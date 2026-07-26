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  • «Уфа» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

«Уфа» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

26 июля, 15:50
Уфа
26.07.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
17' Д. Ортис (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
69
Илья Ханенко
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
9
Данил Липовой
ЛВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
СКА-Хабаровск
16
Виталий Ботнарь
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
3
Константин Плиев
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
5
E. Bliev
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Никита Моцпан
АП
11
Владислав Брагин
ЦФ
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Уфа
1
Тимур Крайков
ВР
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
48
Александр Лукьянов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
23
Данил Ахатов
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Михаил Штепа
ВР
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
63
Daniil Borisov
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
95
Максим Улезко
ЦП
50
Степан Глотов
ЛВ
19
Вадим Вшивков
ЛВ
3-1-2-2-2
31
Беленов
69
Ханенко
14
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
22
Юсупов
6
Тарба
9
Липовой
8
Исаев
70
Ортис
43
Гилязетдинов
4-1-1-2-2
16
Ботнарь
61
Ужгин
29
Мухин
3
Плиев
91
Носков
6
Багиев
5
13
Янов
7
Моцпан
9
Алькальде
11
Брагин
6
Тарба
79
Троянов
79
Троянов
6
Тарба
11
Якуев
88
Агеян
88
Агеян
11
Якуев
9
Липовой
23
Ахатов
23
Ахатов
9
Липовой
8
Исаев
20
Шипунов
20
Шипунов
8
Исаев
70
Ортис
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
70
Ортис
61
Ужгин
63
63
61
Ужгин
13
Янов
20
Школик
20
Школик
13
Янов
6
Багиев
8
Маркитесов
8
Маркитесов
6
Багиев
11
Брагин
50
Глотов
50
Глотов
11
Брагин
Остались в запасе
Уфа
СКА-Хабаровск
1
Тимур Крайков
ВР
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Михаил Штепа
ВР
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
95
Максим Улезко
ЦП
19
Вадим Вшивков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Семенов
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
95
Максим Улезко
ЦП
19
Вадим Вшивков
ЛВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Уфа - СКА-Хабаровск
2
2
Всего ударов по воротам
3
4
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «СКА-Хабаровска», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Уфа»«СКА-Хабаровск»

«Уфа» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Уфа
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