Манчестер Юнайтед" повторяет путь ЦСКА и тоже побеждает в гостях с минимальным разрывом в счете. На этом мы прощаемся, дорогие друзья. До встречи завтра на "Бомбардире"! </p> <p><strong>23:23</strong> Вот и все. Прекрасный футбол и итоговая победа ЦСКА. Но даже проигравшие могут быть довольны</p> <p><strong>22:17 </strong>Убойный первый тайм в Москве - ждем такого же продолжения. Меж тем в Бирмингеме забил Янузай, а в Мюнхене первый гол нового сезона Бундеслиги на счету Бенатиа  </p> <p><strong>22:09</strong> 1:2 Футболищеее! Браво, команды!</p> <p><strong>22:05</strong><em> </em>Мусааа - 0:2! Армейцам не удержать</p> <p><strong>22:04 </strong>Игнашевиииич - 0:1!</p> <p><strong>21:30</strong><em> </em>Друзья, переносимся в <a href="https:///online/80949" target="_blank">наш текстовый онлайн</a>. Это будет супер!</p> <p><strong>21:27 </strong>Как же классно показывают футбол. РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ! Умеем все-таки. Ура!</p> <p><strong>21:21</strong> Давайте пожелаем, чтобы сегодня не было драк и беспорядков. А были только интересный футбол и добро. Как в той истории с Вагнером и собакой</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439576562_Безымяитинный.png" style="height:406px; width:720px" /></p> <p><strong>21:13</strong> Тревожные новости приходят из Москвы. В метро уже успели подраться две группы фанатов</p> <p><strong>21:06</strong> Матч "Астон Вилла" - "МЮ" можно будет <a href="https:///online/80134" target="_blank">посмотреть и почитать вот по этой ссылке</a>. Come on! </p> <p><strong>20:55</strong> Как видите,Давид Де Хеа снова не играет. Нет его и в запасе. Карикатурит Омар Момани посвятил этому свой очередной шедевр</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439574881_c6RNP4i4B-U.jpg" style="height:445px; width:720px" /></p> <p><strong>20:49</strong> Состав "МанЮнайтед" на матч с "Астон Виллой"<br /> Romero, Darmian, Smalling, Blind, Shaw, Carrick, Schneiderlin, Mata, Memphis, Januzaj, Rooney. </p> <p><strong>20:45</strong> Ненадолго перенесемся в Бирмингем. Тут сегодня сыграют "Астон Вилла" и"МЮ"</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439574385_cxWwXYXjBH0.jpg" style="height:500px; width:500px" /></p> <p><strong>20:41 Стартовый состав "Спартака": </strong></p> <p>Ребров (к), К. Комбаров, Таски, Боккетти, Гранат, Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Попов, Промес, Мовсисян.</p> <p><strong>20:24 Состав ЦСКА</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439573090_Безымяьинный.png" style="height:456px; width:500px" /></strong></p> <p><strong>20:15</strong> ЦСКА прибыл на стадион</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439572512_Б0езымянный.png" style="height:479px; width:630px" /></p> <p><strong>20:13</strong> Андрей Дикань: "Где я бы ни был, в какой команде ни оказался бы, я уже до конца своей жизни останусь спартачом"</p> <p><strong>20:06</strong> Дерби толкает болельщиков "Спартака" к творчеству</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439572085_Безымянный00.png" style="height:335px; width:630px" /></p> <p><strong>19:51 "</strong>Спартак" должен сегодня заработать 130 млн рублей от проведения игры. А если бы игру не перенесли в последний момент, то эти цифры были бы еще выше. Но даже так - это очень много. На уровне европейских команд. </p> <p><strong>19:41</strong> А вокруг стадиона уже многолюдно</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439570523_Безымянныббюбй.png" style="height:464px; width:630px" /></p> <p><strong>19:26</strong> #прямосейчас на "Открытие Арене". Телевизионщики вешают камеру-паука. Это именно благодаря ей мы сегодня увидим классные виды на поле сверху</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439569691_Безымянныйббб.png" style="height:479px; width:500px" /></p> <p><strong>19:18</strong> А вот и прямая речь самого Сейду</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439569184_Безымянныnй.png" style="height:228px; width:500px" /></p> <p><strong>19:10</strong> До официального объявления стартовых составов еще далеко, но одна вещь уже известна - Сейду Думбия не сыграет с первых минут. Слуцкий джокера готовит?</p> <p><strong>19:05 </strong>Болельщики уже начали подъезжать на "Открытие Арену". Говорят, сделать это непросто</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439568080_Безымянныйт.png" style="height:255px; width:500px" /></p> <p><strong>18:56</strong> И чтобы немного втянуться в атмосферу дерби, давайте почитаем наш познавательный анонс к главному дерби страны</p> <p><a href="https:///articles/?id=438965" target="_blank">"Спартак" - ЦСКА. Все, что нужно знать о главном дерби страны</a></p> <p><strong>18:50</strong> Добрый вечер, дорогие друзья! Нас сегодня ждет суперпятница! В Германии стартует Бундеслига, В Испании состоится первый матч на Суперкубок, в Англии сыграет "Манчестер Юнайтед". И, конечно, главное событие этого дня и всех футбольных выходных - дерби "Спартак" - ЦСКА. Красно-белые против красно-синих, "кони" против "мяса", Аленичев против Слуцкого. Это будет нереальное шоу! И его мы проведем вместе с вами в нашем уютном и интересном онлайне. Присоединяйтесь, мы начинаем</p>

Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Акинфеев Игорь Ребров Артем Еременко Роман Широков Роман Слуцкий Леонид Аленичев Дмитрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kidd-75
1439569812
Как вообще можно играть? Амкар - Анжи 1:1 Одни забивают, другие лепят через минуту. Да там радуются пять минут. Потом пол-часа до штрафной идут.
Ответить
Зенит 2015
1439579237
Неужели коняшки забили? И чему болелы конявые радуются? Будь поточнее гладиаторы, то Игорь-Мордобоец устал бы мячики из своих ворот вытаскивать. А так пока ничего. Более менее смотрится игра двух середнячков. Во. Коненегр ышщо один гол забил. Кони. 0-4 даёшь!!!! А вот и пендаль! Правда странно что не в пользу конскую. Конифея-мордобойца с первым голом в чемпионате.
Ответить
Spark333
1439579947
ЦСКА !!!
Ответить
Диктор
1439580232
Интересно почему второй гол Мусы засчитали-он был в огромном афсайте-прикольно.
Ответить
Spark333
1439583685
ЦСКА чисто на классе раскатал Спамчик!Ожидаемо...
Ответить
BANNIKOV1970
1439583849
как берёза арбитра крутонул,а мог и перегнуть!арбитры ёпт!?
Ответить
Главные новости
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
4
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
45
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
12
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+