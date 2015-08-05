«Секс не приносит столько радости, сколько победа на чемпионате мира». Как Криштиану Роналду работает над своим имиджем

<em> Нападающий «Реала» Криштиану Роналду закрыл рот репортерам, которые замучили его вопросами о коррупционном скандале ФИФА: «Футболисты обсуждают не ФИФА, а музыку, женщин и прически». «Бомбардир» решил дополнить цитатник португальца не менее яркими высказываниями. </em> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о роскоши</strong></div> <div>«Я не живу роскошно и не хочу, чтобы мой сын жил роскошно. Не хочу, чтобы он ходил в элитную школу. Он должен смешаться с обычными людьми».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о конкурентах</strong></div> <div>«Иньеста, Хави и Месси играют просто отлично. Но даже если бы я мог подписать любого игрока «Барселоны», я бы не купил никого».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о публичности</strong></div> <div>«Иногда приходится надевать маску. Нельзя улыбаться всем и все время, это невозможно. Люди меня не знают. Я не хочу, чтобы меня знали только близкие друзья». </div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о критике</strong></div> <div>«Я не чувствую давления на себе. Все происходит естественным образом, и мне незачем кому-то что-то доказывать. Футбольное поле является местом, которому я отдаю предпочтение для ответа тем, кто говорит много».<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/19cirmgaqwf02jpg.jpg" width="720" height="405" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о благотворительности</strong></div> <div>«Мой отец всегда учил меня, что если ты делаешь добро и помогаешь другим, бог вернет тебе это вдвойне. Так и произошло со мной. Я старался помогать нуждающимся, а Бог помог мне гораздо больше».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о самоотдаче</strong></div> <div>«Я всегда хочу быть лучшим и не изменюсь никогда. Хочу проводить по 60 хороших матчей за сезон. Я давно понял для себя, что разница между хорошими игроками и звездами – это работа».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о творческих планах</strong></div> <div>«Если меня попросят записать песню, которая будет проигрываться на «Сантьяго Бернабеу» перед матчами, я соглашусь».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о сексе</strong></div> <div>«Уверен, что секс не приносит столько радости, сколько победа на чемпионате мира. Дело не в том, что секс — это плохо, однако чемпионат мира проходит только раз в четыре года, чего не скажешь о сексе».<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Christiano-Ronaldo-Irina-Shayk-by-Mario-Testino-for-Vogue-Spain-June-2014-6.jpg" width="720" height="420" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о людях вокруг</strong></div> <div>«Мне нравятся позитивные люди, довольные жизнью и улыбающиеся, потому что это влияет и на меня».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о зависти</strong></div> <div>«Люди свистят мне, потому что я красивый, богатый и отличный футболист. Они мне завидуют».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о скромности</strong></div> <div>«Всем, кому нравится футбол, нравлюсь и я».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о прессе</strong></div> <div>«Я могу смело назвать себя жертвой прессы, они представляют меня в негативном свете. А в жизни я всегда искренен, и честен в своих эмоциях».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду об имидже</strong></div> <div>«Я слишком серьезен на футбольном поле – поэтому многие считают меня высокомерным. Большинству нравится Лионель Месси, так как у меня плохой имидж».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о другом пути</strong></div> <div>«Если бы я не стал футболистом, то, скорее всего, пошел бы работать официантом».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о досуге</strong></div> <div>«Я не курю, не употребляю алкоголь и не трачу много денег. Большую часть своего времени я провожу со своей семьей».<br /> <br /> <p class="MsoNormal"><a href="https:///articles/?id=437115"><strong>«Я и мои люди − это топ. А ты − дерьмо». Как Жозе Моуринью ругается со всем миром</strong></a></p> </div> <div> </div>