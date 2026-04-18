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  • «Рома» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Рома» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 20:35
Рома
18.04.2026, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
45' М. Эрмосо
12' Н. Крстович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
24
Нил Эль-Айнауи
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Матиас Соуле
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
90
Никола Крстович
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
12
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Анхелиньо
ЛЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
78
Робинио Ваз
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
50
Piotr Pardel
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
59
Никола Залевски
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
15
Марио Пашалич
АП
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
3-2-2-2-1
99
Свилар
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Ренш
23
Манчини
2
Челик
24
Эль-Айнауи
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
18
Мален
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
77
Дзаппакоста
42
Скальвини
19
Джимсити
16
Белланова
15
де Рон
5
Колашинац
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
18
Распадори
90
Крстович
2
Ренш
12
Цимикас
12
Цимикас
2
Ренш
23
Манчини
87
Гиларди
87
Гиларди
23
Манчини
24
Эль-Айнауи
61
Писилли
61
Писилли
24
Эль-Айнауи
92
Эль-Шаарави
20
Вентурино
20
Вентурино
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
78
Ваз
78
Ваз
18
Соуле
16
Белланова
47
Бернаскони
47
Бернаскони
16
Белланова
17
Де Кетеларе
59
Залевски
59
Залевски
17
Де Кетеларе
5
Колашинац
69
Аганор
69
Аганор
5
Колашинац
42
Скальвини
3
Коссуну
3
Коссуну
42
Скальвини
13
Эдерсон
15
Пашалич
15
Пашалич
13
Эдерсон
Остались в запасе
Рома
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
57
Марко Спортиелло
ВР
50
Piotr Pardel
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
50
Piotr Pardel
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Пауло Дибала
ЦФ
Эван Фергюсон
ЦФ
Куадио Коне
ЦП
Лоренцо Пеллегрини
АП
Уэсли
ПЗ
Аталанта
Точно не сыграют
Камалдин Сулемана
ЛВ
Исак Хин
ЦЗ
Статистика матча Рома - Аталанта
1
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
4
14
Офсайды
1
3
Количество передач
538
488
Сейвы
1
8
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.68
xGP (предотвращенные голы)
0.99
0.99

Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Аталанты», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома»«Аталанта»

«Рома» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Рома
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