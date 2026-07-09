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  • Франция – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2026

Франция – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2026

9 июля, 21:50
Франция
09.07.2026, четверг, 23:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Марокко
60' К. Мбаппе 66' У. Дембеле
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Куадио Коне
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
20
Десир Дуэ
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
11
Майкл Олисе
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
14
Исса Диоп
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Браим Диас
АП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Франция
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Мало Густо
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
24
Райан Шерки
АП
25
Магнес Аклиуш
АП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
16
Жессим Яссин
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
3
Динь
4
Упамекано
2
Салиба
5
Кунде
6
Коне
14
Рабьо
7
Дембеле
20
Дуэ
11
Олисе
10
Мбаппе
4-2-3-1
1
Буну
2
Хакими
3
Мазрауи
14
Диоп
26
Салах-Эддин
24
Эль-Айнауи
8
Унаи
7
Тальби
10
Диас
23
Эль-Ханнус
6
Буадди
5
Кунде
2
Густо
2
Густо
5
Кунде
6
Коне
18
Заир-Эмери
18
Заир-Эмери
6
Коне
20
Дуэ
12
Барколя
12
Барколя
20
Дуэ
10
Мбаппе
22
Матета
22
Матета
10
Мбаппе
26
Салах-Эддин
13
Эль Уахди
13
Эль Уахди
26
Салах-Эддин
6
Буадди
4
Амрабат
4
Амрабат
6
Буадди
23
Эль-Ханнус
9
Рахими
9
Рахими
23
Эль-Ханнус
10
Диас
16
Яссин
16
Яссин
10
Диас
7
Тальби
17
Сбаи
17
Сбаи
7
Тальби
Остались в запасе
Франция
Марокко
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
24
Райан Шерки
АП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
24
Райан Шерки
АП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Мохамед Уаби
Статистика матча Франция - Марокко
1
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
13
Количество передач
486
526
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
3.69
0.14
xGP (предотвращенные голы)
0.88
0.88

Смотреть прямую трансляцию Франция против Марокко, 1/4 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Марокко

Франция – Марокко: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Марокко Франция
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