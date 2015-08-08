Новый контракт Моуринью, Слуцкий - в сборной России. Дайджест событий дня

Российские клубы узнали своих соперников в плей-офф еврокубков. Жозе Моуринью подписал с «Челси» новый контракт. «Росгосстрах» снова станет спонсором РФПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в один материал.

Стали известны соперники сборной России на юношеском ЧМ

Группа A:

Группа B:

Группа C:

Группа D:

Группа E:

Группа F:

«Росгосстрах» снова станет спонсором РФПЛ

Слуцкий — новый главный тренер сборной России

Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов



Стали известны все пары плей-офф квалификации Лиги Европы

Моуринью подписал новый контракт с «Челси»

Виллаш-Боаш: «Из-за лимита уровень чемпионата снижается»

РФПЛ. «Терек» и «Мордовия» голов не забили

Лаказетт и «Лион» договорились о продлении контракта

Российские клубы узнали своих соперников в плей-офф еврокубков. Жозе Моуринью подписал с «Челси» новый контракт. «Росгосстрах» снова станет спонсором РФПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в один материал.В чилийском Сантьяго состоялась жеребьевка группового этапа юношеского Чемпионата мира по футболу — 2015. Квартеты получились следующими. Возраст участвующих игроков не должен превышать 17-и лет.Чили, Хорватия, Нигерия, США.Англия, Гвинея, Бразилия, Южная Корея.Австралия, Германия, Мексика, Аргентина.Бельгия, Мали, Гондурас, Эквадор.ЮАР, Коста-Рика, Северная Корея,Новая Зеландия, Франция, Сирия, Парагвай.Турнир начнется 17-го октября.Страховая компания "Росгосстрах" с существенной долей вероятности станет новым спонсором РФПЛ. Соответствующий договор должен быть подписан на следующей неделе. Вероятно, что крупная организация возьмет под свой патронаж и непосредственно Российский футбольный союз. Соглашение с "Росгосстрахом" будет заключено на три года. Напомним, что страховщики уже были спонсорами лиги с 2006-го по 2011-й год. Предыдущим генеральным партнером РФПЛ была компания СОГАЗ."Приход СОГАЗа в российский футбол совпал с приходом на пост президента РФС Сергея Фурсенко, близкого "Газпрому" чиновника. Ясно было, что после того, как ушел из РФС Фурсенко, потом не продлил контракт "Газпром", уйдет в конце концов и СОГАЗ. Это и произошло", - сообщил источник.ПФК ЦСКА уведомил общественность, что его главный тренерпо совместительству занял пост наставника сборной России. Клуб учел сложную ситуацию вокруг главной команды страны и пошел на определенные уступки Российскому футбольному союзу. На совмещении специалист будет работать до окончания отборочного цикла к Евро-2016.Ближайший матч сборная России проведет в Москве 5-го сентября против шведов.В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. За право попасть в групповой этап турнира встретятся:Путь чемпионов:"Астана" (Казахстан) — АПОЭЛ (Кипр)"Скендербеу" (Албания) — "Динамо" (Загреб, Хорватия)"Селтик" (Шотландия) — "Мальме" (Швеция)"Базель" (Швейцария) — "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)"БАТЭ" (Беларусь) — "Партизан" (Сербия)Путь представителей лиг:"Лацио" (Италия) — "Байер" (Германия)"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Брюгге" (Бельгия)"Спортинг" (Португалия) —"Рапид" (Австрия) — "Шахтёр" (Украина)"Валенсия" (Испания) — "Монако" (Франция)Первые матчи плей-офф пройдут 18-19 августа, ответные – через неделю.Сегодня в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка плей-фф квалификации Лиги Европы. Стали известны все пары участников этой стадии турнира."Альтах" – "Белененсеш""Жилина" – "Атлетик""Стяуа" – "Русенборг""Заря" – "Легия""Витория" (Пльзень) – "Войводина""Милсами" – "Сент-Этьен""Яблонец" – "Аякс""Янг Бойз" – "Карабах""Мельде" – "Стандард"ПАОК – "Брондбю""Бордо" – "Кайрат""Лех" – "Видеотон""Динамо" (Минск) – "Зальцбург""Работнички" –"Слован" – "Хайдук""Атромитос" – "Фенербахче""Панатинаикос" – "Габала""Саутгемптон" – "Мидтъюлланд""Астра" – АЗ"Одд" – "Боруссия" (Дортмунд)– ХИК"Тун" – "Спарта"Первые матчи плей-офф пройдут 20 августа, ответные – через неделю.Жозе Моуринью остается на "Стэмфорд-Бридж" как минимум до 2019 года."Когда я возвращался сюда, я сказал, что испытываю особенные чувства к этому клубу. С тех пор ничего не изменилось", - комментирует португалец."Думаю, это вполне естественно, что я подписал новый контракт. Я надеюсь, что мы добьемся новых успехов в будущем – для болельщиков, для игроков, для клуба"Главный тренер "Зенита" Андре-Виллаш Боаш поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура РФПЛ с "Уфой", а также подтвердил уход из команды форварда Хосе Саломона Рондона."Новый стадион "Уфы" не проблема. Но проблема в том, что мы будем играть на искусственном газоне. Считаю, на уровне Премьер-Лиги нельзя проводить встречи на таких полях. Как бы то ни было, наша команда хорошо тренируется и будет полностью готова к матчу с уфимцами. Конечно, наша цель – победа. Мы помним, что "Уфа" не лучшим образом начала прошлый сезон, но довольно успешно завершила его. Это сильная команда, она очень хорошо организована. У "Уфы" отличный тренер и крепкий состав.Думаю, все вы понимаете, что Рондон покидает "Зенита" из-за лимита на легионеров. К сожалению, второй бомбардир Премьер-Лиги по итогам прошлого сезона оказывается не нужным России из-за этого правила. Сильные игроки уходят, наш уровень соответственно снижается. Рондон – превосходный футболист и отличный человек, но мы вынуждены расстаться с ним. Честно говоря, лучше бы ваша федерация озаботилась тем, чтобы не проводить матчи на искусственных полях, а готовить хорошие натуральные газоны, нежели придумывать лимит на легионеров. Это было бы лучше для футбола в России. Всё-таки на чемпионатах мира на синтетике не играют. Что касается замены Рондону, то посмотрим, какая ситуация сложится на трансферном рынке. Я просил клуб приобрести несколько новичков, но пока к нам никто не присоединился. На данный момент полностью доволен нашими форвардами – Артемом Дзюбой, Халком и Павлом Долговым" - сказал Виллаш-Боаш.Четвертый тур РФПЛ открывали "Терек" и "Мордовия", которые еще не побеждали в этом сезоне. Счет победам не удалось открыть и в этой встрече, равно как не удалось и открыть счет в самом матче.Первый тайм проходил довольно бодро, но до опасных моментов дело дошло только ближе к его концу, когда два шанса забить упустил Луценко и один момент не реализовал Мбенге.Во второй половине хозяева также упустили несколько хороших возможностей, а вот гости до штрафной соперника добирались редко. В итоге ничья 0:0.7 августа. Грозный. Стадион "Ахмат Арена"Годзюр, Уциев, Семёнов, Родолфо, Рыбусь, Варкен, Маурисио, Иванов, Айссати (Митришев, 83), Лебеденко (Мирзов, 67), Мбенге Садаев, 85).Ревишвили, Шитов, Гапон (Тишкин, 44), Рыков, Перендийя, Дудиев, Стеванович, Власов (Шипицин, 74), Ле Таллек, Луценко, Мухаметшин (Игнатович, 71).Ле Таллек, 15; Иванов, 89.Алексей МатюнинОсновной нападающий французского "Лиона" Александр Лаказетт продлит договор с клубом.Официально о сделке будет объявлено завтра, однако уже известно, что форвард продлит соглашение на один год (до 2019 года) и получит более выгодные финансовые условия.За первую команду "Лиона" Александр Лаказетт выступает с 2010 года.