26.07.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Уфа
Уфа
3-1-2-2-2
31
Беленов
69
Ханенко
14
Агапов
5
Кутин
11
Якуев
22
Юсупов
6
Тарба
9
Липовой
8
Исаев
70
Ортис
43
Гилязетдинов
4-1-1-2-2
16
Ботнарь
61
Ужгин
29
Мухин
3
Плиев
91
Носков
6
Багиев
5
13
Янов
7
Моцпан
9
Алькальде
11
Брагин
6
Тарба
79
Троянов
79
Троянов
6
Тарба
11
Якуев
88
Агеян
88
Агеян
11
Якуев
9
Липовой
23
Ахатов
23
Ахатов
9
Липовой
8
Исаев
20
Шипунов
20
Шипунов
8
Исаев
70
Ортис
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
70
Ортис
61
Ужгин
63
63
61
Ужгин
13
Янов
20
Школик
20
Школик
13
Янов
6
Багиев
8
Маркитесов
8
Маркитесов
6
Багиев
11
Брагин
50
Глотов
50
Глотов
11
Брагин
Остались в запасе
Уфа
СКА-Хабаровск
1
Тимур Крайков
ВР
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Михаил Штепа
ВР
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
95
Максим Улезко
ЦП
19
Вадим Вшивков
ЛВ
Главный тренер
Михаил Семенов
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
5
Андрей Евдокимов
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
48
Александр Лукьянов
ЦП
27
Ахмед Давлитгереев
ПВ
27
Эмиль Майоров
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
95
Максим Улезко
ЦП
19
Вадим Вшивков
ЛВ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Уфа - СКА-Хабаровск
2
2
Всего ударов по воротам
3
4
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Уфа» против «СКА-Хабаровска», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»