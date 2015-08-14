«Спартак» - ЦСКА - 1:2, «Астон Вилла» - «Манчестер Юнайтед» - 0:1. Онлайн событий дня

<p><em>В Англии стартует 2-й тур АПЛ. В России состоится главное дерби страны. «Бомбардир» ведет прямую трансляцию самых интересных событий игрового дня</em></p> <p><strong>23:42</strong> А "Манчестер Юнайтед" повторяет путь ЦСКА и тоже побеждает в гостях с минимальным разрывом в счете. На этом мы прощаемся, дорогие друзья. До встречи завтра на "Бомбардире"! </p> <p><strong>23:23</strong> Вот и все. Прекрасный футбол и итоговая победа ЦСКА. Но даже проигравшие могут быть довольны</p> <p><strong>22:17 </strong>Убойный первый тайм в Москве - ждем такого же продолжения. Меж тем в Бирмингеме забил Янузай, а в Мюнхене первый гол нового сезона Бундеслиги на счету Бенатиа </p> <p><strong>22:09</strong> 1:2 Футболищеее! Браво, команды!</p> <p><strong>22:05</strong><em> </em>Мусааа - 0:2! Армейцам не удержать</p> <p><strong>22:04 </strong>Игнашевиииич - 0:1!</p> <p><strong>21:30</strong><em> </em>Друзья, переносимся в <a href="https:///online/80949" target="_blank">наш текстовый онлайн</a>. Это будет супер!</p> <p><strong>21:27 </strong>Как же классно показывают футбол. РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ! Умеем все-таки. Ура!</p> <p><strong>21:21</strong> Давайте пожелаем, чтобы сегодня не было драк и беспорядков. А были только интересный футбол и добро. Как в той истории с Вагнером и собакой</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439576562_Безымяитинный.png" style="height:406px; width:720px" /></p> <p><strong>21:13</strong> Тревожные новости приходят из Москвы. В метро уже успели подраться две группы фанатов</p> <p><strong>21:06</strong> Матч "Астон Вилла" - "МЮ" можно будет <a href="https:///online/80134" target="_blank">посмотреть и почитать вот по этой ссылке</a>. Come on! </p> <p><strong>20:55</strong> Как видите,Давид Де Хеа снова не играет. Нет его и в запасе. Карикатурит Омар Момани посвятил этому свой очередной шедевр</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439574881_c6RNP4i4B-U.jpg" style="height:445px; width:720px" /></p> <p><strong>20:49</strong> Состав "МанЮнайтед" на матч с "Астон Виллой"<br /> Romero, Darmian, Smalling, Blind, Shaw, Carrick, Schneiderlin, Mata, Memphis, Januzaj, Rooney. </p> <p><strong>20:45</strong> Ненадолго перенесемся в Бирмингем. Тут сегодня сыграют "Астон Вилла" и"МЮ"</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439574385_cxWwXYXjBH0.jpg" style="height:500px; width:500px" /></p> <p><strong>20:41 Стартовый состав "Спартака": </strong></p> <p>Ребров (к), К. Комбаров, Таски, Боккетти, Гранат, Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Попов, Промес, Мовсисян.</p> <p><strong>20:24 Состав ЦСКА</strong></p> <p><strong><img alt="" src="/images/upload/1439573090_Безымяьинный.png" style="height:456px; width:500px" /></strong></p> <p><strong>20:15</strong> ЦСКА прибыл на стадион</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439572512_Б0езымянный.png" style="height:479px; width:630px" /></p> <p><strong>20:13</strong> Андрей Дикань: "Где я бы ни был, в какой команде ни оказался бы, я уже до конца своей жизни останусь спартачом"</p> <p><strong>20:06</strong> Дерби толкает болельщиков "Спартака" к творчеству</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439572085_Безымянный00.png" style="height:335px; width:630px" /></p> <p><strong>19:51 "</strong>Спартак" должен сегодня заработать 130 млн рублей от проведения игры. А если бы игру не перенесли в последний момент, то эти цифры были бы еще выше. Но даже так - это очень много. На уровне европейских команд. </p> <p><strong>19:41</strong> А вокруг стадиона уже многолюдно</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439570523_Безымянныббюбй.png" style="height:464px; width:630px" /></p> <p><strong>19:26</strong> #прямосейчас на "Открытие Арене". Телевизионщики вешают камеру-паука. Это именно благодаря ей мы сегодня увидим классные виды на поле сверху</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439569691_Безымянныйббб.png" style="height:479px; width:500px" /></p> <p><strong>19:18</strong> А вот и прямая речь самого Сейду</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439569184_Безымянныnй.png" style="height:228px; width:500px" /></p> <p><strong>19:10</strong> До официального объявления стартовых составов еще далеко, но одна вещь уже известна - Сейду Думбия не сыграет с первых минут. Слуцкий джокера готовит?</p> <p><strong>19:05 </strong>Болельщики уже начали подъезжать на "Открытие Арену". Говорят, сделать это непросто</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439568080_Безымянныйт.png" style="height:255px; width:500px" /></p> <p><strong>18:56</strong> И чтобы немного втянуться в атмосферу дерби, давайте почитаем наш познавательный анонс к главному дерби страны</p> <p><a href="https:///articles/?id=438965" target="_blank">"Спартак" - ЦСКА. Все, что нужно знать о главном дерби страны</a></p> <p><strong>18:50</strong> Добрый вечер, дорогие друзья! Нас сегодня ждет суперпятница! В Германии стартует Бундеслига, В Испании состоится первый матч на Суперкубок, в Англии сыграет "Манчестер Юнайтед". И, конечно, главное событие этого дня и всех футбольных выходных - дерби "Спартак" - ЦСКА. Красно-белые против красно-синих, "кони" против "мяса", Аленичев против Слуцкого. Это будет нереальное шоу! И его мы проведем вместе с вами в нашем уютном и интересном онлайне. Присоединяйтесь, мы начинаем</p>