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  • «Динамо» Махачкала – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 авгутса 2026

«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 авгутса 2026

1 августа, 17:20
Динамо Мх
01.08.2026, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Локомотив
57' Миро 73' Н. Глушков
31' В. Раков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
47
Никита Глушков
ЛВ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
11
Миро
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
7
Зелимхан Бакаев
АП
10
Алексей Батраков
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо Мх
52
Егор Смелов
АП
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
75
I. Eremeev
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
63
V. Golubev
ЦФ
4-1-1-2-2
39
Магомедов
99
Алибеков
24
Аларкон
77
Сундуков
72
Сандрачук
16
Мрезиг
6
Апшацев
88
Лесовой
47
Глушков
11
Миро
25
Агаларов
4-1-3-2
1
Митрюшкин
45
Сильянов
85
Морозов
3
Фассон
5
Ньямси
93
Карпукас
9
Пиняев
10
Батраков
19
Руденко
11
Раков
7
Бакаев
6
Апшацев
52
Смелов
52
Смелов
6
Апшацев
16
Мрезиг
13
Кагермазов
13
Кагермазов
16
Мрезиг
72
Сандрачук
22
Аззи
22
Аззи
72
Сандрачук
25
Агаларов
21
Джабраилов
21
Джабраилов
25
Агаларов
88
Лесовой
8
Хубулов
8
Хубулов
88
Лесовой
1
Митрюшкин
22
Лантратов
22
Лантратов
1
Митрюшкин
93
Карпукас
59
Погостнов
59
Погостнов
93
Карпукас
11
Раков
75
75
11
Раков
19
Руденко
17
Салтыков
17
Салтыков
19
Руденко
9
Пиняев
63
63
9
Пиняев
Остались в запасе
Динамо Мх
Локомотив
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
16
Даниил Веселов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо Мх
Точно не сыграют
Идар Шумахов
ЦЗ
Никита Воронин
ЦП
Локомотив
Точно не сыграют
Николай Комличенко
ЦФ
Сесар Монтес
ЦЗ
Статистика матча Динамо Мх - Локомотив
1
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
318
447
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
7
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Локомотива», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Локомотив»

«Динамо» Махачкала – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 авгутса 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Мх
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