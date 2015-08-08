Новый контракт Моуринью, Слуцкий - в сборной России. Дайджест событий дня

Российские клубы узнали своих соперников в плей-офф еврокубков. Жозе Моуринью подписал с «Челси» новый контракт. «Росгосстрах» снова станет спонсором РФПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в один материал.
Российские клубы узнали своих соперников в плей-офф еврокубков. Жозе Моуринью подписал с «Челси» новый контракт. «Росгосстрах» снова станет спонсором РФПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в один материал.
Стали известны соперники сборной России на юношеском ЧМ
В чилийском Сантьяго состоялась жеребьевка группового этапа юношеского Чемпионата мира по футболу — 2015. Квартеты получились следующими. Возраст участвующих игроков не должен превышать 17-и лет.
Группа A: Чили, Хорватия, Нигерия, США.
Группа B: Англия, Гвинея, Бразилия, Южная Корея.
Группа C: Австралия, Германия, Мексика, Аргентина.
Группа D: Бельгия, Мали, Гондурас, Эквадор.
Группа E: ЮАР, Коста-Рика, Северная Корея, Россия.
Группа F: Новая Зеландия, Франция, Сирия, Парагвай.
Турнир начнется 17-го октября.
«Росгосстрах» снова станет спонсором РФПЛ
Страховая компания "Росгосстрах" с существенной долей вероятности станет новым спонсором РФПЛ. Соответствующий договор должен быть подписан на следующей неделе. Вероятно, что крупная организация возьмет под свой патронаж и непосредственно Российский футбольный союз. Соглашение с "Росгосстрахом" будет заключено на три года. Напомним, что страховщики уже были спонсорами лиги с 2006-го по 2011-й год. Предыдущим генеральным партнером РФПЛ была компания СОГАЗ.
"Приход СОГАЗа в российский футбол совпал с приходом на пост президента РФС Сергея Фурсенко, близкого "Газпрому" чиновника. Ясно было, что после того, как ушел из РФС Фурсенко, потом не продлил контракт "Газпром", уйдет в конце концов и СОГАЗ. Это и произошло", - сообщил источник.
Слуцкий — новый главный тренер сборной России
ПФК ЦСКА уведомил общественность, что его главный тренер Леонид Слуцкий по совместительству занял пост наставника сборной России. Клуб учел сложную ситуацию вокруг главной команды страны и пошел на определенные уступки Российскому футбольному союзу. На совмещении специалист будет работать до окончания отборочного цикла к Евро-2016.Ближайший матч сборная России проведет в Москве 5-го сентября против шведов.
Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие
От сессии до сессии. Слуцкий и еще 10 тренеров сборной России
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. За право попасть в групповой этап турнира встретятся:
Путь чемпионов:
"Астана" (Казахстан) — АПОЭЛ (Кипр)
"Скендербеу" (Албания) — "Динамо" (Загреб, Хорватия)
"Селтик" (Шотландия) — "Мальме" (Швеция)
"Базель" (Швейцария) — "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
"БАТЭ" (Беларусь) — "Партизан" (Сербия)
Путь представителей лиг:
"Лацио" (Италия) — "Байер" (Германия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Брюгге" (Бельгия)
"Спортинг" (Португалия) — ЦСКА (Россия)
"Рапид" (Австрия) — "Шахтёр" (Украина)
"Валенсия" (Испания) — "Монако" (Франция)
Первые матчи плей-офф пройдут 18-19 августа, ответные – через неделю.
Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги Европы
Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-фф квалификации Лиги Европы. Стали известны все пары участников этой стадии турнира.
"Альтах" – "Белененсеш"
"Жилина" – "Атлетик"
"Стяуа" – "Русенборг"
"Заря" – "Легия"
"Витория" (Пльзень) – "Войводина"
"Милсами" – "Сент-Этьен"
"Яблонец" – "Аякс"
"Янг Бойз" – "Карабах"
"Мельде" – "Стандард"
ПАОК – "Брондбю"
"Бордо" – "Кайрат"
"Лех" – "Видеотон"
"Динамо" (Минск) – "Зальцбург"
"Работнички" – "Рубин"
"Слован" – "Хайдук"
"Атромитос" – "Фенербахче"
"Панатинаикос" – "Габала"
"Саутгемптон" – "Мидтъюлланд"
"Астра" – АЗ
"Одд" – "Боруссия" (Дортмунд)
"Краснодар" – ХИК
"Тун" – "Спарта"
Первые матчи плей-офф пройдут 20 августа, ответные – через неделю.
Моуринью подписал новый контракт с «Челси»
Жозе Моуринью остается на "Стэмфорд-Бридж" как минимум до 2019 года.
"Когда я возвращался сюда, я сказал, что испытываю особенные чувства к этому клубу. С тех пор ничего не изменилось", - комментирует португалец.
"Думаю, это вполне естественно, что я подписал новый контракт. Я надеюсь, что мы добьемся новых успехов в будущем – для болельщиков, для игроков, для клуба"
Гадание на гуще. Что ждет клубы АПЛ в новом сезоне
Виллаш-Боаш: «Из-за лимита уровень чемпионата снижается»
Главный тренер "Зенита" Андре-Виллаш Боаш поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура РФПЛ с "Уфой", а также подтвердил уход из команды форварда Хосе Саломона Рондона.
"Новый стадион "Уфы" не проблема. Но проблема в том, что мы будем играть на искусственном газоне. Считаю, на уровне Премьер-Лиги нельзя проводить встречи на таких полях. Как бы то ни было, наша команда хорошо тренируется и будет полностью готова к матчу с уфимцами. Конечно, наша цель – победа. Мы помним, что "Уфа" не лучшим образом начала прошлый сезон, но довольно успешно завершила его. Это сильная команда, она очень хорошо организована. У "Уфы" отличный тренер и крепкий состав.
Думаю, все вы понимаете, что Рондон покидает "Зенита" из-за лимита на легионеров. К сожалению, второй бомбардир Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона оказывается не нужным России из-за этого правила. Сильные игроки уходят, наш уровень соответственно снижается. Рондон – превосходный футболист и отличный человек, но мы вынуждены расстаться с ним. Честно говоря, лучше бы ваша федерация озаботилась тем, чтобы не проводить матчи на искусственных полях, а готовить хорошие натуральные газоны, нежели придумывать лимит на легионеров. Это было бы лучше для футбола в России. Всё-таки на чемпионатах мира на синтетике не играют. Что касается замены Рондону, то посмотрим, какая ситуация сложится на трансферном рынке. Я просил клуб приобрести несколько новичков, но пока к нам никто не присоединился. На данный момент полностью доволен нашими форвардами – Артемом Дзюбой, Халком и Павлом Долговым" - сказал Виллаш-Боаш.
РФПЛ. «Терек» и «Мордовия» голов не забили
Четвертый тур РФПЛ открывали "Терек" и "Мордовия", которые еще не побеждали в этом сезоне. Счет победам не удалось открыть и в этой встрече, равно как не удалось и открыть счет в самом матче.
Первый тайм проходил довольно бодро, но до опасных моментов дело дошло только ближе к его концу, когда два шанса забить упустил Луценко и один момент не реализовал Мбенге.
Во второй половине хозяева также упустили несколько хороших возможностей, а вот гости до штрафной соперника добирались редко. В итоге ничья 0:0.
7 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена"
Терек (Грозный) – Мордовия (Саранск) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
Терек: Годзюр, Уциев, Семёнов, Родолфо, Рыбусь, Варкен, Маурисио, Иванов, Айссати (Митришев, 83), Лебеденко (Мирзов, 67), Мбенге Садаев, 85).
Мордовия: Ревишвили, Шитов, Гапон (Тишкин, 44), Рыков, Перендийя, Дудиев, Стеванович, Власов (Шипицин, 74), Ле Таллек, Луценко, Мухаметшин (Игнатович, 71).
Предупреждения: Ле Таллек, 15; Иванов, 89.
Судья: Алексей Матюнин
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 4-й тур РФПЛ
Лаказетт и «Лион» договорились о продлении контракта
Основной нападающий французского "Лиона" Александр Лаказетт продлит договор с клубом.
Официально о сделке будет объявлено завтра, однако уже известно, что форвард продлит соглашение на один год (до 2019 года) и получит более выгодные финансовые условия.
За первую команду "Лиона" Александр Лаказетт выступает с 2010 года.
Что стоит ждать от нового сезона чемпионата Франции
Стали известны соперники сборной России на юношеском ЧМ
В чилийском Сантьяго состоялась жеребьевка группового этапа юношеского Чемпионата мира по футболу — 2015. Квартеты получились следующими. Возраст участвующих игроков не должен превышать 17-и лет.
Группа A: Чили, Хорватия, Нигерия, США.
Группа B: Англия, Гвинея, Бразилия, Южная Корея.
Группа C: Австралия, Германия, Мексика, Аргентина.
Группа D: Бельгия, Мали, Гондурас, Эквадор.
Группа E: ЮАР, Коста-Рика, Северная Корея, Россия.
Группа F: Новая Зеландия, Франция, Сирия, Парагвай.
Турнир начнется 17-го октября.
«Росгосстрах» снова станет спонсором РФПЛ
Страховая компания "Росгосстрах" с существенной долей вероятности станет новым спонсором РФПЛ. Соответствующий договор должен быть подписан на следующей неделе. Вероятно, что крупная организация возьмет под свой патронаж и непосредственно Российский футбольный союз. Соглашение с "Росгосстрахом" будет заключено на три года. Напомним, что страховщики уже были спонсорами лиги с 2006-го по 2011-й год. Предыдущим генеральным партнером РФПЛ была компания СОГАЗ.
"Приход СОГАЗа в российский футбол совпал с приходом на пост президента РФС Сергея Фурсенко, близкого "Газпрому" чиновника. Ясно было, что после того, как ушел из РФС Фурсенко, потом не продлил контракт "Газпром", уйдет в конце концов и СОГАЗ. Это и произошло", - сообщил источник.
Слуцкий — новый главный тренер сборной России
ПФК ЦСКА уведомил общественность, что его главный тренер Леонид Слуцкий по совместительству занял пост наставника сборной России. Клуб учел сложную ситуацию вокруг главной команды страны и пошел на определенные уступки Российскому футбольному союзу. На совмещении специалист будет работать до окончания отборочного цикла к Евро-2016.
Леонид Слуцкий в сборной России: победители и проигравшие
От сессии до сессии. Слуцкий и еще 10 тренеров сборной России
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. За право попасть в групповой этап турнира встретятся:
Путь чемпионов:
"Астана" (Казахстан) — АПОЭЛ (Кипр)
"Скендербеу" (Албания) — "Динамо" (Загреб, Хорватия)
"Селтик" (Шотландия) — "Мальме" (Швеция)
"Базель" (Швейцария) — "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)
"БАТЭ" (Беларусь) — "Партизан" (Сербия)
Путь представителей лиг:
"Лацио" (Италия) — "Байер" (Германия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Брюгге" (Бельгия)
"Спортинг" (Португалия) — ЦСКА (Россия)
"Рапид" (Австрия) — "Шахтёр" (Украина)
"Валенсия" (Испания) — "Монако" (Франция)
Первые матчи плей-офф пройдут 18-19 августа, ответные – через неделю.
Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги Европы
Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-фф квалификации Лиги Европы. Стали известны все пары участников этой стадии турнира.
"Альтах" – "Белененсеш"
"Жилина" – "Атлетик"
"Стяуа" – "Русенборг"
"Заря" – "Легия"
"Витория" (Пльзень) – "Войводина"
"Милсами" – "Сент-Этьен"
"Яблонец" – "Аякс"
"Янг Бойз" – "Карабах"
"Мельде" – "Стандард"
ПАОК – "Брондбю"
"Бордо" – "Кайрат"
"Лех" – "Видеотон"
"Динамо" (Минск) – "Зальцбург"
"Работнички" – "Рубин"
"Слован" – "Хайдук"
"Атромитос" – "Фенербахче"
"Панатинаикос" – "Габала"
"Саутгемптон" – "Мидтъюлланд"
"Астра" – АЗ
"Одд" – "Боруссия" (Дортмунд)
"Краснодар" – ХИК
"Тун" – "Спарта"
Первые матчи плей-офф пройдут 20 августа, ответные – через неделю.
Моуринью подписал новый контракт с «Челси»
Жозе Моуринью остается на "Стэмфорд-Бридж" как минимум до 2019 года.
"Когда я возвращался сюда, я сказал, что испытываю особенные чувства к этому клубу. С тех пор ничего не изменилось", - комментирует португалец.
"Думаю, это вполне естественно, что я подписал новый контракт. Я надеюсь, что мы добьемся новых успехов в будущем – для болельщиков, для игроков, для клуба"
Гадание на гуще. Что ждет клубы АПЛ в новом сезоне
Виллаш-Боаш: «Из-за лимита уровень чемпионата снижается»
Главный тренер "Зенита" Андре-Виллаш Боаш поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура РФПЛ с "Уфой", а также подтвердил уход из команды форварда Хосе Саломона Рондона.
"Новый стадион "Уфы" не проблема. Но проблема в том, что мы будем играть на искусственном газоне. Считаю, на уровне Премьер-Лиги нельзя проводить встречи на таких полях. Как бы то ни было, наша команда хорошо тренируется и будет полностью готова к матчу с уфимцами. Конечно, наша цель – победа. Мы помним, что "Уфа" не лучшим образом начала прошлый сезон, но довольно успешно завершила его. Это сильная команда, она очень хорошо организована. У "Уфы" отличный тренер и крепкий состав.
Думаю, все вы понимаете, что Рондон покидает "Зенита" из-за лимита на легионеров. К сожалению, второй бомбардир Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона оказывается не нужным России из-за этого правила. Сильные игроки уходят, наш уровень соответственно снижается. Рондон – превосходный футболист и отличный человек, но мы вынуждены расстаться с ним. Честно говоря, лучше бы ваша федерация озаботилась тем, чтобы не проводить матчи на искусственных полях, а готовить хорошие натуральные газоны, нежели придумывать лимит на легионеров. Это было бы лучше для футбола в России. Всё-таки на чемпионатах мира на синтетике не играют. Что касается замены Рондону, то посмотрим, какая ситуация сложится на трансферном рынке. Я просил клуб приобрести несколько новичков, но пока к нам никто не присоединился. На данный момент полностью доволен нашими форвардами – Артемом Дзюбой, Халком и Павлом Долговым" - сказал Виллаш-Боаш.
РФПЛ. «Терек» и «Мордовия» голов не забили
Четвертый тур РФПЛ открывали "Терек" и "Мордовия", которые еще не побеждали в этом сезоне. Счет победам не удалось открыть и в этой встрече, равно как не удалось и открыть счет в самом матче.
Первый тайм проходил довольно бодро, но до опасных моментов дело дошло только ближе к его концу, когда два шанса забить упустил Луценко и один момент не реализовал Мбенге.
Во второй половине хозяева также упустили несколько хороших возможностей, а вот гости до штрафной соперника добирались редко. В итоге ничья 0:0.
7 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена"
Терек (Грозный) – Мордовия (Саранск) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
Терек: Годзюр, Уциев, Семёнов, Родолфо, Рыбусь, Варкен, Маурисио, Иванов, Айссати (Митришев, 83), Лебеденко (Мирзов, 67), Мбенге Садаев, 85).
Мордовия: Ревишвили, Шитов, Гапон (Тишкин, 44), Рыков, Перендийя, Дудиев, Стеванович, Власов (Шипицин, 74), Ле Таллек, Луценко, Мухаметшин (Игнатович, 71).
Предупреждения: Ле Таллек, 15; Иванов, 89.
Судья: Алексей Матюнин
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 4-й тур РФПЛ
Лаказетт и «Лион» договорились о продлении контракта
Основной нападающий французского "Лиона" Александр Лаказетт продлит договор с клубом.
Официально о сделке будет объявлено завтра, однако уже известно, что форвард продлит соглашение на один год (до 2019 года) и получит более выгодные финансовые условия.
За первую команду "Лиона" Александр Лаказетт выступает с 2010 года.
Что стоит ждать от нового сезона чемпионата Франции
Источник: Бомбардир.ру
Фото: zimbio.com