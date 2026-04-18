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  • «Наполи» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Наполи» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 17:50
Наполи
18.04.2026, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
6' М. Кансельери 57' Т. Башич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
16
Матиас Оливера
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
ЦП
21
Маттео Политано
(К) ПП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Лацио
40
Эдоардо Мотта
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
26
Тома Башич
ЦП
6
Данило Катальди
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
22
Маттео Кансельери
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лацио
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
4
Патрик
ЦЗ
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
23
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
18
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
19
Булайе Диа
ЦФ
20
Петар Ратков
ЦФ
3-5-1-1
32
Милинкович-Савич
16
Оливера
4
Буонджорно
31
Беукема
37
Спинаццола
99
Ангисса
68
Лоботка
7
Де Брюйне
21
Политано
4
Мактоминей
19
Хойлунд
4-3-3
40
Мотта
29
Лаццари
34
Хила
13
Романьоли
17
Тавареш
26
Башич
6
Катальди
24
Тэйлор
14
Нослин
22
Кансельери
10
Дзакканьи
6
Катальди
4
Патрик
4
Патрик
6
Катальди
34
Хила
25
Провстгор
25
Провстгор
34
Хила
29
Лаццари
23
Хюсай
23
Хюсай
29
Лаццари
26
Башич
7
Деле-Баширу
7
Деле-Баширу
26
Башич
10
Дзакканьи
19
Диа
19
Диа
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Наполи
Лацио
Главный тренер
Антонио Конте
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
18
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
99
Giacomo Giacomone
ВР
72
Nicolo Pannozzo
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
28
Adrian Przyborek
ЦП
27
Даниэль Мальдини
АП
18
Густав Исаксен
ПП
9
Педро
ПВ
20
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
Точно не сыграют
Давид Нерес
ПВ
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
Ромелу Лукаку
ЦФ
Антонио Вергара
АП
Лацио
Точно не сыграют
Самуэль Жиго
ЦЗ
Адам Марушич
ПЗ
Иван Проведель
ВР
Николо Ровелла
ОП
Алессио Фурланетто
ВР
Статистика матча Наполи - Лацио
1
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
12
0
Нарушения
11
9
Офсайды
2
0
Количество передач
648
334
Сейвы
5
0
Точность передач %
92
82
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.51
2.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Лацио», 33-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи»«Лацио»

«Наполи» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Наполи
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