Золотая вера. Кто выиграет от перехода Ди Марии в «ПСЖ»

Аргентинский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Анхель Ди Мария уже вот-вот станет игроком "ПСЖ". "Бомбардир" разбирается в ситуации и рассказывает о том, кому этот трансфер наиболее выгоден со всех точек зрения.



Работа над ошибками



Прошлым летом "Манчестер Юнайтед" не постеснялся заплатить мадридскому "Реалу" за Ди Марию 75 миллионов евро. "Дьяволы" снова в гонке" - слышалось со всех уголков Англии. Новый главный тренер команды Луи Ван Гаал затеял в команде громадную перестройку, а приобретение Ди Марии должно было стать большим толчком к прогрессу "Юнайтед". Однако "Челси" выиграл чемпионат, "Манчестер" едва зацепился за Лигу чемпионов, а аргентинский полузащитник так и не смог должным образом проявить себя в Англии.



Виной всему травмы? Не подошел под тактическую схему? Совсем нет. Тут дело больше в психологии и в том, что Анхель не смог примерить на себя новый статус большой звезды. В "Реале" он всегда находился за спиной Криштиану Роналду, перед которым танцевали толпы журналистов и ярых фанатов. Там жилось и игралось аргентинцу куда спокойнее. Другое дело – Английская Премьер-лига, где футболист с ценником в 75 миллионов не мог оставаться без внимания телекамер. Каждый промах, каждое неудачное действие Ди Марии каралось и беспощадно обсуждалось везде, где это только можно было делать.







Не стоит забывать и про февральскую попытку ограбления дома Анхеля, серьезно надломившую состояние его семьи. Ди Мария перевез родных в гостиницу, но о былом комфорте и спокойствии совершенно позабыл. После этого случая Анхель неизменно представал бледной тенью самого себя. "Ди Мария должен подстраиваться под нашу философию", - неустанно повторял Луи Ван Гаал. Но аргентинец, весь позитивный настрой которого вдруг куда-то пропал, сломался окончательно. В "Юнайтед" уже вряд ли могли рассчитывать на возвращение фантастической формы Анхеля.



"Ди Мария провалился в "Манчестер Юнайтед", и этот факт теперь навсегда останется в его резюме", - сказал бывший защитник "дьяволов" Рио Фердинанд. Продажа полузащитника в "ПСЖ" - шанс для "Манчестера" не только вернуть потраченные средства, проведя работу над ошибками, но и избавиться от портившей имидж клуба обузы. Теперь Луи Ван Гаал сможет полностью сосредоточиться на воспитании Мемфиса Депая, построении сложных тактических схем и выводе "Манчестера" на следующий уровень – борьбы за чемпионский титул. Уже без Ди Марии.







Золотые горы



Имидж нынешнего "ПСЖ" в Европе пока серьезен и без новых громких трансферных сделок. Чего стоит только наличие в команде Златана Ибрагимовича, о котором везде и всегда говорят фактически ежечасно. В Лиге 1 парижане могут валять дурака на протяжении почти целого сезона, а потом все равно на флажке выиграть титул. Но задача и амбиции подопечных Лорана Блана в предстоящем сезоне немного другие. Взятие Лиги чемпионов – вот приоритетная цель "ПСЖ" на самое ближайшее время. Для этого как раз и нужны статусные люди, вроде Анхеля Ди Марии.



Талантливый Лукас Моура пока не впечатляет, опытный Эсекьель Лавесси уже не тянет. Даже Ибрагимович начинает выражать готовность сменить обстановку. Шейхов из "ПСЖ" такая ситуация совсем не устраивает. Не сдерживай "ПСЖ" финансовый фэйр-плей, Ди Мария и ему подобные уже давно полностью составляли бы основу команды. "Это игрок, который может поднять клуб на новый уровень. Он тот, кто нужен "ПСЖ", чтобы проходить дальше в Лиге чемпионов", - высказывает мнение о переходе Анхеля Ди Марии тренер "Кастильи" Зинедин Зидан. И тренер парижского клуба Лоран Блан вторит словам своего звездного коллеги.



К большому сожалению владельцев команды, "ПСЖ" может приобрести всего одного такого игрока в летнее трансферное окно. Боссы клуба решили сделать ставку на Ди Марию. И кажется, что в этот раз она обязательно должна сыграть. "ПСЖ" несомненно выиграет от этого трансфера, а потери в деньгах для шейхов не выглядят такими уж чувствительными. "Манчестер" получит от трансфера порядка 50-60 миллионов евро, а сам Анхель подпишет с новым клубом 4-летний контракт. При этом Ди Мария обязательно принесет "ПСЖ" пользу, в каком бы состоянии он сейчас не был.







Реанимация



Смена обстановки аргентинскому полузащитнику сейчас необходима. Переезд в новую страну – возможность оставить все проблемы в прошлом и реанимировать карьеру. Ди Мария по-прежнему считается одним из самых талантливых и высококлассных футболистов мира, а во Франции на него будет оказываться куда меньше давления. У аргентинца снова появится шанс обрести веру в себя, заручившись поддержкой богатого руководства и тренерского штаба.



"Я продолжаю верить в Ди Марию", - говорил Гарри Невилл, когда в игре аргентинского футболиста наступил резкий спад. Вот и сейчас всем поклонникам игры Анхеля остается слепо верить в то, что он вновь засверкает новыми красками. Вот только для этого Ди Марии действительно предстоит серьезно потрудиться. Чтобы закрепиться в "Юнайтед", нужно было постоянно работать над собой. Ди Мария в Англии не прогрессировал и откровенно халтурил на протяжении целого сезона, но судьба все еще благосклонна к его персоне.



Переход в "ПСЖ" нельзя рассматривать для Анхеля как шаг назад. Хотя бы потому, что он сможет в ближайшие несколько лет стабильно выигрывать титулы и выступать в Лиге чемпионов. Таким образом, от этого трансфера выигрывают абсолютно все. "Манчестер Юнайтед" восстанавливает финансовое положение и избавляется от звездной обузы, "ПСЖ" - повышает качество состава и снова заставляет говорить о себе, а сам Ди Мария наконец-то восстанавливает психологическое состояние и обретает комфорт. Если судить по его игре, то Анхель – не Месси, ему просто нужен второй шанс.



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