09.07.2026, четверг, 23:00
Чемпионат мира, 1/4 финала
Чемпионат мира, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Составы команд
Франция
Франция
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
16
Жессим Яссин
ПВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
3
Динь
4
Упамекано
2
Салиба
5
Кунде
6
Коне
14
Рабьо
7
Дембеле
20
Дуэ
11
Олисе
10
Мбаппе
4-2-3-1
1
Буну
2
Хакими
3
Мазрауи
14
Диоп
26
Салах-Эддин
24
Эль-Айнауи
8
Унаи
7
Тальби
10
Диас
23
Эль-Ханнус
6
Буадди
5
Кунде
2
Густо
2
Густо
5
Кунде
6
Коне
18
Заир-Эмери
18
Заир-Эмери
6
Коне
20
Дуэ
12
Барколя
12
Барколя
20
Дуэ
10
Мбаппе
22
Матета
22
Матета
10
Мбаппе
26
Салах-Эддин
13
Эль Уахди
13
Эль Уахди
26
Салах-Эддин
6
Буадди
4
Амрабат
4
Амрабат
6
Буадди
23
Эль-Ханнус
9
Рахими
9
Рахими
23
Эль-Ханнус
10
Диас
16
Яссин
16
Яссин
10
Диас
7
Тальби
17
Сбаи
17
Сбаи
7
Тальби
Остались в запасе
Франция
Марокко
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
24
Райан Шерки
АП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
23
Робин Риссе
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
26
Максанс Лакруа
ЦЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
13
Н'Голо Канте
ОП
24
Райан Шерки
АП
25
Магнес Аклиуш
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
25
Редуан Аляль
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Мохамед Уаби
Статистика матча Франция - Марокко
1
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
13
Количество передач
486
526
Сейвы
1
6
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
3.69
0.14
xGP (предотвращенные голы)
0.88
0.88
Смотреть прямую трансляцию Франция против Марокко, 1/4 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 июля в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция – Марокко
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»