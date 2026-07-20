20.07.2026, понедельник, 19:30
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ротор
Ротор
4-2-1-1-2
13
Чагров
16
Поярков
15
Данилкин
25
Эмерсон
4
Юдинцев
8
Аюпов
5
Трошечкин
6
Умников
10
Симонян
11
Эльдарушев
9
Алиев
4-1-2-1-2
16
Ботнарь
61
Ужгин
3
Плиев
29
Мухин
91
Носков
6
Багиев
5
8
Маркитесов
13
Янов
11
Брагин
9
Алькальде
8
Аюпов
97
Покидышев
97
Покидышев
8
Аюпов
6
Умников
22
Горелов
22
Горелов
6
Умников
10
Симонян
18
Родионов
18
Родионов
10
Симонян
9
Алиев
28
Хубулов
28
Хубулов
9
Алиев
11
Эльдарушев
7
Хохлачев
7
Хохлачев
11
Эльдарушев
11
Брагин
20
Школик
20
Школик
11
Брагин
8
Маркитесов
7
Моцпан
7
Моцпан
8
Маркитесов
61
Ужгин
82
Илиев
82
Илиев
61
Ужгин
9
Алькальде
50
Глотов
50
Глотов
9
Алькальде
13
Янов
19
Вшивков
19
Вшивков
13
Янов
Остались в запасе
Ротор
СКА-Хабаровск
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
1
Михаил Штепа
ВР
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
63
Daniil Borisov
ЦЗ
95
Максим Улезко
ЦП
Главный тренер
Михаил Семенов
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
14
Томислав Дадич
ЛЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
19
Никита Плотников
ОП
12
Ацамаз Ревазов
ПВ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
63
Daniil Borisov
ЦЗ
95
Максим Улезко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Михаил Семенов
Статистика матча Ротор - СКА-Хабаровск
2
1
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ротор» против «СКА-Хабаровска», 2-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 июля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ротор» – «СКА-Хабаровск»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»