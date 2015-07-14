Краснодарский шавинизм. Главные вопросы по переходу Андрея Аршавина в «Кубань»

Андрей Аршавин отказался завершать карьеру в 34 года и стал игроком "Кубани". Зачем возрастной игрок краснодарцам, и для чего сам футболист променял должность в "Зените" на российский юг – "Бомбардир" отвечает на все вопросы по сделке.

Андрей Аршавин отказался завершать карьеру в 34 года и стал игроком "Кубани". Зачем возрастной игрок краснодарцам, и для чего сам футболист променял должность в "Зените" на российский юг – "Бомбардир" отвечает на все вопросы по сделке.

Как это стало возможно?

Контракт Андрея Аршавина с "Зенитом" истек по окончании сезона. Несмотря на желание игрока продолжать карьеру, клуб не сделал ему нового предложения. После этого появлялись сообщения о возможности окончания карьеры, поскольку долгое время единственным вариантом в прессе был переход в "Уфу". Помимо этого Аршавину было предложено перейти на административную должность в "Зените".

После этого стало известно, что полузащитника видели в Краснодаре. Считалось, что он может перейти в местный одноименный клуб. В итоге Аршавин подписал контракт с "Кубанью" на один год.

Зачем это "Кубани"?

По слухам, в данный момент краснодарская команда испытывает некоторые проблемы с финансами и не может себе позволить покупать дорогостоящих игроков. Более того, из "Кубани" уже ушли несколько лидеров, среди которых Ивелин Попов. Сейчас ставка в трансферной политике делается на свободных агентов и тех, кого можно взять в аренду. Вдобавок, свою роль сыграл и российский паспорт. Наконец, новый главный тренер "Кубани" Дмитрий Хохлов отлично знаком с Аршавиным. Для него Андрей может стать проводником идей на поле и непосредственным играющим помощником.

"Аршавин на данный момент еще не в "Кубани", но мы его ждем. Хотелось бы, чтобы он присоединился к нам как можно быстрее.





Не думаю, что Аршавин потерял мотивацию. Андрей – очень сильный игрок и точно еще не сказал своего последнего слова. Безусловно, Аршавин – человек с громким именем, но если бы он на данный момент не являлся бы хорошим футболистом, то мы бы его вряд ли рассматривали", – говорил Хохлов еще до подписания контракта.

При этом некоторые считают, что переход Аршавина в "Кубань" – следствие было славы игрока:





"Вообще это сложный человек. У него болезненное самолюбие. Он вообще-то злой человек – по психике. Он знает себе цену и эту цену себе всегда умел набить, поэтому мы о нем еще долго будем слышать", – заявил агент Владимир Абрамов.

А зачем Аршавину?

Судя по интервью Аршавина за последний год, он хочет завершить карьеру в качестве нужного и полезного футболиста, а не вечного запасного. Возможно, нехватка игровой практики мешает адекватно оценить собственную физическую форму и запас сил. В любом случае – переезд в "Кубань" поможет Андрею доказать, что он все еще может быть полезным. Вдобавок, этим он дал понять, что приоритетом была именно возможность чаще выходить на поле, а не деньги.

Может ли он вернуться в сборную?

Если подобное и случится, то будет признанием неспособности найти более подходящих игроков на его позицию, нежели признанием игровых достижений Аршавина. Как в случае с центральными защитниками, которые вызываются не только потому, что сами играют хорошо. История Андрея Аршавина и сборной не кажется способной на продолжение. И это не нужно, в том числе, и самому футболисту. Он сменил клуб, чтобы достойно завершить карьеру. Скорее всего, следующим летом Аршавин объявит о завершении карьеры, поэтому разговоры о сборной затевать не стоит. Даже если он вдруг начнет показывать запредельный футбол.