16.06.2026, вторник, 01:00
Чемпионат мира, группа H, 1 тур
Чемпионат мира, группа H, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
13
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
20
Султан Мандаш
ПВ
8
Айман Яхья
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
3-2-3-1-1
21
аль-Уваис
12
Абдулхамид
4
Аль-Амри
5
Тамбакти
24
Аль-Харби
26
Абулшамат
23
Канно
15
аль-Хаибари
7
Аль-Джувейр
10
Аль-Давсари
9
Аль-Бурайкан
4-1-2-1-1
23
Муслера
13
Варела
16
Оливера
3
Касерес
17
Винья
5
Угарте
6
Бентанкур
8
Вальверде
20
Араухо
21
Виньяс
7
Аль-Джувейр
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
7
Аль-Джувейр
12
Абдулхамид
3
Ладжами
3
Ладжами
12
Абдулхамид
26
Абулшамат
13
Аль-Бушал
13
Аль-Бушал
26
Абулшамат
24
Аль-Харби
19
Аль-Хамдан
19
Аль-Хамдан
24
Аль-Харби
17
Винья
25
Санабрия
25
Санабрия
17
Винья
5
Угарте
7
де ла Крус
7
де ла Крус
5
Угарте
Нуньес
14
Каноббио
14
Каноббио
Нуньес
20
Араухо
18
Родригес
18
Родригес
20
Араухо
21
Виньяс
0
Агирре
0
Агирре
21
Виньяс
Остались в запасе
Саудовская Аравия
Уругвай
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
20
Султан Мандаш
ПВ
8
Айман Яхья
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
25
Джехад Такри
ЦЗ
2
Али Маджраши
ПЗ
16
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
17
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
20
Султан Мандаш
ПВ
8
Айман Яхья
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
12
Сантьяго Меле
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Сантьяго Буэно
ЦЗ
15
Эмилиано Мартинес
ОП
26
Родриго Саласар
АП
11
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Саудовская Аравия - Уругвай
1
Всего ударов по воротам
7
27
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
14
Нарушения
11
6
Офсайды
0
6
Количество передач
322
612
Сейвы
9
2
Точность передач %
73
88
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
3
11
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.72
xGP (предотвращенные голы)
-0.35
-0.35
Смотреть прямую трансляцию Саудовская Аравия против Уругвая, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июня в 01:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Саудовская Аравия – Кабо-Уругвай
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Источник: «Бомбардир»