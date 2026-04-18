18.04.2026, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Наполи
3-5-1-1
32
Милинкович-Савич
16
Оливера
4
Буонджорно
31
Беукема
37
Спинаццола
99
Ангисса
68
Лоботка
7
Де Брюйне
21
Политано
4
Мактоминей
19
Хойлунд
4-3-3
40
Мотта
29
Лаццари
34
Хила
13
Романьоли
17
Тавареш
26
Башич
6
Катальди
24
Тэйлор
14
Нослин
22
Кансельери
10
Дзакканьи
6
Катальди
4
Патрик
4
Патрик
6
Катальди
34
Хила
25
Провстгор
25
Провстгор
34
Хила
29
Лаццари
23
Хюсай
23
Хюсай
29
Лаццари
26
Башич
7
Деле-Баширу
7
Деле-Баширу
26
Башич
10
Дзакканьи
19
Диа
19
Диа
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Наполи
Лацио
Главный тренер
Антонио Конте
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
18
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
18
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
Точно не сыграют
Статистика матча Наполи - Лацио
1
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
12
0
Нарушения
11
9
Офсайды
2
0
Количество передач
648
334
Сейвы
5
0
Точность передач %
92
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.51
2.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Лацио», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»