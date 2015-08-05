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  • «Секс не приносит столько радости, сколько победа на чемпионате мира». Как Криштиану Роналду работает над своим имиджем

«Секс не приносит столько радости, сколько победа на чемпионате мира». Как Криштиану Роналду работает над своим имиджем

<em> Нападающий «Реала» Криштиану Роналду закрыл рот репортерам, которые замучили его вопросами о коррупционном скандале ФИФА: «Футболисты обсуждают не ФИФА, а музыку, женщин и прически». «Бомбардир» решил дополнить цитатник португальца не менее яркими высказываниями. </em> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о роскоши</strong></div> <div>«Я не живу роскошно и не хочу, чтобы мой сын жил роскошно. Не хочу, чтобы он ходил в элитную школу. Он должен смешаться с обычными людьми».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о конкурентах</strong></div> <div>«Иньеста, Хави и Месси играют просто отлично. Но даже если бы я мог подписать любого игрока «Барселоны», я бы не купил никого».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о публичности</strong></div> <div>«Иногда приходится надевать маску. Нельзя улыбаться всем и все время, это невозможно. Люди меня не знают. Я не хочу, чтобы меня знали только близкие друзья». </div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о критике</strong></div> <div>«Я не чувствую давления на себе. Все происходит естественным образом, и мне незачем кому-то что-то доказывать. Футбольное поле является местом, которому я отдаю предпочтение для ответа тем, кто говорит много».<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/19cirmgaqwf02jpg.jpg" width="720" height="405" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о благотворительности</strong></div> <div>«Мой отец всегда учил меня, что если ты делаешь добро и помогаешь другим, бог вернет тебе это вдвойне. Так и произошло со мной. Я старался помогать нуждающимся, а Бог помог мне гораздо больше».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о самоотдаче</strong></div> <div>«Я всегда хочу быть лучшим и не изменюсь никогда. Хочу проводить по 60 хороших матчей за сезон. Я давно понял для себя, что разница между хорошими игроками и звездами – это работа».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о творческих планах</strong></div> <div>«Если меня попросят записать песню, которая будет проигрываться на «Сантьяго Бернабеу» перед матчами, я соглашусь».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о сексе</strong></div> <div>«Уверен, что секс не приносит столько радости, сколько победа на чемпионате мира. Дело не в том, что секс — это плохо, однако чемпионат мира проходит только раз в четыре года, чего не скажешь о сексе».<br /> <br /> <img src="https:///images/upload/Christiano-Ronaldo-Irina-Shayk-by-Mario-Testino-for-Vogue-Spain-June-2014-6.jpg" width="720" height="420" alt="" /></div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о людях вокруг</strong></div> <div>«Мне нравятся позитивные люди, довольные жизнью и улыбающиеся, потому что это влияет и на меня».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о зависти</strong></div> <div>«Люди свистят мне, потому что я красивый, богатый и отличный футболист. Они мне завидуют».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о скромности</strong></div> <div>«Всем, кому нравится футбол, нравлюсь и я».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о прессе</strong></div> <div>«Я могу смело назвать себя жертвой прессы, они представляют меня в негативном свете. А в жизни я всегда искренен, и честен в своих эмоциях».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду об имидже</strong></div> <div>«Я слишком серьезен на футбольном поле – поэтому многие считают меня высокомерным. Большинству нравится Лионель Месси, так как у меня плохой имидж».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о другом пути</strong></div> <div>«Если бы я не стал футболистом, то, скорее всего, пошел бы работать официантом».</div> <div> </div> <div><strong>Криштиану Роналду о досуге</strong></div> <div>«Я не курю, не употребляю алкоголь и не трачу много денег. Большую часть своего времени я провожу со своей семьей».<br /> <br /> <p class="MsoNormal"><a href="https:///articles/?id=437115"><strong>«Я и мои люди − это топ. А ты − дерьмо». Как Жозе Моуринью ругается со всем миром</strong></a></p> </div> <div> </div>

Испания. Примера Испания Реал Барселона Хави Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (13)
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Зенит 2015
1438782179
Если постоянно спать с пробиркой и, при этом, вытирать слёзы кружевным шёлковым платочком, то о нормальном сексе можно только мечтать .
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Big_Devil
1438782529
Чего вы так взъелись на Роналду? Чем он вам не нравится? И Месси, и Роналду симулируют, но одни видят одно, а вторые - другое. Вы бы лучше радовались тому, что воочию видите игру таких футболистов.
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Busta Rhumes
1438783775
Уважуха Кришти, сам себя сделал, всего добился упорным трудом и в 30 лет планку не опускает! Думаю, ещё пять лет точно поиграет на самом высоком уровне!
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VIPded
1438786647
Мастер. Но не люблю. Как и Месси. )))
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DmitriM
1438792299
Ну про Криштиано уже сказано предостаточно, вокруг таких игроков всегда куча слухов, но все таки хочется сказать, что если бы российские футболисты брали с него пример, наш уровня футбола был бы на много выше, спасибо ему за каждый матч и за каждую цитату:) он всем уже все доказал, он сделал себя сам, и хотя бы з это заслуживает огромного уважения!
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Ele13
1438793941
Криштиану - великолепный игрок, один из лучших своего поколения. Конечно, ему не 23 и он усердно работает над собой, как брендом. И при этом он всегда нацелен на трудную работу, готов полностью отдавать все силы игре.
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Seenshade
1438797993
Криш красава. Не надо ребенка баловать с ранних лет
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siberon
1438799622
Вкладывает в себя как в дорогой актив, ну, или в проект.. как угодно. И реально зарабатывает на этом бабло. Этакая Роналдо Corp.
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Katt
1438801455
Дай Бог, что всё, что говорит КР7 было так и никак по-другому А вообще, очень достойно
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3eмлянин
1438873040
Чёт так задумался товарищ в Красном пиджаке
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