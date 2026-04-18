18.04.2026, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Рома
Рома
3-2-2-2-1
99
Свилар
5
Н'Дика
22
Эрмосо
2
Ренш
23
Манчини
2
Челик
24
Эль-Айнауи
4
Кристанте
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
18
Мален
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
77
Дзаппакоста
42
Скальвини
19
Джимсити
16
Белланова
15
де Рон
5
Колашинац
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
18
Распадори
90
Крстович
2
Ренш
12
Цимикас
12
Цимикас
2
Ренш
23
Манчини
87
Гиларди
87
Гиларди
23
Манчини
24
Эль-Айнауи
61
Писилли
61
Писилли
24
Эль-Айнауи
92
Эль-Шаарави
20
Вентурино
20
Вентурино
92
Эль-Шаарави
18
Соуле
78
Ваз
78
Ваз
18
Соуле
16
Белланова
47
Бернаскони
47
Бернаскони
16
Белланова
17
Де Кетеларе
59
Залевски
59
Залевски
17
Де Кетеларе
5
Колашинац
69
Аганор
69
Аганор
5
Колашинац
42
Скальвини
3
Коссуну
3
Коссуну
42
Скальвини
13
Эдерсон
15
Пашалич
15
Пашалич
13
Эдерсон
Остались в запасе
Рома
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
57
Марко Спортиелло
ВР
50
Piotr Pardel
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
70
Джорджо Де Марци
ВР
3
Анхелиньо
ЛЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
97
Брайан Сарагоса
АП
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
50
Piotr Pardel
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
40
Relja Obrić
ЦЗ
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Рома
Точно не сыграют
Аталанта
Точно не сыграют
Статистика матча Рома - Аталанта
1
2
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
4
14
Офсайды
1
3
Количество передач
538
488
Сейвы
1
8
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
15
2
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.68
xGP (предотвращенные голы)
0.99
0.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Рома» против «Аталанты», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рома» – «Аталанта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»