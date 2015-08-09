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    Роман Герус: «Нейтрализуем лидеров ЦСКА и нам будет легче»


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    Голосов: 0
    09.08.2015 08:30
    Голкипер пермского «Амкара» Роман Герус в преддверии матча четвертого тура Премьер-лиги с московским ЦСКА в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» признался, что трудный график для уральцев только в плюс, а также назвал слабые стороны красно-синих.
    Голкипер пермского «Амкара» Роман Герус в преддверии матча четвертого тура Премьер-лиги с московским ЦСКА в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» признался, что трудный график для уральцев только в плюс, а также назвал слабые стороны красно-синих.

    - Роман, как проходит подготовка клуба к выездной встрече?
    - Подготовка, в принципе, проходит по тому же графику, как и к любому другому сопернику из чемпионата: теория, подстройка схем, разбор предстоящего оппонента. Обязательно рассматриваем сильные и слабые стороны команды. Работа у нас кипит.
    - «Амкар», судя по вашим словам, готов продолжить ту победную серию, которая у коллектива началась во втором туре?
    - Да, конечно. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом результате и постараемся взять три очка на «Арене Химки» в эти выходные. Получится ли у нас это – увидим уже скоро.

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    - ЦСКА, как и петербургский «Зенит», сейчас является лидером турнира, имея в своем активе девять очков после трех игр. За счет чего вы сможете остановить дружину Слуцкого?
    - Их статистика выглядит неплохо, согласен. Однако если посмотреть игру армейцев, будет видно, что опасные моменты есть и у их ворот. Любой из оппонентов красно-синих по первым встречам проявлял если не равное, то достойное соперничество на поле. Если реализовывать свои моменты, то можно добиться успеха.
    - Можно ли сказать, что если пермяки нейтрализуют Мусу, Еременко или Дзагоева, то игра армейцев развалится?
    - Не впервой противостоять им, и при этом каждый раз замечаю, что, если лидерам команды не удается показать тот футбол, на который они способны, ЦСКА валится. Так что вы правильно заметили: если кого-то нейтрализовать, то нам будет гораздо легче.
    - Удалось ли посмотреть валидольное противостояние команды Слуцкого со «Спартой» в Праге?
    - Да, интересная игра получилась, и мне кажется, что москвичи потратили очень много сил, чтобы добыть путевку в следующий этап. Нам это будет только на руку.
    - Противостояние с ЦСКА будет выездным для «Амкара». Это будет плюсом для вас или нет? Понятно, что после Праги для красно-синих лететь в Пермь было бы совсем не вариантом.
    - Да, тут все верно сказано. Если бы мы играли в домашних стенах, то ЦСКА пришлось бы совсем не сладко. Сейчас же им, напротив, будет легче. Родные трибуны помогут нашему сопернику, но мы будем готовы дать отпор.


    - Многие отмечают, что в тех же еврокубках вратарь и вся защитная линия московского гранда выглядели, мягко говорят, не очень внятно – четыре мяча в двух играх. Что скажете?
    - Повторюсь, что и в чемпионате России было много эпизодов, когда красно-синие должны были пропускать, но противник прощал. Просто сейчас в Лиге чемпионов попался такой коллектив, который смог выжать максимум из своих возможностей, да и ставка была несколько выше, чем в домашнем первенстве – все-таки Лига чемпионов. У ЦСКА есть проблемы в обороне.
    - У «Амкара» тяжелый график на август: сейчас вояж в Москву, затем дома принимаете «Анжи» и «Спартак», после чего отправляетесь в гости к «Ростову». Кроме Махачкалы, провалившей старт, все остальные исправно набирают очки в турнире.
    - Как показывает практика, чем сложнее соперник, тем легче «Амкару» играется. Я не знаю, почему так получается, но из года в год складывается такая тенденция. Хочется верить, что этот отрезок мы проведем достойно.
    - Герус уже два матча кряду держит свои ворота «сухими». В чем ваш секрет?
    - Никакого рецепта нет: смотрим игру линии атаки соперника и стараемся хорошо перекрыть все свободные зоны. В двух последних поединках защита сделала все, чтобы перекрыть пути противника к воротам, а мне только оставалось «снимать» верх. Надеюсь, что так будет и дальше.
    - Следите ли сами за этими цифрами или не придаете значения статистике?
    -Я всегда придерживался такого правила – лучше выиграть 6:5, чем сыграть по нулям. Три очка ценнее, чем одно.
    - Можно теперь настраиваться в выходные на 6:5 в Химках?
    - Если при этом мы выиграем у ЦСКА 6:5, то я согласен (смеется).
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК Амкар
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 9 августа 2015, 12:56

      "Нейтрализуем лидеров ЦСКА и нам будет легче" ...
      Это каких таких лидеров ЦСКА? Где ты там лидеров увидел. Конифея-Мордобойца, Натхо, он же Левий Пендель или болтливого и пьяного, после празднования липового чемпионства, подаренного по приказу кремля на юбилей конский, Дзагоева?

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      Рейтинг: +61

      3fire > Зенит 2015 9 августа 2015, 22:37

      Про липовое чемпионство лучше бы ты молчал! У зенита не только чемпионство купленное, но и ЛЕ. Так что хватит тут про фигню всякую писать. И толку что зенит скупаете в свой бомжатник пачками игроков по завышенным ценам? Потом даже за пол цены не могут продать...
      И кто по твоему в твоём любимом бомжатнике лидер?

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      Рейтинг: +3961

      Kollljan 9 августа 2015, 11:50

      Играйте спокойно, Амкар! Нет у ЦСКА никаких лидеров. А есть очень дырявая защита. Реализуйте свои моменты и всё.

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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 9 августа 2015, 09:51

      у ЦСКА в команде лидер Акинфеев как его они нейтрализуют???а нападение все Дзагоев Тошич Муса Еременко Нахо они одно целое даже если трех нейтрализовать останется два тогда уж нейтрализовать придется 2/3 команды!ЦСКА не зенит халка нет чтоб вырубить всю команду

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      Рейтинг: +129

      DAD81 9 августа 2015, 00:11

      Проблемы в обороне ЦСКА конечно есть. Да и не может их не быть, если вспомнить, что Вася и Игнаш толком не проходили предсезонку с командой. То травмы, то болезни. В предсезонных товарняках пару центр-деффов составляли Леша и Васин. Парни только начинают вкатываться в сезон. Вскоре все будет нормально.

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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 8 августа 2015, 23:34

      Не выросла еще нейтролизовалка!

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 8 августа 2015, 20:06

      клоун !!!

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 8 августа 2015, 19:49

      Нейтрализаторов хватит? )))

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