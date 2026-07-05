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Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Улытау», 16-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Улытау»