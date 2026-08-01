01.08.2026, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Россия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
4-1-1-2-2
39
Магомедов
99
Алибеков
24
Аларкон
77
Сундуков
72
Сандрачук
16
Мрезиг
6
Апшацев
88
Лесовой
47
Глушков
11
Миро
25
Агаларов
4-1-3-2
1
Митрюшкин
45
Сильянов
85
Морозов
3
Фассон
5
Ньямси
93
Карпукас
9
Пиняев
10
Батраков
19
Руденко
11
Раков
7
Бакаев
6
Апшацев
52
Смелов
52
Смелов
6
Апшацев
16
Мрезиг
13
Кагермазов
13
Кагермазов
16
Мрезиг
72
Сандрачук
22
Аззи
22
Аззи
72
Сандрачук
25
Агаларов
21
Джабраилов
21
Джабраилов
25
Агаларов
88
Лесовой
8
Хубулов
8
Хубулов
88
Лесовой
1
Митрюшкин
22
Лантратов
22
Лантратов
1
Митрюшкин
93
Карпукас
59
Погостнов
59
Погостнов
93
Карпукас
11
Раков
75
75
11
Раков
19
Руденко
17
Салтыков
17
Салтыков
19
Руденко
9
Пиняев
63
63
9
Пиняев
Остались в запасе
Динамо Мх
Локомотив
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
16
Даниил Веселов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
32
Лукас Вера
ЦП
74
Даниил Чевардин
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Динамо Мх
Точно не сыграют
Локомотив
Точно не сыграют
Статистика матча Динамо Мх - Локомотив
1
2
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
9
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
318
447
Сейвы
4
3
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Локомотива», 2-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»