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Смотреть прямую трансляцию Саудовская Аравия против Уругвая, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июня в 01:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Саудовская Аравия – Кабо-Уругвай