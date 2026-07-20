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  • «Ротор» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2026

«Ротор» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2026

20 июля, 18:20
Ротор
20.07.2026, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
80' А. Хубулов (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Михаил Умников
ЦП
10
Артем Симонян
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
СКА-Хабаровск
16
Виталий Ботнарь
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
3
Константин Плиев
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
6
Садыг Багиев
ОП
5
E. Bliev
ЦП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
13
Данила Янов
АП
9
Хакобо Алькальде
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
97
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
22
Павел Горелов
ОП
18
Илья Родионов
АП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Михаил Штепа
ВР
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
63
Daniil Borisov
ЦЗ
20
Игорь Школик
ЦП
95
Максим Улезко
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
82
Демьян Илиев
АП
50
Степан Глотов
ЛВ
19
Вадим Вшивков
ЛВ
4-2-1-1-2
13
Чагров
16
Поярков
15
Данилкин
25
Эмерсон
4
Юдинцев
8
Аюпов
5
Трошечкин
6
Умников
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
4-1-2-1-2
16
Ботнарь
61
Ужгин
3
Плиев
29
Мухин
91
Носков
6
Багиев
5
8
Маркитесов
13
Янов
11
Брагин
9
Алькальде
8
Аюпов
97
Покидышев
97
Покидышев
8
Аюпов
6
Умников
22
Горелов
22
Горелов
6
Умников
10
Симонян
18
Родионов
18
Родионов
10
Симонян
9
Алиев
28
Хубулов
28
Хубулов
9
Алиев
11
Эльдарушев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
11
Эльдарушев
11
Брагин
20
Школик
20
Школик
11
Брагин
8
Маркитесов
7
Моцпан
7
Моцпан
8
Маркитесов
61
Ужгин
82
Илиев
82
Илиев
61
Ужгин
9
Алькальде
50
Глотов
50
Глотов
9
Алькальде
13
Янов
19
Вшивков
19
Вшивков
13
Янов
Остались в запасе
Ротор
СКА-Хабаровск
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Михаил Штепа
ВР
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
63
Daniil Borisov
ЦЗ
95
Максим Улезко
ЦП
Главный тренер
Михаил Семенов
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
63
Daniil Borisov
ЦЗ
95
Максим Улезко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Ротор - СКА-Хабаровск
2
1
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «СКА-Хабаровска», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор»«СКА-Хабаровск»

«Ротор» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Ротор
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