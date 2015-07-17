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«Спартак» - «Уфа» - 2:2. Как это было (ФОТО)

<em>"Спартак" и "Уфа" не смогли выявить сильнейшего в <a href="https:///online/80918" target="_blank">стартовом матче</a> чемпионата РФПЛ (2:2). "Бомбардир" показывает самые яркие моменты прошедшего противостояния через объектив Натальи Кондратенко.</em><br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/IMG_8549 copy.jpg" alt="" /><br /> <br /> Вера фанатов в Дмитрия Аленичева достойна уважения! Перед матчем с "Уфой" надежд и ожиданий у спартаковских болельщиков было много, но пока они по-прежнему не оправдываются. <br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D3435.jpg" alt="" /><br /> <br /> Присутствовал на матче и Леонид Федун. Увиденным он доволен вряд ли. <br /> <br /> <img width="580" height="870" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D3500(1).jpg" alt="" /><br /> <br /> Судья сразу знал, что матч получится интересным.<br /> <br /> <img width="580" height="870" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D3730.jpg" alt="" /><br /> <br /> Давид Юрченко пытался заставить защитников хотя бы немножко ему помогать. <br /> <br /> <img width="580" height="374" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D3594.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="810" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D3693.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="695" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D3896.jpg" alt="" /><br /> <br /> Но обычно ему все приходилось делать самому.<br /> <br /> <img width="580" height="414" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D3777.jpg" alt="" /><br /> <br /> В этом моменте не спас даже Юрченко. Сердар Таски, проявив навыки каратиста, переправил мяч в сетку. У "Уфы" к тому времени уже был один мяч в запасе, поэтому от произошедшего никто и не думал падать духом. <br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D4250.jpg" alt="" /><br /> <br /> Футболисты "Уфы" не стеснялись останавливать атаки "Спартака" любыми способами. Наказание следовало незамедлительно. <br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D3958.jpg" alt="" /><br /> <br /> Юра Мовсисян снова ничем не запомнился. Не убедил он Дмитрия Аленичева своей игрой. <br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D4172.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D4199.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="870" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D4212.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D4220.jpg" alt="" /><br /> <br /> А вот Зе Луиш свой класс показал. Первый момент новичок "Спартака" не использовал, но уже следующий стандарт воплотил в гол! <br /> <br /> <img width="580" height="870" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D3952.jpg" alt="" /><br /> <br /> Красивых девушек на матче было много!<br /> <br /> <img width="580" height="871" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D4420.jpg" alt="" /><br /> <br /> Артем Ребров их поддержку оценил!<br /> <br /> <img width="580" height="870" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D3462.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="870" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D3478.jpg" alt="" /><br /> <br /> Оба тренера остались не совсем довольны цифрами на табло. <br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D4020.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img width="580" height="387" src="http://soccer.ru/images/upload/AD7D4414.jpg" alt="" /><br /> <br /> А маленькие болельщики все равно в восторге! Для них футбол - это пока просто развлечение. "Валерить" им еще предстоит. <br /> <br /> <a href="https:///articles/?id=435913" target="_blank"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="font-size: 16px;"><strong>«Спартак» - «Уфа» - 2:2. Онлайн главных событий дня</strong></span></span></a><br /> <br /> <a href="https:///online/80918" target="_blank"><span style="font-size: 16px;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);"><strong>Онлайн матча</strong></span></span></a><br /> <em><br /> <strong>Внимание! </strong>С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:<a href="https://" target="_blank"> bombardir.ru</a> В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!</em><br />

Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Таски Сердар Юрченко Давид Мовсисян Юра Зе Луиш Колыванов Игорь Аленичев Дмитрий
Комментарии (13)
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slavа0508
1437163915
Валера вернись!!!Без тебя нам и второго места не видать
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ttter
1437166174
Игра понравилась,реализация-жуткая.
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mi1oserd
1437168599
Хорошая подборка фотографий, спасибо!
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Бешеный Джек
1437181335
Свиньи как играли как свиньи так они и будут играть дальше
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GM
1437199841
Середняк чемпионата вырвал ничью у аутсайдер чемпионата на своем поле. Газон на поле был хороший ;)
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green1999
1437223000
Набрали на летнюю практику молодую творческую биомассу
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Николай51
1437288891
Очень сильно жду, когда же вернется прежний, любимый мною Спартак. Надеюсь, что доживу до этого момента!!! Удачи тебе Дмитрий в создании боеспособного коллектива.
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ЕкатеринаFCSM
1437297159
Спасибо за фото :-)
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Nik Balin
1437503443
Жду хорошей игры СПАРТАКА. Удачи новому тренеру!
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bodak
1438192336
зе луиш показал какого класа он игрок
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