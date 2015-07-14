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    Краснодарский шавинизм. Главные вопросы по переходу Андрея Аршавина в «Кубань»


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    Голосов: 0
    14.07.2015 10:15
    Андрей Аршавин отказался завершать карьеру в 34 года и стал игроком "Кубани". Зачем возрастной игрок краснодарцам, и для чего сам футболист променял должность в "Зените" на российский юг – "Бомбардир" отвечает на все вопросы по сделке.
    Андрей Аршавин отказался завершать карьеру в 34 года и стал игроком "Кубани". Зачем возрастной игрок краснодарцам, и для чего сам футболист променял должность в "Зените" на российский юг – "Бомбардир" отвечает на все вопросы по сделке.
    Как это стало возможно?
    Контракт Андрея Аршавина с "Зенитом" истек по окончании сезона. Несмотря на желание игрока продолжать карьеру, клуб не сделал ему нового предложения. После этого появлялись сообщения о возможности окончания карьеры, поскольку долгое время единственным вариантом в прессе был переход в "Уфу". Помимо этого Аршавину было предложено перейти на административную должность в "Зените".
    После этого стало известно, что полузащитника видели в Краснодаре. Считалось, что он может перейти в местный одноименный клуб. В итоге Аршавин подписал контракт с "Кубанью" на один год.
    Зачем это "Кубани"?
    По слухам, в данный момент краснодарская команда испытывает некоторые проблемы с финансами и не может себе позволить покупать дорогостоящих игроков. Более того, из "Кубани" уже ушли несколько лидеров, среди которых Ивелин Попов. Сейчас ставка в трансферной политике делается на свободных агентов и тех, кого можно взять в аренду. Вдобавок, свою роль сыграл и российский паспорт. Наконец, новый главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов отлично знаком с Аршавиным. Для него Андрей может стать проводником идей на поле и непосредственным играющим помощником.
    "Аршавин на данный момент еще не в "Кубани", но мы его ждем. Хотелось бы, чтобы он присоединился к нам как можно быстрее.

    Не думаю, что Аршавин потерял мотивацию. Андрей – очень сильный игрок и точно еще не сказал своего последнего слова. Безусловно, Аршавин – человек с громким именем, но если бы он на данный момент не являлся бы хорошим футболистом, то мы бы его вряд ли рассматривали", – говорил Хохлов еще до подписания контракта.
    При этом некоторые считают, что переход Аршавина в "Кубань" – следствие было славы игрока:
    "Вообще это сложный человек. У него болезненное самолюбие. Он вообще-то злой человек – по психике. Он знает себе цену и эту цену себе всегда умел набить, поэтому мы о нем еще долго будем слышать", – заявил агент Владимир Абрамов.

    А зачем Аршавину?
    Судя по интервью Аршавина за последний год, он хочет завершить карьеру в качестве нужного и полезного футболиста, а не вечного запасного. Возможно, нехватка игровой практики мешает адекватно оценить собственную физическую форму и запас сил. В любом случае – переезд в "Кубань" поможет Андрею доказать, что он все еще может быть полезным. Вдобавок, этим он дал понять, что приоритетом была именно возможность чаще выходить на поле, а не деньги.
    Может ли он вернуться в сборную?
    Если подобное и случится, то будет признанием неспособности найти более подходящих игроков на его позицию, нежели признанием игровых достижений Аршавина. Как в случае с центральными защитниками, которые вызываются не только потому, что сами играют хорошо. История Андрея Аршавина и сборной не кажется способной на продолжение. И это не нужно, в том числе, и самому футболисту. Он сменил клуб, чтобы достойно завершить карьеру. Скорее всего, следующим летом Аршавин объявит о завершении карьеры, поэтому разговоры о сборной затевать не стоит. Даже если он вдруг начнет показывать запредельный футбол.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт "Зенита"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +12

      sanya254 18 июля 2015, 17:44

      Жалко Шаву

      0
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      Рейтинг: +10

      dzer 15 июля 2015, 18:31

      Да уж великий футбольный эксперт написал последний абзац, правда как всегда без альтернатив

      0
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      Рейтинг: +35

      gracie 15 июля 2015, 13:09

      Для многих игра Андрея будет радостью и хорошим тонусом для молодёжи в сборной России .Верим в Аршавина!!!!!Он утрёт сопли всем своим злопыхателям!

      1
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      Рейтинг: +35

      gracie 15 июля 2015, 13:00

      Спартаковская 100% фальшивка ,трёп и пьяная байка, которую сочиняют пьяные фанаты в пивном баре после очередного провала своей ''народной''команды!

      0
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      Рейтинг: +35

      gracie 15 июля 2015, 12:49

      Вся негативная шумиха о Аршавине в столичных СМИ надоела, ведь в Москве гораздо больше известных футболистов из РПЛ которые по тем или иным причинам уходили из Спартака, ЦСКА,Динамо и тд.Их можно было обсуждать не меньше. Но очевидно Аршавин лучший игрок последнего десятилетия 21века в России.Хватит жевать эту тему! Все пишут о нём море негатива ,но только этим подчёркивают его величину как игрока .Пожелаем же ему красивого футбола и удачи!!!!!

      1
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      Рейтинг: +418

      Masimobelini 15 июля 2015, 11:21

      Думаю,ничего путного из этого не выйдет.

      0
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      Рейтинг: +96

      Islam0500 15 июля 2015, 09:17

      Как ни как легенда российского футбола

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 июля 2015, 20:35

      ну здоровья Аршавину!!!!
      будем поглядеть как у него сложится

      0
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      Рейтинг: +22

      Carcasss 14 июля 2015, 20:23

      будем надеяться, что Андрюшка кубанской борозды особо не попортит

      0
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      Рейтинг: +66

      footlover 14 июля 2015, 20:11

      Аршавин - один из лучших игроков в нашей стране. И если он чувствует в себе силы доказывать это на поле - великий ему респект!

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