04.07.2026, суббота, 20:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
Чемпионат мира, 1/8 финала
0 : 3
Завершен
Составы команд
Канада
Канада
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
5
Марван Саадан
ЦЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Самир Эль-Мурабе
ЦП
9
Суфьян Рахими
ЛВ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Крепо
4
Де Фужероля
2
Джонстон
15
Бомбито
22
Ларея
23
Сигур
7
Эустакиу
20
Ахмед
17
Бьюкенан
12
Олувасейи
10
Дэвид
4-3-3
1
Буну
3
Мазрауи
14
Диоп
25
Аляль
2
Хакими
24
Эль-Айнауи
8
Унаи
11
Сайбари
10
Диас
23
Эль-Ханнус
6
Буадди
22
Ларея
14
Шаффельбург
14
Шаффельбург
22
Ларея
20
Ахмед
24
Промис
24
Промис
20
Ахмед
12
Олувасейи
9
Ларин
9
Ларин
12
Олувасейи
14
Диоп
5
Саадан
5
Саадан
14
Диоп
6
Буадди
4
Амрабат
4
Амрабат
6
Буадди
8
Унаи
15
Эль-Мурабе
15
Эль-Мурабе
8
Унаи
11
Сайбари
9
Рахими
9
Рахими
11
Сайбари
23
Эль-Ханнус
7
Тальби
7
Тальби
23
Эль-Ханнус
Остались в запасе
Канада
Марокко
18
Оуэн Гудман
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
3
Элфи Джонс
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЛВ
11
Лайам Миллар
ЛВ
Главный тренер
Джесс Марш
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Мохамед Уаби
Остались в запасе
18
Оуэн Гудман
ВР
1
Дейн Сент-Клер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Жоэл Ватерман
ЦЗ
3
Элфи Джонс
ЦЗ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
6
Мэтью Шоньер
ЦП
25
Натан-Дилан Салиба
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЛВ
11
Лайам Миллар
ЛВ
Остались в запасе
12
Мунир Моанд
ВР
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
19
Юссеф Беламмари
ЛАЗ
18
Шади Рияд
ЦЗ
13
Закария Эль Уахди
ПЗ
21
Аюб Амаимуни-Эшгуяб
ПВ
16
Жессим Яссин
ПВ
17
Амин Сбаи
ЛФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Главный тренер
Мохамед Уаби
Статистика матча Канада - Марокко
4
4
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
11
1
Нарушения
24
14
Офсайды
2
3
Количество передач
359
473
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
82
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.84
0.82
xGP (предотвращенные голы)
0.53
0.53
Смотреть прямую трансляцию Канада против Марокко, 1/8 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 июля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада – Марокко
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»