ЦСКА - «Рубин» - 1:0, «Ростов» - «Терек» - 1:1. Онлайн событий дня

<em> Стартовавший вчера чемпионат России продолжится сегодня двумя интересными матчами. «Бомбардир» освещает все события, которые происходят вокруг встреч ЦСКА с «Рубином» и «Ростова» с «Тереком».<br /> <br /> </em><strong>23:01 </strong>Неплохим получился сегодняшний день в РФПЛ. Завтра нас ожидает выезд "Локомотива" в Саранск, дебют обеих новичков из ФНЛ в игре друг против друга и ставшее одиозным противостояние "Зенита" с "Динамо. Но это все завтра. А на сегодня пора заканчивать. Вместе с вами за российским футболом сегодня следила команда "Бомбардира". Оставайтесь с нами - дальше еще круче! <strong><br /> <br /> 22:55 </strong>И 1:1! "Терек" успел сравнять и продлить свою голевую серию в играх с "Ростовым"<strong><br /> <br /> 21:45 </strong>Гол "Ростова"! Сейду уехал в Италию<strong>,</strong> но Думбия в РФПЛ по-прежнему забивает. Мусса Думбия открывает счет <strong><br /> <br /> 20:52 </strong>А вот еще один. В рамках Премьер-Лиги" Ростову" только один раз удавалось отыграть матч с "Тереком" на ноль. Это, если что, было аж 10 лет назад. <strong><br /> <br /> 20:49 </strong>Кое-что об истории личных встреч. "Ростов" - "Терек": всего матчей - 17, количество побед - по 6, ничьих - 5, разница мячей - 16:20. Последний матч - гостевая победа "Терека" со счетом 0:1. Звоночек для хозяев<strong><br /> <br /> 20:44 </strong>Она сегодня за "Ростов". А вы?<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный8(2).png" width="580" height="373" alt="" /><strong><br /> <br /> 20:39</strong> Владимир Стогниенко более лаконичен и эмоционален. Это он так про голевой пас болгарина. Пяткой.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный8(1).png" width="500" height="228" alt="" /><br /> <br /> <strong>20:36</strong> Вернемся ненадолго к прошлому матчу, чтобы узнать мнение известных комментаторов. Вот что говорит Александр Неценко с ВГТРК<strong><br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный8.png" width="500" height="240" alt="" /><br /> <br /> 20:31 </strong>Ну а у "Ростова" сразу два интересных имени. Вратарь Сослан Джанаев, который, кажется, наконец-то получит шанс стать основным вратарем хоть где-то. И крайний защитник Тимофей Маграсов. "Кто это?"- спрашивают сейчас многие из нас. Вот скоро и узнаем. <strong><br /> <br /> 20:30</strong> В составе гостей любопытно появление с первых минут бразильца Родолфо. Кому-то вернули его 2007-й<strong><br /> <br /> 20:25: </strong>У нас с вами есть полчаса, чтобы перевести дух и дождаться очередного матча. Составы на который уже известны. <br /> <br /> <div><strong>«Ростов»: Джанаев, Маргасов, Баштуш, Навас, Новосельцев, Гацкан, Калачeв, Канга, Думбия, Полоз, Бухаров.</strong></div> <div><strong> </strong></div> <div><strong>«Терек»: Годзюр, Родолфо, Адилсон, Айссати, Семeнов, Мбенге, Иванов, Кузяев, Рыбусь, Пирис, Лебеденко.</strong></div> <br /> <strong>20:23</strong> Все! ЦСКА все-таки нашел в себе силы забить гол, который они, безусловно, заслужили. Как сказал Алан Дзагоев, "500 моментов создали". Кстати, как вам слова "армейца" про автобус "Рубина - не слишком жестко?<strong><br /> <br /> 19:24 </strong>6,1 км пробежал за первый тайм Максим Канунников - самый большой показатель на поле. Неудивительно, что он так тяжело дышал на интервью. Что, впрочем, не помешало ему выдать очень толковый анализ игры собственной команды.<br /> <strong><br /> 19:17</strong> По нулям первый тайм. Но есть надежда, что вторая половина будет бодрее. Продолжаем следить <strong><br /> <br /> 18:28 </strong>Команды вышли на поле, а это значит, что мы все дружно переходим в наш <a href="https:///online/80916" target="_blank"><strong>текстовый онлайн</strong></a>. После матча встречаемся здесь, чтобы обсудить итоги и перейти к встрече "Ростова" и "Терека"<strong><br /> <br /> 18:05</strong> Еще раз о составах, теперь с красивыми расстановками. ЦСКА будет не хватать сегодня Василия Березуцкого, хотя если смотреть на телекартинку, даже не поймешь, что его нет - слишком сильно похож дублер. "Рубин" покажет пару малознакомых или совсем незнакомых фамилий. Но не думайте, что потеря известности означает потерю качества. Ринат Билялетдинов научил нас тому, что любит и умеет развивать молодежь.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный2(3).png" width="270" height="354" alt="" /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный5.png" width="270" height="355" alt="" /><strong><br /> <br /> 17:54 </strong>Газон сегодня в отличном состоянии и обещает нам техничный футбол, тем более что в составе обеих команд хватает умельцев.<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11356738_505376196277988_1908800772_n.jpg" width="500" height="500" alt="" /><strong><br /> <br /> 17:40 Стартовый состав "Рубина": Рыжиков, Кузьмин, Кверквелия, Камболов, Котуньо, Кисляк, Батов, Оздоев, Канунников, Карадениз, Дядюн</strong><strong><br /> <br /> 17:34 Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Натхо, Дзагоев, Ерeменко, Тошич, Муса.<br /> <br /> 17:27 </strong>Шансы пробиться в состав у Васина в этом году возрастут, ведь российский футбол снова перешел на лимит "6+5". Он повлечет за собой немало изменений. Мы даже разобрали будущие расстановки каждого клуба Премьер-Лиги отдельно. Читайте. <br /> <br /> <span style="font-size: 16px;"><strong><a href="https:///old/articles/435793.shtml" target="_blank">Первоклассная математика. В каких составах клубы РФПЛ начнут сезон при новом лимите</a></strong></span><strong><br /> <br /> 17:07 </strong>Виктор Васин: "Каждый невыход на поле будет для меня обидным". Защитник ЦСКА вернулся из "Мордовии", чтобы еще раз попробовать отвоевать место в основе. Получится или нет, узнаем совсем скоро - составы вот-вот объявят. <strong><br /> <br /> 16:50 </strong>Некоторые фанаты выбирают более душевную обстановку. В одном из пабов столицы уже готовы к наплыву болельщиков<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/11420754_1690501724515166_1798617745_n.jpg" width="500" height="500" alt="" /><strong><br /> <br /> 16:36 </strong>Особая зона "Арены Химки" На таких местах будут смотреть игру самые состоятельные ВИП-болельщики. Хотели бы оказаться на их месте?<br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный2(2).png" width="580" height="399" alt="" /><strong><br /> <br /> 16:26 </strong>Клубный канал "Рубина" продолжает радовать качественной работой. Сделали превью к матчу, соединив в одном видео две безумно крутых вещи - футбол и музыку AC/DC. <strong><br /> <br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/m-_zXfCbyIw" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> <br /> <br /> 16:06 </strong>Победитель матча получит возможность хотя бы на несколько часов, но возглавить турнирную таблицу. Потому что "Уфа" вчера не смогла обыграть "Спартак". Или наоборот... В общем, у нас есть шикарная фотогалерея с того матча - вы ее посмотрите и сами решите, кто вчера больше заслуживал победы.<br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=435949" target="_blank"><strong>"Спартак" - "Уфа" - 2:2. Как это было (ФОТО) </strong></a><strong><br /> <br /> 15:48 </strong>Статистика личных встреч ЦСКА и "Рубина": 29 игр, 15 побед у "армейцев", 10 - у казанцев, 4 ничьи, разница мячей 39:26. Последний матч закончился со счетом 3:0 в пользу ЦСКА <strong><br /> <br /> 15:34 </strong>В такой форме ЦСКА и "Рубин" сегодня появятся на поле. Посмотрим, пойдут ли Акинфееву розовые вставки, а полевым игрокам "Рубина" - ромбики.<strong><br /> <br /> <img src="http://soccer.ru/images/upload/Безымянный(89).png" width="414" height="411" alt="" /><br /> <br /> 15:15 </strong>А начнем с истории. Вот вы знали, что "Рубин" раньше назывался "Искрой"? Клубный канал казанцев даже снял о переименовании команды целый документальный фильм. Получилось достойно и увлекательно. Обязательно смотрим. <br /> <br /> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8Bjfbm-xw7A" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe> <strong><br /> <br /> 15:10</strong> И прежде, чем с головой уйти в российский футбол, давайте вспомним еще один матч, случившийся сегодня. "Реал" и "Рома" устроили бой в Австралии. Обошлось, правда, без голов, но в нашем онлайне все равно было очень задорно и познавательно. Почитайте. Но только потом сразу возвращайтесь сюда! <br /> <br /> <a href="https:///online/81705" target="_blank"><span style="font-size: 16px;">"Реал Мадрид" - "Рома". Текстовый онлайн матча</span></a><br /> <br /> <strong>15:00</strong> Привет, друзья! Сегодня обсуждаем два очень любопытных матча: "Рубин" отправится в гости к ЦСКА, в котором еще не знают, будет ли Леонид Слуцкий их тренером, а "Терек" проэкзаменует "Ростов", сильно перекроивший состав за эти полтора месяца.<br /> <br /> <strong>Внимание!</strong> С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: <a href="https:///" target="_blank">bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!