Тяните билет. Ищем правильные ответы на главные вопросы нового сезона Бундеслиги

<p><em>Начинаем считать часы, которые остаются до старта очередного сезона немецкой Бундеслиги. В которой «Дармштадт» будет стараться не вылететь, Томас Тухель постарается воскресить «Боруссию», а Хосеп Гвардиола – на одном дыхании выиграть четвертую «салатницу» кряду. «Бомбардир» решил призвать команды к ответу на самые волнующие вопросы грядущего розыгрыша.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Билет №1. «Победа в Бундеслиге – это реально?»</strong></span><br /> <strong>Отвечают: «Бавария», «Вольфсбург», «Боруссия Дортмунд», «Шальке», «Байер»</strong></p> <p>По сути своей за «Баварию» говорит все. Состав – сыгранная машина, которая даже при содействии водителя-экспериментатора со своим видением трассы не сходит с дистанции уже длительное время. Да, ушел Швайнштайгер, но давайте не будем забывать о том, что у «Сердца «Баварии» уже длительное время были проблемы со здоровьем. Грубо говоря, в центре поля Артуро Видаль, если не вдаваться в патриотичную полемику, смотрится несколько живее.</p> <p>На замену травмированному Рибери приехал прямиком из «Шахтера» бразилец Дуглас Коста, который, судя по предсезонным играм, вполне может в будущем француза с левого фланга подвинуть. Ничего не заставляет усомниться в том, что в четвертый раз подряд Пеп Гвардиола отпразднует победу в Бундеслиге, став таким образом рекордсменом, так как объективных конкурентов на данном этапе у «Баварии» нет.</p> <p>Но это не значит, что остальным командам не за что бороться. Например, тому же «Вольфсбургу» после выдающегося предыдущего сезона предстоит доказать, что второе место не является случайностью. Однако Дитеру Хеккингу аккурат перед стартом сезона предстоит получить допуск к экзамену, решив задачу по замещению уже сидящего на чемоданах Кевина Де Брюйне. И что-то подсказывает, что несмотря на удачный трансфер Макса Крузе, «волки» лишатся доброй части креатива в атаке. Ведь бельгиец – это не только много-много мани за трансфер, но еще и ровно половина всех голов «Вольфсбурга» в предыдущем сезоне.</p> <p>Уход такого игрока ставит под сомнение возможность удачно выступить в Лиге чемпионов и одновременно попытаться занять место в тройке. Если до конца трансферного окна удастся найти адекватную замену Де Брюйне, то все возможно. Ну а если нет, то тогда попадание в четверку будет потолком, через который «волки» не пробьются ни при каких обстоятельствах. В общем, тройка. Следующий!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439466146_Дракслер.jpg" style="height:525px; width:720px" /></p> <p>«Шальке» по-настоящему примечателен хотя бы тем, что за клуб из Гельзенкирхена отныне выступают сразу два российских молодых форварда: Алексей Гасилин и Максимилиан Проничев. Оба, кстати, прибыли из молодежного состава питерского «Зенита» и, судя по комментариям в прессе, твердо намерены обратно в Петербург не возвращаться. Интересно во всей этой истории и то, что нынешний наставник «горняков» Андре Брайтернайтер с молодежью работать любит и умеет, поэтому у россиян есть шанс заявить о себе во всеуслышанье.</p> <p>В остальном же «синие» не особо преуспели. Трансферная кампания «Шальке» получилась довольно спокойной: еще весной выкупили контракт защитника Матиа Насташича, у которого сразу как-то не задались дела в «Манчестер Сити», летом пришел полузащитник «Майнца» Гайс, а также форвард «Вердера» Паоло Ди Санто. На выход отправился коллега Насташича по амплуа Кирьякос Пападопулос. Прямиком в «Байер».</p> <p>Нельзя назвать указанные приобретения ключевыми – состав «Шальке» по-прежнему далек от совершенства. Особенно остро эта проблема встает в тени надвигающейся угрозы потери Юлиана Дракслера, на котором слишком уж много всего держится в атакующих перипетиях «горняков». Ни о какой борьбе за чемпионство речи в данном случае идти не может – тут бы в Лигу чемпионов попасть. Но, учитывая фактор конкуренции, сделать это в грядущем сезоне будет для «Шальке» сродни подвигу – реальный их уровень не превышает планку Лиги Европы.</p> <p>Следующий испытуемый – дортмундская «Боруссия», ведомая теперь уже не Юргеном Клоппом, а более спокойным, прагматичным и расчетливым Томасом Тухелем. Главное, чего удалось добиться черно-желтым в это межсезонье, так это сохранение своего костяка. Хуммельс убедился в серьезности намерений нового тренера и решил от добра добра не искать, Ларс Бендер остался, продлил контракт Обамеянг, Ройс, несмотря на глубокое польщение интересном со стороны других клубов, в очередной раз проявил преданность Дортмунду. Судя по высказываниям лидеров команды, в клубе по-прежнему живо коллективное начало, а это значит, что добиться новых высот все хотят в одинаковой степени.</p> <p><br /> <img alt="" src="/images/upload/1439460447_Мики.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Еще одна немаловажная деталь – снова возрождается из пепла «самый лучший из армян» Генрих Мхитарян, о котором в последнее время принято было говорить с неким пренебрежением. Поразительно, но факт: отныне полузащитник участвует едва ли не в каждом голе своей команды, являясь ее мозговым центром. Запоздало начал оправдывать свой трансфер Генрих, но лучше уж так, чем никак.</p> <p>Из значимых приобретений следует отметить приход на Сигнал Идуна Парк многолетнего лидера леверкузенского «Байера» Гонсало Кастро. Универсал высочайшей категории, способный сыграть едва ли не на любой позиции на поле. При грамотном подходе у них может получиться гармоничная связка с Мхитаряном, которая будет регулярно снабжать Обамеянга отличными передачами. В последних матчах «Боруссия» громит соперников – команда объективно набрала обороты, а желание выместить злобу за провальный прошлый сезон на соперниках может придать им дополнительных сил для свершения вендетты. Третье место по итогам сезона станет неплохим отправным пунктом для того, чтобы снова напомнить миру, что у «Баварии» когда-то были реальные конкуренты в Бундеслиге. Так что пока четверка.</p> <p>Ну и напоследок о «Байере». У команды есть проблемы –факт. Однако очевидно одно – если на протяжении длительного времени у тебя есть сыгранный, молодой, голодный до побед коллектив и амбициозный тренер, для которого травмы и тяжелый календарь не являются оправданием плохой игры, то все трудности можно и нужно преодолевать. Трансферы «аспириновых» точно можно оценить на пятерку: ушли Кастро и Дрмич, у которого в Леверкузене очевидно не сложилось, но при этом вернулся из аренды Крамер, пришел из «Интернасьонала» чилиец Арангис, удалось выкупить контракт Пападопулоса, на постоянной основе пополнили команду Мехмеди и Та. Как и «Боруссия», «Байер» в общем-то состав сохранил и совершил несколько точечных усилений. Но за леверкузенцев в этой ситуации будет то, что им не надо лезть из кожи вон и кому-то что-то доказывать. Им не надо выходить на некогда высокий уровень – команда Шмидта находится в оптимальной форме и готова для новых свершений. То есть, можно сразу же прыгать с места в карьер, опираясь на хорошо знакомых тебе ребят, которые не подводили раньше, не подведут и сейчас. Скорее всего, «Байер» на протяжении длительного времени будет единственной командой в Германии, которая хотя бы пытается создать видимость борьбы с «Баварией», что в итоге и позволит им занять вторую строчку. На большее пока что, увы, не тянут.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439466237_торрган.jpg" style="height:541px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Билет №2. Как попасть в Лигу Европы?</strong></span><br /> <strong>Отвечают: «Хоффенхайм», «Аугсбург», «Айнтрахт», «Боруссия Менхенгладбах»</strong></p> <p>С «Боруссией» все предельно ясно: команда потеряла лидеров (Крузе, Крамер), пробилась в Лигу Чемпионов, где получит на имеющихся игроков дополнительную нагрузку. Это не может не ударить на результатах в чемпионате. Но в панику впадать не стоит: Люсьен Фавр, несмотря на назойливые попытки немецкой прессы отправить его в «Баварию», все еще тренирует гладбахцев, а уж ему-то точно не привыкать приспосабливаться к потере системообразующих игроков. Кроме того, в дураках «жеребята» не остались и оперативно вырвали у «Ганновера» Штиндля, а у «Байера» - Йосипа Дрмича. Не сказать, что замены равноценные, но по крайней мере позиционного дефицита по ходу сезона не возникнет. Посему о попадании в тройку, как в прошлом году, помышлять не стоит. А вот замахнуться на Лигу Европы вполне себе можно. Сдадут. Вот увидите – сдадут.</p> <p>А вот понаблюдать за тем, что будет с «Аугсбургом», куда любопытнее. За последние три сезона эта команда жила в следующих ипостасях: кандидаты на вылет (15-е место), крепкие середняки (8-е место), участники Лиги Европы (5-е место). Маркус Вайнцирль своим приходом в 2012-м на тренерский мостик «фуггеров» ознаменовал эру становления «Аугсбурга» как постоянного участника еврокубков от Германии. Однако в этом сезоне, скорее всего, не получится. Во-первых, скажется участие в Лиге Европы. Слишком большая нагрузка. Во-вторых, не самым лучшим образом отразится на команде уход талантливого защитника Абдула Бабы. Восьмое место при таком условии будет для «Аугсбурга» потолком, но это именно тот случай, когда знаешь, что в следующий раз все будет сдано.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439466439_Кураньи.jpg" style="height:507px; width:720px" /></p> <p>Но свято место, как известно, редко бывает пусто. «Айнтрахт», обиженный на «Аугсбург» за то, что те якобы заняли их место в Лиге Европы, в новом сезоне всеми силами постараются взять реванш. Ради этой цели руководство даже решило сменить тренера: неторопливый Томас Шааф, решивший строить команду поступательно, отправился восвояси, а вместо него пришел Армин Фе, руливший «орлами» два года назад. Однако без весомых потерь не обошлось. В частности, в гости к Ибрагимовичу уехал капитан и основной вратарь клуба Кевин Трапп. Который, к слову, уже успел сыграть свой первый матч за ПСЖ и даже выиграть в нем Суперкубок Франции. Такие дела.</p> <p>Дыру в воротах закрыли при помощи Лукаша Градецки. Кроме того, на деньги с трансфера Траппа (примерно 9 млн. евро) удалось приобрести защитника Абраама и форварда Кастаньоса. Говоря откровенно, предпосылок для того, чтобы завоевать путевку в Лигу Европы, у «Айнтрахта» мало, если они есть вообще. Но на строчку выше «Аугсбурга» забраться им вполне по силам. А пересдавать пусть приходят в следующим году.</p> <p>Что же до «Хоффенхайма», то высока вероятность того, что команда эта станет едва ли не главным открытием грядущего сезона. То бишь, прошлогодние лавры «Аугсбурга» заберет себе. Уход бразильца Фирмино сине-белые компенсировали приобретениями Ута, Шера, Шмита, Кадержабека и нашего с вами давнего знакомого Кевина Кураньи. Банда подобралась приличная – как раз под долгожданный вояж за еврокубками. 6-е место при определенных раскладах осилить смогут, но по ходу гонки может сказаться несыгранность звеньев. Скорее всего, пересдача.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439466888_Вердер.jpg" style="height:379px; width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Билет №3. «Реально ли закрепиться в середине таблицы?»</span><br /> Отвечают: «Штутгарт», «Ганновер-96», «Вердер», «Кельн», «Майнц»</strong></p> <p>Весело будет смотреться и противостояние желающих удержаться от попадания в подвал. Кандидаты, в принципе, разительно ничем не отличаются от розыгрыша 2014-2015. И, что также вероятно, экзамен по билету они сдадут примерно на те же баллы, что и в прошлом году. Против «Штутгарта» играет потеря основного кипера Свена Ульрайха, который решил в 26 лет променять, по словам прославленного немецкого вратаря Зеппа Майера, практику в основном составе на протирание штанов на мягкой лавке «Баварии».</p> <p>Конкуренцию у Нойера Свен выиграть не может даже в долгосрочной перспективе: пока основной страж бундестим вплотную приближается к самому пику своей физической формы, регулярно имея возможность показывать себя публике, Ульрайх свой талант рискует убить в зародыше. А вот помочь своей бывшей команде выступить удачнее прошлогоднего образца он мог бы вполне, но это уже разговоры из разряда «если бы да кабы».</p> <p>От слов к конкретике боссы «швабов» перешли довольно быстро, выцепив у дортмундской «Боруссии» тамошнего австралийца Митчела Лангерака. Которому, к слову, тоже 26. Скорее всего, именно он и займет место в основе «Штутгарта». Однако очевидно одно: заменить Ульрайха здесь и сейчас он способен едва ли – слишком уж небольшой у него опыт игры в Бундеслиге. Посему «автозаводцы» - первые кандидаты на пересдачу.</p> <p>Аналогично «Штутгарту» не удержали одного из своих лидеров и в «Ганновере». Второй бомбардир команды (и самый забивной среди форвардов) испанец Хоселу решил сменить обстановку и променял Нижнюю Саксонию на графство Стаффордшир. А точнее, перешел в местный «Сток Сити». Серьезная потеря, если учитывать, что все нападающие (6 человек) «Ганновера» вместе взятые за прошлый сезон не забили и 2/3 голов Хоселу.</p> <p>А совсем страшно становится тогда, когда выясняется, что и сам испанец затолкал лишь 8 мячей в ворота соперников. В общем, забивать в нынешнем розыгрыше Бундеслиги за саксонцев практически некому. Есть, конечно, молодой Сен-Максимен, которого «Монако» по доброте душевной отправила на один сезон на подмогу «Ганноверу», но едва ли парень готов взять на себя обязанности голеадора. Также АВД-Арену покинул в пользу менхенгладбахской «Боруссии» капитан саксонцев полузащитник Ларс Штиндль, уход которого сгладить «Ганноверу» так же не удалось. Плоховато подготовились «красные» к экзамену и, вероятно, будут сдавать его уже не в этот раз.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439467239_Окадзаки.jpg" style="height:478px; width:720px" /></p> <p>А вот их коллеги с берегов реки Рейн выглядят чуть увереннее. «Майнц» тоже делегировал на Туманный Альбион представителей своей группы атаки. Себастьян Польтер, который в минувшем сезоне выступал во второй Бундеслиге за «Унион Берлин» и забил 14 мячей, уехал в «КПР», а следом в вышедший в элиту «Лестер» отправился Синдзи Окадзаки. Далее на выход попросился один из местных молодых талантов. За Йоханнесом Гайсом по ходу этого трансферного окна, если верить слухам, охотились два принципиальных соперника – «Шальке» и дортмундская «Боруссия». Полузащитник выбрал первых.</p> <p>Конечно, в клубе позаботились о заменах. Равноценными здесь и сейчас нельзя, но потенциально новички способны пробоины в команде заделать. Первым на позицию форварда прибыл Йосинори Муто прямиком из японской Высшей Лиги. В предыдущем сезоне которой он в 17-ти матчах сумел отличиться 10 раз. Также из второй Бундеслиги был вызван Флориан Нидерлехнер, набравший в прошлом году по системе гол+пас 18 очков. Ряды полузащитников пополнили Фабиан Фрай, не пожелавший в свое время сменить «Базель» на «Спартак», а также Максимилиан Байстер.</p> <p>В общем, кадрового скачка вверх команда Мартина Шмидта не совершила, но при потере лидеров смогла за адекватные деньги найти им подмену. Посему, скорее всего, пусть и с натяжкой, но троечку свою в конце сезона они получат.</p> <p>Неплохо удалось укрепиться «Кельну». Фелипе Сантана, Хайнц, Соренсен, Битенкур, Йойич, Модест – все, как на подбор, кандидаты в основу. И это при, пожалуй, двух ощутимых потерях – защитник Кевин Виммер решил перебраться в «Тоттенхэм», а лучший бомбардир «Кельна» в прошлом сезоне Энтони Уджа пополнил ряды «Вердера». Предыдущий сезон ассоциировался у поклонников клуба с цифрой «12» - именно на этом месте «козлы» закончили свой прошлогодний путь в чемпионате. В текущем розыгрыше у них будут все шансы на то, чтобы улучшить показатели на пару позиций.</p> <p>С «Вердером» ситуация интереснее. В прошлом году команда Виктора Скрипника прошла путь от утопающих до потенциальных участников еврокубков. Собственно, болельщики ждут теперь от клуба подарка в новом сезоне, и есть небольшая вероятность, что они его в итоге получат. Думается, что Скрипник-то точно знает, как ответить на вопрос билета. Более того, он и его ребята претендуют на оценку повыше. Однако не стоит забывать о том, что у «музыкантов» серьезные проблемы в передней линии: Ди Санто, Зельке и Петерсен – любимцы болельщиков - уже вне обоймы бременцев, и на замену им пришел Уджа. Которому еще предстоит адаптироваться в новом клубе и сыграться с партнерами, чего, конечно же, вполне может и не произойти. Скорее всего, билет окажется «Вердеру» по зубам – в этом сомнений практически нет. Другое дело, что для больших высот команде еще предстоит расти и расти.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439467467_Гамбург.jpg" style="height:405px; width:720px" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Билет №4. «Как не вылететь из Бундеслиги?»</span><br /> Отвечают: «Дармштадт 98», «Ингольштадт», «Герта», «Гамбург»</strong></p> <p>В принципе, ситуация с кандидатами на вылет во вторую Бундеслигу предельно ясна. Скажем так: даже не на «вылет», а на возвращение. «Герта» по итогам прошлого сезона остановилась в одной позиции от зоны невозврата, а «Гамбург» был вынужден отстаивать свою честь в стыках с «Карлсруэ». Что-то подсказывает, что в текущем футбольном году эти клубы снова будут где-то по соседству.</p> <p>Кроме того, потеря Ван дер Варта, скорее всего, добавит головной боли и без того обремененному многочисленными неурядицами «Гамбурга» Бруно Лаббадиа. Посему вполне вероятно, что прошлогодняя история повторится. Что же до дебютантов лиги, то едва ли «Дармштадт» (во второй раз в первой Бундеслиге) с «Ингольштадтом» (дебютант) знают ответ на вопрос билета. Более того, их судьбы поразительно похожи с предыдущим «испытуемым» элитой «Падернборном». Выбравшись в первый раз в своей истории из второй Бундеслиги, они в результате обосновались на 16-й позиции и вернулись в родные пенаты.</p> <p>Отсутствие должного уровня финансирования и крепких приобретений не оставит им шанса даже на то, чтобы обозначить борьбу за возможность и в будущем играть в Бундеслиге. Поэтому «Ингольштадт» с «Дармштадтом» с большой долей вероятности отправятся во вторую Бундеслигу готовиться пересдавать экзамен.</p>