Статистика матча Ордабасы - Улытау
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Улытау», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Улытау»
- Матч можно посмотреть на канале «Sport Plus Qazaqstan».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»